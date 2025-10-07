Tổng công ty Điện lực miền Trung: Hành trình 50 năm nguồn sáng vượt núi, vươn khơi

Chiều 7.10, tại TP.Đà Nẵng, Tổng công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm ngày thành lập (7.10.1975 - 7.10.2025).

Dòng điện EVNCPC vượt núi, băng rừng, vươn khơi... thắp sáng bản làng và đảo xa ẢNH: EVNCPC

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, ông Ngô Tấn Cư, Tổng giám đốc EVNCPC, cho biết thành lập ngay sau ngày đất nước thống nhất, khởi đầu từ những cụm máy phát điện diesel và thủy điện nhỏ lẻ với tổng công suất chỉ 75,4 MW, sản lượng điện thương phẩm của EVNCPC chưa đến 100 triệu kWh vào năm 1976.

Đến năm 2025, phụ tải khu vực đã đạt 4.543 MW, sản lượng điện thương phẩm hơn 27 tỉ kWh, tăng hơn 60 lần về công suất và 270 lần về sản lượng so với thời điểm ban đầu. Lưới điện của EVNCPC đã vươn tới vùng sâu, vùng xa, hòa cùng hệ thống điện quốc gia qua đường dây 500kV Bắc - Nam năm 1994, mở ra giai đoạn phát triển mới cho miền Trung - Tây nguyên.

Ông Ngô Tấn Cư, Tổng giám đốc EVNCPC phát biểu tại lễ kỷ niệm ẢNH: HUY ĐẠT

Dòng điện của EVNCPC còn vượt sóng ra biển, thắp sáng các đảo tiền tiêu như: Lý Sơn, Cù Lao Chàm, Cồn Cỏ, Nhơn Châu… góp phần phát triển kinh tế biển và bảo đảm chủ quyền Tổ quốc.

Với hơn 1.000 sáng kiến, giải pháp công nghệ, EVNCPC được xếp hạng thứ 5 ASEAN về chỉ số lưới điện thông minh, xếp hạng tín nhiệm "BB" với triển vọng tích cực của Fitch Ratings và nhiều năm liền đạt Giải thưởng "Chuyển đổi số Việt Nam".

Những người thợ điện EVNCPC trên công trình từ núi rừng cho đến đảo tiền tiêu... hành trình mang ánh sáng đến mọi nhà ẢNH: EVNCPC

Tổng giám đốc EVNCPC chia sẻ, song song với nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh EVNCPC chú trọng công tác an sinh xã hội. Chỉ trong 5 năm gần đây, tổng công ty đã đóng góp hơn 126 tỉ đồng cho các hoạt động cộng đồng, xây dựng 435 nhà tình nghĩa, ủng hộ gần 35 tỉ đồng phòng chống dịch Covid-19. Bình quân mỗi năm, EVNCPC nộp ngân sách hơn 723 tỉ đồng, khẳng định hiệu quả quản trị và phát triển bền vững.

Theo ông Cư, thời gian đến EVNCPC sẽ phát triển mạnh năng lượng sạch, năng lượng tái tạo, góp phần hiện thực hóa cam kết Net Zero của Việt Nam, đồng thời bảo đảm hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế và bảo vệ môi trường.

Ông Ngô Xuân Thắng, Phó bí thư Thành ủy Đà Nẵng (giữa) thừa ủy quyền Chủ tịch nước, trao Huân chương Lao động hạng Ba cho ông Trình Trung Phương và ông Lê Duy Anh Tuấn ẢNH: HUY ĐẠT

Ông Nguyễn Anh Tuấn, Tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (giữa) trao tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 2 tập thể và 8 cá nhân đã có nhiều thành tích trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc ẢNH: HUY ĐẠT

Dịp này, 2 cá nhân vinh dự được trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba; 10 tập thể và cá nhân nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; cùng nhiều tập thể, cá nhân khác được Tập đoàn Điện lực Việt Nam và EVNCPC khen thưởng vì những đóng góp xuất sắc trong quá trình xây dựng và phát triển Tổng công ty.



