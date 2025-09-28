Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Xác cá voi dài 10 m trôi dạt vào bờ biển Lý Sơn

Hải Phong
Hải Phong
28/09/2025 17:52 GMT+7

Một xác cá voi dài khoảng 10 m, trôi dạt vào bờ biển đặc khu Lý Sơn (Quảng Ngãi), do ảnh hưởng bão số 10 nên công tác chôn cất theo phong tục địa phương chưa được thực hiện.

Chiều 28.9, một xác cá voi dài khoảng 10 m trôi dạt vào bờ biển Mom Tàu (thôn An Bình, đặc khu Lý Sơn, Quảng Ngãi) trong tình trạng phân hủy nặng, bốc mùi hôi.

Xác cá voi dài 10 m trôi dạt vào bờ biển Lý Sơn- Ảnh 1.

Xác cá voi đang phân hủy trôi dạt vào bờ biển đặc khu Lý Sơn, Quảng Ngãi

ẢNH: ĐẶNG SÂM

Anh Đặng Văn Sâm (32 tuổi, ở thôn An Bình, đặc khu Lý Sơn) là người phát hiện sự việc. "Lúc khoảng 3 giờ chiều, tôi thấy sóng đánh dạt một con cá rất to vào bờ trước nhà. Lại gần thì nhận ra đó là cá voi đã bị phân hủy, trương phình và bốc mùi hôi thối", anh Sâm kể.

Theo quan sát của anh Sâm, cá voi dài chừng 10 m, thân hình khổng lồ, hiện nằm sát mép nước. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của bão số 10, chưa có người đến làm các thủ tục chôn cất theo phong tục của ngư dân địa phương.

Trao đổi với PV Thanh Niên, ông Nguyễn Văn Huy, Chủ tịch UBND đặc khu Lý Sơn, cho biết chính quyền đã nắm thông tin. "Thông thường, khi cá voi trôi dạt vào bờ, bà con ngư dân sẽ tổ chức chôn cất theo phong tục. Tuy nhiên, hiện bão số 10 ảnh hưởng trực tiếp nên công tác này tạm thời chưa thể tiến hành", ông Huy nói.

Theo Đài Khí tượng thủy văn Quảng Ngãi, do ảnh hưởng bão số 10, tại trạm Lý Sơn đã ghi nhận gió mạnh cấp 7, giật cấp 8. Trong ngày và đêm 28.9, vùng biển ven bờ Quảng Ngãi (bao gồm đặc khu Lý Sơn) có gió bão mạnh cấp 6 - 7, giật cấp 8 - 9, sóng cao 3 - 5 m, biển động mạnh. Ngoài khơi, gió mạnh cấp 8 - 9, giật cấp 10 - 11, sóng cao 4 - 6 m, biển động rất mạnh.

Ngày 31.5, người dân địa phương tổ chức chôn cất con cá voi dài gần 4 m, nặng hơn 1 tấn bị mắc cạn và tử vong tại cửa biển Ninh Chữ (thuộc thôn Tân An, xã Tri Hải, H.Ninh Hải, Ninh Thuận).

