Đời sống

Bão số 10: Hành động đẹp của tài xế xe tải làm 'lá chắn' giữa mưa gió

Lê Hoài Nhân
Lê Hoài Nhân
28/09/2025 17:23 GMT+7

Giữa mưa gió do ảnh hưởng của bão số 10, hành động tài xế xe tải dừng lại, dùng thân xe làm 'lá chắn' che chở người đi đường ở TP.Huế khiến ai nấy xúc động.

Trưa 28.9, do ảnh hưởng của bão số 10 (bão Bualoi), TP.Huế chứng kiến gió rít lên như tiếng gầm, mưa trút trắng trời khiến những con đường quen trở nên nguy hiểm. 

Giữa lúc mưa gió càn quét các tuyến đường, nhiều người hối hả tìm mọi cách để trở về nhà tránh bão, hành động đẹp của các tài xế khi quyết định dùng thân xe để chắn gió nhận cơn mưa lời khen của cộng đồng mạng.

Ấm áp cảnh xe tải làm 'lá chắn' bảo vệ người đi đường giữa bão số 10- Ảnh 1.

Khoảnh khắc tài xế xe tải dừng lại, chắn gió cho một người đi xe máy bị quật ngã nhận cơn mưa lời khen từ cộng đồng mạng

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH TỪ CLIP

Chỉ trong vài giờ, mạng xã hội lan truyền các clip ghi lại cảnh các tài xế xe ô tô, xe tải đã biến chiếc xe của mình thành những "lá chắn thép" bảo vệ người đi xe máy. 

Đơn cử, một đoạn clip được ghi lại cảnh tượng một người đi xe máy trên đường Đống Đa (TP.Huế) đã bị gió bão quật ngã giữa đường. Trong khoảnh khắc nguy cấp đó, một tài xế chiếc xe tải ngay lập tức cho xe lùi lại, dùng thân xe để chắn gió, tạo ra một vùng an toàn tạm thời để hỗ trợ cô gái đứng dậy.

Người đăng tải clip xúc động kể lại: "Trưa nay tại Huế, khu vực Vincom gió bão quá to khiến xe máy mất lái bổ (ngã) xuống, nhưng tình người ấm áp là ngay lúc này, khi xe tải đã dùng thân xe để chắn gió giúp cho xe máy được an toàn".

Ấm áp cảnh xe tải làm 'lá chắn' bảo vệ người đi đường giữa bão số 10- Ảnh 2.

Xe ô tô xếp thành hàng, tạo thành bức tường chắn gió cho người đi đường tại Đập Đá

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH TỪ CLIP

Cũng trong cùng thời điểm này, một "bức tường" chắn gió khác lại được dựng lên tại khu vực Đập Đá (TP.Huế). Nhiều xe ô tô đã đồng loạt di chuyển chậm rãi, tạo thành một hàng chắn kiên cố bảo vệ những chiếc xe máy đang khó khăn vượt qua đoạn đường trống, nơi đang chống chọi với gió mạnh kèm mưa lớn do ảnh hưởng của bão số 10.

Những khoảnh khắc chân thực này, được người dân kịp thời ghi lại, nhận được sự lan tỏa mạnh mẽ và cơn mưa lời khen từ cộng đồng mạng.

"Thật sự xúc động! Trong cái rủi có cái may. Cảm ơn những bác tài xế đã dùng tài sản của mình để bảo vệ sự an toàn của người khác. Đó là hành động anh hùng giữa đời thường!", một bình luận nhận được hàng trăm lượt tương tác. Một tài khoản khác viết: "Chiếc xe tải không chỉ chắn gió, nó còn chắn cả nỗi sợ hãi cho cô gái. Huế mưa bão nhưng lòng người thật ấm áp!".

Huế: Nhiều khách sạn mở cửa miễn phí cho người dân đến tránh bão số 10

Khám phá thêm chủ đề

bão số 10 chắn gió TP.Huế bão bualoi
