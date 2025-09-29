Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự Dân sinh

Điện lực miền Trung khôi phục cấp điện cho gần 509.000 khách hàng sau bão số 10

Hoàng Sơn
Hoàng Sơn
29/09/2025 09:36 GMT+7

Do ảnh hưởng bão số 10, hiện còn 2.356 trạm biến áp phân phối với hơn 230.000 khách hàng bị mất điện. Ngành điện miền Trung đang nỗ lực khắc phục.

Tổng công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) cho biết tính đến 7 giờ hôm nay 29.9, các công ty điện lực đã khôi phục cấp điện trở lại cho gần 509.000 khách hàng trong tổng số gần 739.000 khách hàng bị ảnh hưởng do bão số 10 (Bualoi).

Theo thống kê, do ảnh hưởng của bão, toàn khu vực EVNCPC quản lý xảy ra 279 vụ sự cố trên lưới điện phân phối, khiến 7.456 trạm biến áp với gần 739.000 khách hàng bị mất điện.

Các công ty điện lực đã huy động lực lượng xử lý, khắc phục được 207 vụ sự cố, đưa 5.100 trạm biến vào hoạt động trở lại, qua đó cấp điện cho gần 509.000 khách hàng.

Theo EVNCPC, hiện còn 2.356 trạm biến áp phân phối với hơn 230.000 khách hàng bị mất điện, tập trung chủ yếu tại Quảng Trị với 228.059 khách hàng (2.332 trạm biến áp) và TP.Huế với 2.267 khách hàng (24 trạm biến áp).

Điện lực miền Trung khôi phục cấp điện cho gần 509.000 khách hàng sau bão số 10 - Ảnh 1.

Ngành điện Quảng Trị nỗ lực khắc phục sự cố điện do bão số 10

ẢNH: HƯƠNG NGUYÊN

Đến thời điểm này, Công ty Điện lực Quảng Ngãi và Công ty Điện lực Đà Nẵng đã hoàn thành việc khôi phục 100% cấp điện sau bão.

Đối với lưới điện 110 kV, trong ngày hôm qua 28.9 xảy ra 16 sự cố, gồm 9 sự cố kéo dài và 7 sự cố thoáng qua, chủ yếu trên lưới điện khu vực Quảng Trị. Ước tính công suất bị mất do dừng cung cấp điện trên toàn EVNCPC là 120,3 MW.

"Hiện các công ty điện lực trực thuộc EVNCPC đang khẩn trương thống kê thiệt hại do bão số 10, triển khai lực lượng xử lý sự cố, phấn đấu cấp điện nhanh nhất cho khách hàng. Với những khu vực trũng thấp, ngập lụt hoặc bị chia cắt, EVNCPC sẽ chỉ cấp điện trở lại sau khi đảm bảo điều kiện an toàn", EVNCPC thông tin thêm.

