Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Bạn cần biết

Hơn 200 công nhân, kỹ sư EVNCPC hỗ trợ khắc phục lưới điện sau bão số 5

Trung Lực
Trung Lực
26/08/2025 16:12 GMT+7

Sáng 26.8, Tổng công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) cử hơn 200 công nhân, kỹ sư lên đường hỗ trợ Công ty Điện lực Hà Tĩnh, thuộc Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC), khắc phục thiệt hại nặng nề lưới điện do bão số 5 (Kajiki) gây ra.

Đoàn công tác do ông Nguyễn Hữu Khánh, Phó tổng giám đốc, Trưởng ban Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn EVNCPC, làm trưởng đoàn cùng các Ban chức năng đã khẩn trương lên đường ngay trong sáng 26.8.

Hơn 200 công nhân, kỹ sư EVNCPC hỗ trợ khắc phục lưới điện sau bão số 5 - Ảnh 1.

Hơn 200 công nhân, kỹ sư EVNCPC hỗ trợ khắc phục lưới điện sau bão số 5 - Ảnh 2.

Trao đổi kế hoạch, động viên công nhân, kỹ sư trước khi lên đường

Trước mắt, EVNCPC đã thành lập Đội xung kích từ 5 Công ty Điện lực: Quảng Trị (40 người), Huế (50 người), Đà Nẵng (40 người), Quảng Ngãi (40 người), Gia Lai (40 người), mang theo phương tiện, trang thiết bị và vật tư cần thiết để phối hợp cùng Công ty Điện lực Hà Tĩnh khắc phục sự cố, khôi phục cấp điện.

Ông Ngô Tấn Cư, Tổng giám đốc EVNCPC, nhấn mạnh: "Mặc dù lưới điện của EVNCPC cũng chịu ảnh hưởng sau bão số 5, nhưng với tinh thần tương thân tương ái, ngay khi biết Công ty Điện lực Hà Tĩnh bị thiệt hại nghiêm trọng, nhiều khu vực mất điện, chúng tôi đã huy động khẩn cấp hơn 200 cán bộ, kỹ sư, công nhân lên đường hỗ trợ. EVNCPC là đơn vị thường xuyên đối mặt với bão lũ, có nhiều kinh nghiệm xử lý sự cố thiên tai, vì vậy lực lượng, phương tiện và vật tư đã được triển khai ngay để phối hợp cùng đơn vị bạn, nhanh chóng khôi phục lưới điện và sớm cấp điện trở lại cho nhân dân".

Hơn 200 công nhân, kỹ sư EVNCPC hỗ trợ khắc phục lưới điện sau bão số 5 - Ảnh 3.

Tập kết phương tiện, vật tư

Theo thống kê ban đầu, bão số 5 với sức gió mạnh trên cấp 12, giật cấp 14-15 đã trực tiếp đổ bộ vào khu vực Hà Tĩnh - Nghệ An, gây thiệt hại nghiêm trọng. Tại Hà Tĩnh, 2 đường dây 110kV (Cẩm Xuyên - Kỳ Anh 2 và T500 - Hương Khê) gặp sự cố, nhiều khu vực trên địa bàn phải ngừng cấp điện. Trên lưới trung thế, hơn 220 đường dây và nhánh rẽ bị gián đoạn, trong đó các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh và Thanh Hóa là những địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. Hệ thống trạm biến áp cũng bị tác động lớn, với hàng nghìn trạm ngừng vận hành; nhiều cột điện gãy đổ, hàng km đường dây hư hỏng, gần 3.000 công tơ và nhiều thiết bị phụ trợ khác bị ảnh hưởng.

Khám phá thêm chủ đề

EVNCPC Điện lực miền Trung Điện lực Hà Tĩnh khắc phục lưới điện Bão số 5
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận