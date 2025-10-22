Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Dân sinh

Đà Nẵng tổng lực ứng phó trước giờ bão Fengshen đổ bộ

Huy Đạt
Huy Đạt
22/10/2025 04:00 GMT+7

Trước khi bão Fengshen (bão số 12) đổ bộ, Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng yêu cầu các khu vực ven biển phải hoàn thành sơ tán người dân khỏi vùng nguy cơ ngập sâu, sạt lở trước 17 giờ hôm nay 22.10.

Căng mình dầm mưa giúp dân

Chiều 21.10, khi bão Fengshen (bão số 12) đang tiến gần đất liền, Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng Phạm Đức Ấn ký công điện yêu cầu toàn bộ sở, ngành và địa phương triển khai nghiêm phương châm "4 tại chỗ".

Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng yêu cầu các khu vực ven biển phải hoàn thành sơ tán người dân khỏi vùng nguy cơ ngập sâu, sạt lở trước 17 giờ hôm nay 22.10.

Đà Nẵng: Lực lượng vũ trang tổng lực ứng phó trước giờ bão Fengshen đổ bộ - Ảnh 1.

Lực lượng dân quân tự vệ đến từng hộ gia đình hỗ trợ chằng chống nhà cửa, di chuyển đồ đạc lên cao để bảo vệ tài sản trước khi bão số 12 đổ bộ

ẢNH: Đ.X

Tại P.Quảng Phú, lực lượng dân quân cùng cán bộ Đồn biên phòng Tam Thanh đã có mặt từ sớm, gõ cửa từng nhà hỗ trợ người dân chằng chống mái tôn, gia cố cửa sổ, di chuyển đồ đạc lên cao, đặc biệt là các hộ neo đơn, người già yếu.

"Chúng tôi còn vận động bà con có thuyền thúng đưa lên nơi cao ráo, tránh nước biển dâng làm hư hỏng tài sản", ông Phan Văn Rin, dân quân P.Quảng Phú, chia sẻ.

Hàng chục bao cát, thùng nước và vật dụng nặng được đưa lên mái nhà để gia cố, giảm thiểu nguy cơ tốc mái khi gió mạnh. 

Thiếu tá Trần Quốc Khánh, Đồn trưởng Đồn biên phòng Tam Thanh, cho biết phần lớn người dân đã có kinh nghiệm ứng phó từ những cơn bão trước nên lần này chủ động hơn rất nhiều trong việc bảo vệ nhà cửa và tính mạng.

Đà Nẵng: Lực lượng vũ trang tổng lực ứng phó trước giờ bão Fengshen đổ bộ - Ảnh 2.
Đà Nẵng: Lực lượng vũ trang tổng lực ứng phó trước giờ bão Fengshen đổ bộ - Ảnh 3.
Đà Nẵng: Lực lượng vũ trang tổng lực ứng phó trước giờ bão Fengshen đổ bộ - Ảnh 4.

Bất chấp mưa lớn, lực lượng dân quân tự vệ vẫn nỗ lực giúp dân

ẢNH: Đ.X


Chuẩn bị mọi kịch bản ứng phó

Theo dự báo, từ ngày 23 đến 26.10, khi bão Fengshen (bão số 12) đổ bộ TP.Đà Nẵng có thể hứng chịu đợt mưa đặc biệt lớn, nguy cơ ngập sâu trên diện rộng tại đô thị và vùng trũng thấp. Trước tình hình đó, chính quyền TP.Đà Nẵng đã lên kịch bản chi tiết: chuẩn bị sẵn 300 xuồng nhỏ để cơ động cứu hộ, huy động các tổ chức thiện nguyện phối hợp ứng cứu tại các khu dân cư sâu và vùng ngập nặng.

Các đơn vị quản lý hồ chứa, đê điều và hồ thủy điện được lệnh trực ban 24/24 giờ, theo dõi chặt chẽ mực nước và vận hành an toàn. Bộ Tư lệnh Quân khu 5 và Vùng 3 Hải quân cũng đã sẵn sàng lực lượng, phương tiện để hỗ trợ ứng phó bão Fengshen và khắc phục hậu quả khi cần thiết.

Đà Nẵng: Lực lượng vũ trang tổng lực ứng phó trước giờ bão Fengshen đổ bộ - Ảnh 5.

Từng mái nhà của người dân ở ven biển TP.Đà Nẵng được lực lượng dân quân hỗ trợ gia cố chắc chắn

ẢNH: Đ.X

Chiều 21.10, Bộ chỉ huy Quân sự TP.Đà Nẵng ra công điện yêu cầu toàn bộ lực lượng trực chiến 100% quân số từ 17 giờ ngày 22.10 đến 17 giờ ngày 30.10, sẵn sàng cơ động khi có tình huống khẩn cấp.

"Các đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực ban, cứu hộ cứu nạn 24/24, phối hợp với Vùng 3 Hải quân đảm bảo an toàn neo đậu tàu thuyền, triển khai Tiểu đoàn thiết giáp 699 cơ động phương tiện theo lệnh", đại diện Bộ chỉ huy Quân sự TP.Đà Nẵng thông tin.

Ngoài ra, lực lượng quân đội còn chủ động rà soát phương án phòng chống thiên tai, chằng chống công trình trọng yếu, khơi thông hệ thống thoát nước, chuẩn bị đầy đủ vật tư, xuồng hơi, mô tô nước và flycam phục vụ công tác cứu hộ. 

Bộ đội biên phòng cùng chính quyền cơ sở đến từng nhà vận động người dân sơ tán khỏi vùng nguy hiểm, kiên quyết không để ai bị kẹt lại trong tâm bão.

Tin liên quan

Dự báo bão Fengshen đổ bộ từ Đà Nẵng đến Quảng Ngãi, mưa lớn trên 900 mm

Dự báo bão Fengshen đổ bộ từ Đà Nẵng đến Quảng Ngãi, mưa lớn trên 900 mm

Dự báo cơn bão Fengshen sẽ đổ bộ vào Đà Nẵng đến Quảng Ngãi với gió mạnh cấp 6, giật cấp 8; hoàn lưu bão kết hợp không khí lạnh gây ra mưa lớn ở Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi từ ngày 22 - 26.10, với tổng lượng mưa lớn nhất có nơi trên 900 mm.

Đà Nẵng ứng phó bão Fengshen (bão số 12): Đừng để 'bão đến mới đi mua mì tôm'

Sóng dữ xuất hiện ở cửa sông Hàn

Khám phá thêm chủ đề

bão Fengshen bão số 12 Đà Nẵng ứng phó bão Fengshen
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận