Đà Nẵng tổng lực ứng phó trước giờ bão Fengshen đổ bộ

Căng mình dầm mưa giúp dân

Chiều 21.10, khi bão Fengshen (bão số 12) đang tiến gần đất liền, Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng Phạm Đức Ấn ký công điện yêu cầu toàn bộ sở, ngành và địa phương triển khai nghiêm phương châm "4 tại chỗ".

Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng yêu cầu các khu vực ven biển phải hoàn thành sơ tán người dân khỏi vùng nguy cơ ngập sâu, sạt lở trước 17 giờ hôm nay 22.10.

Lực lượng dân quân tự vệ đến từng hộ gia đình hỗ trợ chằng chống nhà cửa, di chuyển đồ đạc lên cao để bảo vệ tài sản trước khi bão số 12 đổ bộ ẢNH: Đ.X

Tại P.Quảng Phú, lực lượng dân quân cùng cán bộ Đồn biên phòng Tam Thanh đã có mặt từ sớm, gõ cửa từng nhà hỗ trợ người dân chằng chống mái tôn, gia cố cửa sổ, di chuyển đồ đạc lên cao, đặc biệt là các hộ neo đơn, người già yếu.

"Chúng tôi còn vận động bà con có thuyền thúng đưa lên nơi cao ráo, tránh nước biển dâng làm hư hỏng tài sản", ông Phan Văn Rin, dân quân P.Quảng Phú, chia sẻ.

Hàng chục bao cát, thùng nước và vật dụng nặng được đưa lên mái nhà để gia cố, giảm thiểu nguy cơ tốc mái khi gió mạnh.

Thiếu tá Trần Quốc Khánh, Đồn trưởng Đồn biên phòng Tam Thanh, cho biết phần lớn người dân đã có kinh nghiệm ứng phó từ những cơn bão trước nên lần này chủ động hơn rất nhiều trong việc bảo vệ nhà cửa và tính mạng.

Bất chấp mưa lớn, lực lượng dân quân tự vệ vẫn nỗ lực giúp dân ẢNH: Đ.X





Chuẩn bị mọi kịch bản ứng phó

Theo dự báo, từ ngày 23 đến 26.10, khi bão Fengshen (bão số 12) đổ bộ TP.Đà Nẵng có thể hứng chịu đợt mưa đặc biệt lớn, nguy cơ ngập sâu trên diện rộng tại đô thị và vùng trũng thấp. Trước tình hình đó, chính quyền TP.Đà Nẵng đã lên kịch bản chi tiết: chuẩn bị sẵn 300 xuồng nhỏ để cơ động cứu hộ, huy động các tổ chức thiện nguyện phối hợp ứng cứu tại các khu dân cư sâu và vùng ngập nặng.

Các đơn vị quản lý hồ chứa, đê điều và hồ thủy điện được lệnh trực ban 24/24 giờ, theo dõi chặt chẽ mực nước và vận hành an toàn. Bộ Tư lệnh Quân khu 5 và Vùng 3 Hải quân cũng đã sẵn sàng lực lượng, phương tiện để hỗ trợ ứng phó bão Fengshen và khắc phục hậu quả khi cần thiết.

Từng mái nhà của người dân ở ven biển TP.Đà Nẵng được lực lượng dân quân hỗ trợ gia cố chắc chắn ẢNH: Đ.X

Chiều 21.10, Bộ chỉ huy Quân sự TP.Đà Nẵng ra công điện yêu cầu toàn bộ lực lượng trực chiến 100% quân số từ 17 giờ ngày 22.10 đến 17 giờ ngày 30.10, sẵn sàng cơ động khi có tình huống khẩn cấp.

"Các đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực ban, cứu hộ cứu nạn 24/24, phối hợp với Vùng 3 Hải quân đảm bảo an toàn neo đậu tàu thuyền, triển khai Tiểu đoàn thiết giáp 699 cơ động phương tiện theo lệnh", đại diện Bộ chỉ huy Quân sự TP.Đà Nẵng thông tin.

Ngoài ra, lực lượng quân đội còn chủ động rà soát phương án phòng chống thiên tai, chằng chống công trình trọng yếu, khơi thông hệ thống thoát nước, chuẩn bị đầy đủ vật tư, xuồng hơi, mô tô nước và flycam phục vụ công tác cứu hộ.

Bộ đội biên phòng cùng chính quyền cơ sở đến từng nhà vận động người dân sơ tán khỏi vùng nguy hiểm, kiên quyết không để ai bị kẹt lại trong tâm bão.