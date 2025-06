Quảng Trị: Bộ đội sẵn sàng cùng người dân ứng phó mưa lũ

Sáng 13.6, đoàn công tác của Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Trị do đại tá Nguyễn Tài Tình, Phó chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng, làm trưởng đoàn đã kiểm tra công tác chuẩn bị phòng, chống mưa lũ tại một số đơn vị và địa bàn trọng điểm trên địa bàn tỉnh.

Đoàn công tác Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Trị kiểm tra tình hình mưa lũ tại H.Hải Lăng ẢNH: B.H

Theo thông tin từ cơ quan khí tượng thủy văn, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 1 kết hợp với gió mùa tây nam hoạt động mạnh, địa bàn tỉnh Quảng Trị ghi nhận mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến từ 120 - 280 mm. Mưa lớn gây ngập lụt cục bộ tại các khu vực trũng thấp thuộc các huyện Hải Lăng, Triệu Phong, Cam Lộ, Đakrông, Hướng Hóa và TX.Quảng Trị.

Các chiến sĩ triển khai lực lượng theo phương châm "4 tại chỗ", hạn chế thấp nhất thiệt hại do mưa lũ gây ra ẢNH: T.L

Tại địa bàn các huyện Hải Lăng, Triệu Phong, Hải đội dân quân thường trực tỉnh và đoàn công tác đã kiểm tra phương án ứng phó, kế hoạch sơ tán dân, công tác gia cố nhà cửa, bảo vệ doanh trại, kho tàng, vũ khí trang bị kỹ thuật và lực lượng, phương tiện cứu hộ cứu nạn.

Cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 43, Trung đoàn 842, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Trị chuẩn bị các phương án sẵn sàng phòng, chống lụt bão ẢNH: B.H

Đại tá Nguyễn Tài Tình yêu cầu các đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực chỉ huy, trực sẵn sàng chiến đấu, theo dõi sát diễn biến thời tiết. Đồng thời, cập nhật thông tin, triển khai lực lượng theo phương châm "4 tại chỗ", chủ động xử lý tình huống, hạn chế thấp nhất thiệt hại do mưa lũ gây ra.