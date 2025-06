Miền Trung thiệt hại vì mưa lũ bất thường

H ÀNG TRĂM NGÔI NHÀ NGẬP SÂU, HOA MÀU HƯ HẠI

Tại Quảng Nam, theo ghi nhận của PV Thanh Niên, do ảnh hưởng bão số 1, từ ngày 11 - 12.6, mưa lớn kéo dài cùng với một số thủy điện điều tiết xả lũ khiến nhiều nơi bị cô lập hoàn toàn do ngập sâu. Nhiều khu vực miền núi cũng xảy ra sạt lở gây chia cắt.

Hơn 300 ngôi nhà ở xã Đại Hưng (H.Đại Lộc, Quảng Nam) bị ngập lụt dưới 1 m ẢNH: THANH DUY

Tại vùng "rốn lũ" xã Đại Hưng (H.Đại Lộc), ông Nguyễn Quốc Thận, Chủ tịch UBND xã Đại Hưng, cho hay trong ngày 12.6 chỉ có thể thực hiện phương châm 4 tại chỗ, đợi khi nước rút mới có thể di chuyển bằng ghe để xem xét tình hình bà con. "Do nước lên nhanh đột ngột làm người dân địa phương trở tay không kịp, nhiều tài sản bị hư hại. Ngoài ra, có hơn 300 ngôi nhà bị ngập lụt dưới 1 m, hơn 100 ha hoa màu, hơn 220 ha lúa vụ hè thu gieo sạ được khoảng 15 ngày bị ngập gây thiệt hại hoàn toàn", ông Thận nói.

Tại Đà Nẵng, theo UBND Q.Liên Chiểu, mưa lớn kéo dài từ đêm 11.6 đến tối 12.6 đã gây ngập lụt cục bộ tại nhiều tuyến đường, đặc biệt là khu vực dân cư kiệt 161 Mẹ Suốt (P.Hòa Khánh Nam, Q.Liên Chiểu). Đây là một trong những điểm "rốn lũ" của TP.Đà Nẵng, thường ngập sâu vào mùa mưa. Tuy nhiên, ngay giữa mùa hè, người dân nơi đây vẫn khổ sở trắng đêm "chạy lũ".

Mưa lớn gây ngập úng cho hơn 12 ngàn ha lúa và rau màu của người dân TP.Huế. Trong đó, thiệt hại nặng nhất là H.Phú Vang hơn 5 ngàn ha, TX.Phong Điền hơn 4,7 ngàn ha; H.Quảng Điền 3,9 ngàn ha; H.Phú Lộc 2,7 ngàn ha… Tỉnh Quảng Trị có 7.946 ha lúa bị ngập úng, trong đó hai địa phương ảnh hưởng nặng nề nhất là H.Hải Lăng (5.500 ha) và Triệu Phong (1.339 ha).

Chính quyền các địa phương Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam... đã nhanh chóng đề ra các phương án phòng chống lũ bất thường, kịp thời hỗ trợ người dân ra khỏi vùng nguy hiểm.

Mực nước dâng cao gây chia cắt 1 tuyến đường tại H.Đakrông (Quảng Trị) ẢNH: THANH LỘC

Lực lượng biên phòng Quảng Bình hỗ trợ bà con di dời đến khu vực an toàn ẢNH: THANH LỘC

S ẠT LỞ GÂY CHIA CẮT

Ông Alăng Lan, Chủ tịch UBND xã Kà Dăng (H.Đông Giang, Quảng Nam), cho biết địa phương ghi nhận ít nhất 2 điểm sạt lở nghiêm trọng tại tuyến đường gần khu vực dốc Ba Nga và khu dân cư thuộc tổ Hiệp (thôn Bến Hiên). Ước tính hàng ngàn khối đất đá đổ tràn xuống mặt đường khiến việc đi lại bị ách tắc. "Để đảm bảo an toàn, tính mạng và tài sản cho người dân, chính quyền địa phương huy động lực lượng cắm chốt, giăng dây cảnh báo tại các điểm sạt lở. Đồng thời vận động sơ tán các hộ gia đình gần khu vực sạt lở đến nơi an toàn", ông Lan nói.

Mưa lớn khiến nhiều tuyến đường trên địa bàn tỉnh Kon Tum bị sạt lở, hư hỏng ẢNH: ĐỨC NHẬT

Trong ngày 12.6, tại Đà Nẵng, PV Thanh Niên ghi nhận nhiều điểm sạt lở nguy hiểm trên các tuyến đường lên bán đảo Sơn Trà.

Tại Huế, mưa lớn khiến một số khu vực bị sạt lở đất. Cụ thể, khu vực đoạn cao tốc La Sơn - Túy Loan rẽ vào TT.Khe Tre (H.Phú Lộc) bị sạt lở mái taluy dương 20 m. Tại đường tỉnh 14 C, thôn 2, xã Hương Lộc (H.Phú Lộc) bị sạt mái ta luy dương dài 10 m. Khu vực H.A Lưới, tại Km 350 trên đường Hồ Chí Minh (thuộc xã Phú Vinh) cũng ghi nhận sạt mái taluy âm, với chiều dài 15 m. Các vị trí này cũng đã lắp cảnh báo, rào chắn để đảm bảo an toàn...

Nước lũ lên nhanh khiến nhiều người dân ở xã Đại Hưng (H.Đại Lộc, Quảng Nam) trở tay không kịp ẢNH: HỒNG HÀ

Nhiều khối đá lớn lăn từ trên đỉnh núi xuống mặt đường Hoàng Sa, đoạn lên bán đảo Sơn Trà, Đà Nẵng ẢNH: HUY ĐẠT

Sạt lở đất ở H.Phú Lộc, TP.Huế ẢNH: V.H

N HIỀU TÀU THUYỀN GẶP NẠN TRÊN BIỂN

Bộ Tư lệnh Vùng cảnh sát biển 2 (đóng tại xã Tam Quang, H.Núi Thành, Quảng Nam) cho biết đơn vị liên tiếp ứng cứu 3 tàu cá đang hoạt động trên biển không may bị nạn đêm 11.6 vào bờ an toàn vào sáng 12.6. Đó là tàu cá QNa-92954 TS do ông Nguyễn Văn Sáu (ở TX.Điện Bàn, Quảng Nam) làm thuyền trưởng, đang đánh bắt ở khu vực cách đông bắc Lý Sơn (Quảng Ngãi) khoảng 12 hải lý thì bị hỏng máy, tàu trôi dạt; tàu cá QNa-92032 TS cũng bị hỏng máy gần khu vực tàu cá trên. Cũng trong đêm 11.6, nhận được tin báo tàu cá ĐNa-91107 trong lúc hành nghề trên biển cách đông đông bắc Cù Lao Chàm (TP.Hội An, Quảng Nam) khoảng 18 hải lý bị vỡ hộp số, nước tràn vào tàu, tàu 363 của Vùng cảnh sát biển 2 đã khẩn trương cơ động cứu nạn. Khoảng 9 giờ 30 ngày 12.6, tàu 363 đã đưa tàu cá ĐNa-91107 về đến Cù Lao Chàm an toàn.

Người dân dùng thuyền đưa xe máy ra khỏi khu vực ngập sâu ở "rốn lũ" mẹ Suốt (Đà Nẵng) ẢNH: NGỌC HÂN

Chân cầu vào thôn Tê Xô Trung, xã Đăk Tờ Kan (H.Tu Mơ Rông) bị sạt lở do mưa lũ ẢNH: ĐỨC NHẬT

Tàu 319 của Bộ Tư lệnh Vùng cảnh sát biển 2 lai dắt tàu cá Quảng Nam vào đảo Lý Sơn ẢNH: VÙNG CẢNH SÁT BIỂN 2

Bão số 1 gây gió mạnh, cây sao đen bật gốc đè trúng ô tô trên đường Đô Đốc Bảo, TP.Quy Nhơn (Bình Định) ẢNH: THẮNG PHONG

Ảnh hưởng bão số 1 (bão Wutip): Nguy cơ sạt lở và ngập úng đô thị

Cảnh báo lũ quét, sạt lở đất Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trong 2 - 3 ngày tới, bão số 1 di chuyển ngược lên phía bắc và đi vào đất liền tỉnh Quảng Đông, Quảng Tây (Trung Quốc), suy yếu và tan dần. Hoàn lưu bão số 1 tiếp tục gây mưa to đến rất to ở trung Trung bộ kéo dài đến ngày 13.6. Dự báo lượng mưa từ Hà Tĩnh đến Huế phổ biến từ 100 - 180 mm, có nơi mưa trên 350 mm. Do ảnh hưởng của mưa lớn trong bão số 1, từ ngày 12 - 14.6, trên các sông từ Quảng Bình đến Quảng Nam sẽ xuất hiện một đợt lũ. Các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi, khu vực Tây nguyên có nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất, đặc biệt là các tỉnh Quảng Trị đến Quảng Nam và Kon Tum. Phan Hậu