Quân đội huy động 264.000 người, 7 máy bay ứng phó bão số 1

Miền Trung mưa cực lớn giữa mùa khô

Theo thống kê của Cục Quản lý đê điều và phòng, chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), do ảnh hưởng của bão số 1 (bão Wutip) từ 19 giờ ngày 11.6 - 16 giờ ngày 12.6, các tỉnh từ Quảng Bình - Quảng Ngãi và Kon Tum mưa rất to, lượng mưa phổ biến từ 200 - 300 mm.

Người dân Quảng Nam chạy lũ do mưa lớn ảnh hưởng từ bão số 1 ẢNH: HỒNG HÀ

Đặc biệt, một số địa phương ghi nhận lượng mưa từ 350 - 550 mm, có nơi cao hơn như đỉnh Bạch Mã 841 mm, Thượng Lộ 775 mm, Khe Tre 549 mm (Huế); Suối Lương 503 mm, Hòa Hải 479 mm (TP.Đà Nẵng); Đại Hiệp 396 mm, cầu Hà Tân 398 mm, Đại Sơn 418 mm (Quảng Nam); La Tó 386 mm, Hải Lâm 317 mm, Tà Long 295 mm (Quảng Trị)...

Mưa lớn khiến 725 ngôi nhà bị ngập (Quảng Nam); 3 tàu bị chìm (2 tàu hoạt động trên biển ở Quảng Bình, 1 tàu neo đậu tại bến ở Đà Nẵng); 48.675 ha lúa, hoa màu (Quảng Bình 7.474 ha, Huế 17.069 ha, Đà Nẵng 1.496 ha, Quảng Trị 14.809 ha; Quảng Nam 7.826 ha) bị hư hại; 33 ha nuôi thủy sản (Đà Nẵng) bị mất trắng; 20 chuyến bay bị ảnh hưởng.

Mưa lũ cũng khiến ngập 2 ngầm tràn tại QL9B (H.Lệ Thủy, Quảng Bình) và ngầm Cà Roàng 2 (H.Bố Trạch, Quảng Bình) khiến giao thông 2 huyện này bị chia cắt. Tại tỉnh Quảng Trị, 7 điểm ngầm tràn trên các tuyến đường tại H.Đăkrông cũng trong tình trạng tương tự.

Tại TP.Đà Nẵng, nhiều tuyến đường ở nội thành bị ngập, nước đang rút dần. Tại tỉnh Quảng Nam, các tuyến đường tỉnh 603B, 608, 609, 610B, 611, 615B bị ngập 1 số vị trí, 1 cầu phao bị cuốn trôi.

Quân đội huy động 7 máy bay ứng phó bão số 1

Theo Ban Chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia, tính đến 16 giờ ngày 12.6, Bộ đội Biên phòng các tỉnh, thành phố từ Quảng Ninh - Phú Yên đã phối hợp với địa phương, gia đình, chủ tàu, thuyền trưởng thông báo, kiểm đếm, hướng dẫn cho 53.792 phương tiện/223.054 người biết diễn biến, hướng đi của bão số 1 để chủ động di chuyển, thoát khỏi khu vực nguy hiểm.

Quân đội đã huy động 264.601 cán bộ chiến sĩ; 5.321 phương tiện các loại (ô tô 3.338, tàu 111, xuồng, ca nô 1.437, xe đặc chủng 428, máy bay 7) để ứng phó bão số 1.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho hay, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 1, miền Trung tiếp tục có mưa. Cụ thể, từ chiều tối 12 - 13.6, từ Hà Tĩnh - Huế có mưa rất to với lượng mưa phổ biến 100 - 180 mm, có nơi trên 350 mm.

Trong khi đó, chiều tối và đêm 12.6, khu vực nam Nghệ An; Đà Nẵng - Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to, với lượng mưa phổ biến 40 - 90 mm, có nơi trên 150 mm. Khu vực bắc Tây nguyên và Bình Định có mưa vừa, có nơi mưa to với lượng mưa phổ biến 15 - 30 mm, có nơi trên 50 mm.