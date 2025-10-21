Ứng phó bão Fengshen: Quảng Ngãi bắn pháo hiệu khẩn cấp kêu gọi tàu thuyền vào bờ

Trước diễn biến phức tạp của bão Fengshen (bão số 12), đêm 20 và rạng sáng 21.10, Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Ngãi đã đồng loạt bắn pháo hiệu tại 4 cửa biển Sa Kỳ, Sa Cần, Sa Huỳnh, đặc khu Lý Sơn và phát lệnh kêu gọi tàu thuyền khẩn trương vào nơi tránh trú an toàn.

Lực lượng biên phòng Quảng Ngãi bắn pháo hiệu cảnh báo ẢNH: VĂN TÁNH

Hơn 34.000 ngư dân đã vào nơi tránh bão

Tại cửa biển Sa Kỳ (Quảng Ngãi), Hải đội 2 thuộc Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Ngãi đã tổ chức bắn pháo hiệu báo bão số 12, phát tín hiệu cảnh báo rộng rãi đến ngư dân trên toàn vùng ven biển.

Việc bắn pháo hiệu giúp ngư dân và người dân ven biển nhanh chóng nhận biết tín hiệu bão, chủ động gia cố nhà cửa, di chuyển tài sản và tàu thuyền vào nơi trú ẩn an toàn, hạn chế thấp nhất thiệt hại khi bão đổ bộ.

Cùng thời điểm, các đồn biên phòng Sa Huỳnh, Bình Thạnh và Lý Sơn cũng đồng loạt bắn pháo hiệu, phát lệnh báo bão, hướng dẫn ngư dân neo buộc tàu thuyền, chằng chống lồng bè và di chuyển vào bờ trú tránh.

Lực lượng biên phòng giúp ngư dân neo tàu thuyền trước khi bão đổ bộ ẢNH: CẨM ÁI

Theo thống kê của Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Ngãi, tính đến 6 giờ sáng nay 21.10, toàn tỉnh có khoảng 6.100 tàu với hơn 34.300 ngư dân đã vào nơi neo đậu an toàn.

Hiện vẫn còn 309 tàu với 4.080 ngư dân đang hoạt động trên biển, trong đó có 7 tàu/61 ngư dân nằm trong khu vực nguy hiểm. Tất cả các phương tiện này đã nhận được thông tin cảnh báo về bão số 12 và đang khẩn trương di chuyển ra khỏi vùng ảnh hưởng.

Phát công điện khẩn ứng phó bão số 12

Trước đó, tối 20.10, ông Nguyễn Hoàng Giang, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, đã ký ban hành công điện khẩn, yêu cầu các sở, ngành, địa phương và lực lượng chức năng tập trung triển khai các biện pháp ứng phó với bão số 12 và mưa lớn diện rộng có nguy cơ gây ngập lụt, sạt lở, lũ quét.

Đường đi đảo Ngọc (P.Trương Quang Trọng, tỉnh Quảng Ngãi) bị ngập sau mưa lớn ẢNH: CẨM ÁI

Theo công điện, Sở NN-MT, Bộ đội biên phòng, Cảng vụ Hàng hải, UBND các xã ven biển và đặc khu Lý Sơn phải hoàn tất việc kiểm đếm, kêu gọi toàn bộ tàu thuyền vào nơi trú tránh trước 15 giờ ngày 21.10, đồng thời cấm tàu ra khơi cho đến khi thời tiết ổn định.

Các chủ lồng bè nuôi trồng thủy sản, nhất là tại Lý Sơn, phải hoàn tất việc chằng buộc, di dời trước 16 giờ cùng ngày.

Chính quyền địa phương kiên quyết không để người dân ở lại trên tàu khi bão đổ bộ; đồng thời triển khai biện pháp bảo đảm an toàn cho du khách trên đảo Lý Sơn, hướng dẫn người dân gia cố nhà cửa, chặt tỉa cây xanh, bảo vệ hạ tầng.

Các địa phương chủ động phương án sơ tán dân khỏi khu vực ven sông, vùng trũng, sạt lở nguy hiểm, đặc biệt là tại thôn Róok Mẹt (xã Đăk Plô), điểm trường thôn Xô Thác - Trường mầm non Đắk Nên (xã Măng Bút), tổ dân cư thôn Gò Khôn (xã Ba Dinh), khu dân cư tổ 4, thôn Trà Linh (xã Tây Trà Bồng), núi Gò Oát, thôn Ba Lang (xã Ba Vinh).

Tuyến đường ở xã Ba Tô (Quảng Ngãi) bị sạt lở ẢNH: H.P

Các lực lượng chức năng phải bố trí người canh gác, cắm biển cảnh báo, tạm dừng đò ngang, đò dọc, nghiêm cấm người dân đánh bắt hoặc vớt củi trên sông trong thời gian bão đổ bộ để đảm bảo an toàn tuyệt đối.

Cùng với đó, các đơn vị quản lý phải rà soát, kiểm tra an toàn các hồ chứa thủy lợi, thủy điện nhỏ và vùng hạ du, đặc biệt là những hồ đang xuống cấp hoặc có dấu hiệu mất an toàn như hồ Ông Tới, hồ Phượng Hoàng.