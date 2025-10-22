Đà Nẵng cảnh giác cao độ trước bão số 12, lo mưa lũ lịch sử 2022 tái diễn

Bài học từ đợt mưa lớn lịch sử 2022

Ba năm sau đợt mưa lớn lịch sử vào ngày 14.10.2022 khiến hàng nghìn ô tô, xe máy ngập sâu, thiệt hại hàng trăm tỉ đồng, người dân TP.Đà Nẵng có thể phải đối mặt nguy cơ tương tự khi bão số 12 Fengshen được dự báo gây mưa lớn, có nơi trên 600 mm.

Xe ô tô ngập sâu giữa dòng nước trên tuyến đường trung tâm Đà Nẵng trong đợt mưa lũ lịch sử năm 2022 ẢNH: HUY ĐẠT

Ngày 22.10, trao đổi với PV Thanh Niên, thượng tá Nguyễn Thành Nam, Trưởng phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ Công an TP.Đà Nẵng, cho biết đợt mưa lớn vào tháng 10.2022, lực lượng cứu hộ đã huy động hơn 300 lượt cán bộ, chiến sĩ cùng 70 lượt phương tiện, cứu hơn 1.200 người và hàng trăm phương tiện bị ngập sâu trong biển nước.

Trưởng phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ Công an TP.Đà Nẵng nhận định, sau biến cố đó, ý thức của người dân và doanh nghiệp về phòng chống thiên tai đã thay đổi đáng kể. Nhiều khu dân cư đã lập nhóm cảnh báo mưa bão, tổ cứu hộ cộng đồng trên Zalo và ứng dụng "Đà Nẵng Smart City", giúp việc sơ tán và hỗ trợ diễn ra nhanh chóng, hiệu quả hơn.

Xế hơi ngập sâu ở chung cư Hoàng Anh Gia Lai (TP.Đà Nẵng), người dân liều mình bơi vào tầng hầm cứu tài sản trong xe (Ảnh chụp vào đợt mưa lớn tháng 10.2022) ẢNH: HUY ĐẠT

Tuy nhiên, theo khuyến cáo của lực lượng chức năng, vẫn còn không ít người chủ quan trong việc bảo vệ tài sản, đặc biệt là ô tô, xe máy, khi gửi tại các tầng hầm hoặc khu vực trũng thấp.

Trưởng phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ nhấn mạnh: "Thiên tai không thể tránh khỏi, nhưng thiệt hại có thể giảm đến mức thấp nhất nếu mỗi người dân chủ động chuẩn bị và hành động đúng cách. Hãy bắt đầu từ chính gia đình mình, kiểm tra, gia cố nhà cửa, hệ thống điện, cửa hầm xe; chuẩn bị sẵn vật dụng thiết yếu và tuyệt đối tuân thủ khuyến cáo của cơ quan chức năng".

Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ triển khai hút nước, giải cứu tầng hầm chung cư ở TP.Đà Nẵng ẢNH: HUY ĐẠT

Cơ quan công an cũng khuyến cáo người dân theo dõi sát bản tin dự báo thời tiết, cảnh báo từ nguồn chính thống, di chuyển phương tiện, tài sản lên nơi cao ráo, không để xe trong tầng hầm khi có cảnh báo ngập. Đặc biệt, hãy ngắt cầu dao điện khi nước tràn vào nhà; không đi qua vùng nước chảy xiết hoặc gầm cầu, hầm chui. Khi mắc kẹt, liên hệ ngay số 114 để được hỗ trợ cứu hộ.

Thông tin từ Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ cho biết hiện các đơn vị đang triển khai huấn luyện, diễn tập cứu hộ trong hầm tòa nhà, trang bị thêm xuồng cao su, máy bơm công suất lớn và xây dựng bản đồ ngập lụt số hoá, giúp người dân tra cứu lộ trình an toàn khi di chuyển.

"Sự chủ động của lực lượng chức năng cùng ý thức phòng ngừa của người dân sẽ là "lá chắn kép" giúp TP.Đà Nẵng vững vàng trước thiên tai, giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản", lãnh đạo Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ nhấn mạnh.

Lực lượng chức năng khuyến cáo người dân, khi xe bất ngờ bị ngập nước giữa đường do mưa lớn, điều quan trọng nhất là giữ bình tĩnh, nhanh chóng đảm bảo an toàn cho bản thân và người đi cùng. Sau khi đã ở nơi an toàn, hãy chủ động liên hệ đơn vị bảo hiểm và nắm rõ quy trình bồi thường để được bảo vệ quyền lợi chính đáng, tránh những thiệt hại không đáng có.

Khi xe ô tô bị ngập nước hãy chú ý nắm rõ quy trình bồi thường để được bảo vệ quyền lợi chính đáng ẢNH: HUY ĐẠT

Theo anh Hoàng Khanh, chuyên viên tư vấn của một hãng bảo hiểm tại TP.Đà Nẵng, ô tô bị ngập nước sẽ được bồi thường nếu chủ xe có bảo hiểm vật chất ô tô, một loại bảo hiểm tự nguyện chi trả thiệt hại do thiên tai, bão lũ, ngập úng, cháy nổ.

Anh Khanh cho biết, để được bồi thường đầy đủ, chủ xe cần tuyệt đối tuân thủ quy trình của bảo hiểm. Việc đầu tiên là gọi ngay tổng đài để thông báo sự cố, không tự ý xử lý hay di chuyển xe. Đồng thời, cần chụp lại hiện trường khi xe còn ngập nước để làm căn cứ giám định. Tuyệt đối không nổ máy, bởi chỉ một lần đề máy có thể khiến xe bị thủy kích và bị từ chối chi trả.

Sau đó, hãy liên hệ đơn vị cứu hộ do công ty bảo hiểm chỉ định để đưa xe đến nơi kiểm tra, chi phí vận chuyển sẽ do bảo hiểm chịu. Khi giám định viên đến, chủ xe nên cùng ký biên bản xác nhận thiệt hại và phương án sửa chữa. Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, công ty bảo hiểm sẽ thanh toán toàn bộ chi phí khắc phục.

Khi xe bị ngập nước tuyệt đối không nổ máy ẢNH: HUY ĐẠT

"Trong mọi trường hợp, đừng tự ý khởi động xe ngập nước. Chỉ một lần đề máy có thể khiến động cơ hư hỏng hoàn toàn, thiệt hại hàng trăm triệu đồng và bị từ chối bảo hiểm," anh Khanh cảnh báo.