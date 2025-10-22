Đà Nẵng: Người dân 'rốn lũ' Mẹ Suốt lo lắng rời nhà, mong mưa lũ bão số 12 nhẹ qua

Nỗi lo trước bão số 12 kèm mưa siêu lớn

Trưa 22.10, khi bão số 12 (bão Fengshen) đang tiến sát đất liền, ở vùng "rốn lũ" Mẹ Suốt (P.Hòa Khánh, TP.Đà Nẵng), trong những ngôi nhà nhỏ ven con kênh cũ, mọi người chộn rộn dọn dẹp, kê cao những món đồ dùng để tránh ngập nước. Nhiều người dân tranh thủ chuyển đồ lên cao, dọn dẹp sân nhà rồi cùng lực lượng dân quân, công an phường di dời đến nơi an toàn theo hướng dẫn.

Lực lượng vũ trang hỗ trợ người dân khu “rốn lũ” Mẹ Suốt tất bật kê cao đồ đạc, chuẩn bị rời nhà tránh bão số 12 (bão Fengshen) ẢNH: HUY ĐẠT

"Ám ảnh lắm, năm 2022 nước ngập tận cửa sổ, đồ đạc hư hỏng gần hết. Năm nay nghe dự báo mưa lớn, tôi lo lắm chứ, nhưng cũng yên tâm hơn vì chính quyền chuẩn bị từ sớm, có lực lượng đến tận nhà giúp kê đồ", ông Nguyễn Thiện Sinh (ở tổ 36, P.Hòa Khánh) chia sẻ trong lúc cùng lực lượng dân quân tự vệ nâng chiếc tủ lạnh lên kệ gỗ, đề phòng ngập nước.

Ông Nguyễn Thiện Sinh lo lắng trước cơn bão số 12 sắp đổ bộ kèm theo mưa lớn ẢNH: HUY ĐẠT

Cạnh đó, ông Nguyễn Hoàng Trí (hàng xóm của ông Sinh) vừa buộc chặt cửa sau vừa hướng ánh mắt ra con kênh đã "no" nước. "Tôi chỉ mong đợt này mưa vừa phải thôi, để không ai phải chứng kiến cảnh nước cuốn trôi đồ như năm 2022 nữa. Mấy ngày qua, bộ đội, công an về tận nhà vận động di dời, tôi cũng bớt lo. Mưa lũ có lớn thì mình cũng đã sẵn sàng", ông Trí nói.

Giữa khung cảnh ẩm ướt, người dân ở "rốn lũ" Mẹ Suốt khóa cửa, chuẩn bị những túi đồ, họ sẵn sàng hướng về các điểm sơ tán. "Giờ kê cao đồ đạc xong chờ đi qua nhà hàng xóm trú ẩn. Chúng tôi chỉ mong trời thương, mưa nhẹ thôi để dân đỡ khổ. Mấy năm rồi mà cứ nghe nói 'bão về' là lòng thắt lại, lo lắng lắm", ông Sinh nói.

Người dân theo chân lực lượng chức năng để đến nơi an toàn ẢNH: HUY ĐẠT

Những bước chân người lớn lội qua con hẻm ngập nước, dẫn theo những đứa trẻ rời khỏi "rốn lũ" Mẹ Suốt trong ánh chiều xám xịt. Trên gương mặt ai cũng hiện rõ nỗi lo lắng, sợ rằng trận mưa lớn sắp tới sẽ cuốn trôi bao tài sản mà họ đã chắt chiu suốt mấy năm qua.

Ông Nguyễn Hoàng Trí cột chiếc vali chứa đồ dùng lên chiếc xe máy rồi cùng vợ con đến nơi sơ tán do chính quyền bố trí ẢNH: HUY ĐẠT

Chính quyền và lực lượng vũ trang sát cánh cùng dân

Từ sáng sớm 22.10, lực lượng chức năng P.Hòa Khánh đã có mặt tại khu dân cư Mẹ Suốt để hỗ trợ người dân kê cao tài sản, vận chuyển đồ đạc, di tản những hộ có người già, trẻ nhỏ. Đây là khu vực từng bị ngập sâu nhất trong trận "mưa lũ lịch sử" năm 2022 khi nước dâng nhanh khiến hàng trăm hộ dân phải sơ tán khẩn cấp trong đêm.

Lực lượng vũ trang TP.Đà Nẵng nỗ lực giúp dân kê cao đồ đạc, ứng phó mưa lớn do ảnh hưởng bão số 12 ẢNH: HUY ĐẠT

Cùng thời điểm, đại tá Phan Đại Nghĩa, Phó tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Quân khu 5, dẫn đầu đoàn công tác kiểm tra công tác ứng phó bão số 12 tại các điểm xung yếu, trong đó có khu dân cư Mẹ Suốt và nghĩa trang Hòa Sơn.

Đại tá Nghĩa đánh giá cao tinh thần chủ động của các lực lượng địa phương, đồng thời nhấn mạnh yêu cầu "bám sát cơ sở, nắm chắc từng hộ dân yếu thế, không để ai bị bỏ lại phía sau trong mưa lũ".

Đại tá Phan Đại Nghĩa (thứ 2 từ phải sang) kiểm tra công tác ứng phó bão số 12 ẢNH: HUY ĐẠT

Theo Bộ Tư lệnh Quân khu 5, các đơn vị trực chiến 24/24, duy trì thông tin thông suốt, rà soát phương án di dời dân khỏi vùng nguy hiểm, đặc biệt là khu vực ven sông, vùng trũng thấp, nơi từng chịu thiệt hại nặng trong các đợt mưa lũ trước.

