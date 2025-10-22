Quảng Ngãi: Không để tình trạng mưa hạ du ‘no nước’ rồi thủy điện mới xả lũ

Giám sát chặt việc vận hành các hồ thủy lợi, thủy điện

Ngày 22.10, ông Nguyễn Hoàng Giang, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, đi kiểm tra công tác ứng phó bão số 12 (bão Fengshen), đồng thời thị sát thực tế tại dự án khắc phục, chống sạt lở bờ biển xã An Phú (Quảng Ngãi).

Ông Nguyễn Hoàng Giang (hàng đầu, thứ 3 từ trái sang) kiểm tra tại hiện trường việc phòng chống bão số 12 (bão Fengshen) tại xã An Phú

ẢNH: P.A

Tại đây, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Ngãi báo cáo tiến độ thi công và phương án ứng phó khi bão số 12, dự kiến ảnh hưởng trực tiếp vào đêm 22.10. Ông Nguyễn Hoàng Giang yêu cầu các đơn vị thi công phải dừng toàn bộ hoạt động khi mưa bão đổ bộ, di chuyển thiết bị khỏi khu vực nguy hiểm và bố trí lực lượng túc trực để xử lý kịp thời các tình huống xấu.

"Ưu tiên số một là đảm bảo an toàn cho người và công trình. Tuyệt đối không được chủ quan, phải sẵn sàng trong mọi tình huống xấu nhất có thể xảy ra", ông Giang nhấn mạnh.

Biển cảnh báo nguy hiểm ở khu vực kè xã An Phú (Quảng Ngãi) ẢNH: P.A

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi cũng chỉ đạo các địa phương tăng cường trực 24/24 giờ trong thời gian bão đổ bộ, trong đó có sự tham gia của lãnh đạo, cán bộ và chuyên viên. Theo đó, phân công một phó chủ tịch UBND tỉnh trực tiếp theo dõi, giám sát việc vận hành các hồ thủy lợi, thủy điện lớn để kịp thời điều tiết khi cần thiết.

Theo ông Giang, hiện các hồ chứa nước trên địa bàn vẫn trong ngưỡng an toàn, dung tích còn lớn. Tuy nhiên, không được chủ quan mà phải theo dõi sát tình hình mưa, lũ thực tế. "Tuyệt đối không để xảy ra tình trạng mưa lớn, hạ du đã "no nước" rồi thủy điện mới xả lũ, gây ngập lụt, cũng không xả quá sớm khiến thiếu nước cho sản xuất và phát điện", ông nói Giang nói.

Trước đó, chiều 21.10, ông Nguyễn Hoàng Giang chủ trì cuộc họp khẩn để triển khai các biện pháp ứng phó bão số 12. Ông yêu cầu các sở, ngành và địa phương tuyệt đối không chủ quan, phải tập trung cao nhất cho công tác chỉ đạo, kiểm tra và chủ động triển khai các phương án phòng chống.

Chính quyền xã Bình Minh (Quảng Ngãi) làm rào ngăn không cho người và phương tiện đi lại qua tràn xi phong từ xã Bình Minh - xã Bình Chương ẢNH: V.ĐƯỜNG

Các địa phương phải theo dõi chặt chẽ diễn biến bão, nghiêm cấm tàu thuyền ra khơi, đồng thời thông báo kịp thời cho ngư dân biết vị trí, hướng di chuyển của bão để chủ động phòng tránh. Tỉnh cũng yêu cầu chuẩn bị đầy đủ phương tiện, vật tư, lương thực, nhu yếu phẩm tại những khu vực có nguy cơ chia cắt, sẵn sàng ứng cứu khi có tình huống xấu xảy ra.

Theo Sở NN-MT tỉnh Quảng Ngãi, đến sáng 22.10, toàn tỉnh có 6.129 tàu cá đã vào bờ neo đậu an toàn, không còn tàu nào nằm trong vùng nguy hiểm. Ngoài ra, 57 lồng bè nuôi trồng thủy sản ở Lý Sơn cũng đã được di chuyển vào khu vực tránh trú bão an toàn.

Về các hồ chứa nước, khu vực phía đông tỉnh Quảng Ngãi có 127 hồ với dung tích đạt trung bình 56,5%; khu vực phía tây có 84 hồ, đạt trung bình 86,4%. Riêng hồ thủy điện Đăkdrinh hiện mực nước đạt cao trình hơn 402 m, tương ứng 73,7% dung tích thiết kế, vẫn đảm bảo an toàn vận hành hiện nay.