Đà Nẵng: Phát hiện thi thể đang phân hủy trên lòng hồ thủy điện Sông Bung 5

Sáng 8.10, Công an xã Thạnh Mỹ (TP.Đà Nẵng) cho biết đơn vị đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.Đà Nẵng, khám nghiệm tử thi và thực hiện các biện pháp nghiệp vụ liên quan, để xác định danh tính thi thể nam giới đang phân hủy vừa được phát hiện trên lòng hồ thủy điện Sông Bung 5.

Vị trí phát hiện thi thể nam giới đang trong quá trình phân hủy ẢNH: C.X

Thông tin ban đầu, khoảng 10 giờ ngày 7.10, Công an xã Thạnh Mỹ tiếp nhận trình báo của người dân về việc phát hiện một thi thể nam giới nổi trên lòng hồ thủy điện Sông Bung 5.

Thi thể này đang trong quá trình phân hủy, không xác định rõ nhân thân.

Nhận được tin báo, Công an xã Thạnh Mỹ nhanh chóng triển khai lực lượng đến hiện trường để thực hiện các công tác ban đầu.

Qua điều tra, xác nhận nạn nhân là nam giới, khoảng 35 tuổi, mặc quần màu xanh đen, áo đỏ, cao 1,6 m, nặng khoảng 60 kg, tay trái đeo đồng hồ dây da màu đen.

Thi thể được phát hiện tại khoảnh 1, tiểu khu 215 thuộc xã Thạnh Mỹ.

Ngay sau đó, Công an xã Thạnh Mỹ đã báo cáo các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.Đà Nẵng để tiến hành khám nghiệm tử thi và thực hiện các biện pháp nghiệp vụ liên quan nhằm xác định danh tính nạn nhân. Đồng thời, điều tra làm rõ nguyên nhân.