Thời sự

Đà Nẵng: Tài xế 'xí chỗ' đưa xe lên cầu tránh ngập, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn

Ngọc Hân
Ngọc Hân
22/10/2025 13:45 GMT+7

Lo ngại mưa lớn do ảnh hưởng của bão số 12 (bão Fengshen) tái diễn cảnh ngập xe, nhiều tài xế ở TP.Đà Nẵng đưa ô tô lên cầu, vòng xuyến để tránh ngập, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Tài xế 'xí chỗ' đậu ô tô để tránh ngập

Sáng 22.10, dù lượng mưa ở trung tâm TP.Đà Nẵng mới chỉ ở mức nhỏ song nhiều tài xế đã vội tìm nơi cao ráo để ô tô trước cảnh báo đợt mưa lớn sắp xảy ra do ảnh hưởng bão số 12.

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, từ sáng sớm, trên mạng xã hội, nhiều nhóm tài xế ở TP.Đà Nẵng rủ nhau đưa xe lên cầu hoặc đến các khu vực có nền cao để đỗ xe đề phòng mưa lớn do ảnh hưởng của bão số 12.

- Ảnh 1.

Nhiều ô tô đỗ quanh vòng xuyến tượng đài Mẹ Nhu (P.Thanh Khê) vào sáng 22.10 để tránh ngập

ẢNH: NGỌC HÂN

Một số người còn chia sẻ kinh nghiệm “giành chỗ” sớm dưới chân cầu, sẵn sàng di chuyển lên khi nước dâng.

Tại vòng xuyến tượng đài Mẹ Nhu (đường Điện Biên Phủ, P.Thanh Khê), hàng chục ô tô cá nhân, xe tải nhỏ, xe công nghệ đỗ dọc quanh khu vực này. Lý do được nhiều người đưa ra là “nơi đây cao ráo, ít ngập khi mưa lớn”.

- Ảnh 2.

Xe cá nhân và xe công nghệ chen kín khu vực vòng xuyến trên đường Điện Biên Phủ

ẢNH: NGỌC HÂN

Anh T.M.T (tài xế công nghệ, P.Hải Châu) nói: “Tôi từng chứng kiến cảnh mưa năm 2022, xe ngập cả nắp capo. Nay nghe dự báo mưa lớn quá nên phải tìm chỗ an toàn trước cho chắc”.

Nguy hiểm khi biến vòng xuyến thành bãi đỗ xe

Tuy nhiên, lực lượng chức năng cảnh báo việc dừng, đỗ xe tại vòng xuyến là hành vi bị cấm, là vi phạm quy định. Đây là khu vực giao lộ, nơi các phương tiện lưu thông liên tục, nên việc đỗ xe sẽ gây cản trở dòng phương tiện, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

“Vòng xuyến tượng đài Mẹ Nhu là nút giao trọng điểm, xe đỗ quanh đây vừa cản trở giao thông, vừa che khuất tầm nhìn, dễ dẫn đến va chạm khi trời mưa, đường trơn”, một cán bộ CSGT TP.Đà Nẵng cho biết.

- Ảnh 3.

Nhiều tài xế chọn khu vực cao ráo quanh cầu Ngã Ba Huế để đậu xe tránh ngập

ẢNH: NGỌC HÂN

Còn nhớ, trong trận mưa lịch sử ngày 14.10.2022, hàng trăm ô tô từng “chạy lũ” lên cầu Ngã Ba Huế và khu vực tượng đài Mẹ Nhu để tránh ngập khi nước dâng bất ngờ. Nhiều tầng hầm, bãi giữ xe ở trung tâm bị nước tràn, gây thiệt hại nặng. Lo ngại tình trạng đó tái diễn, năm nay, nhiều người dân tỏ ra chủ động hơn. Dù vậy, các chuyên gia giao thông khuyến cáo việc đỗ xe tùy tiện tại cầu, vòng xuyến hay đường dốc tiềm ẩn nguy cơ tai nạn, nhất là khi nước dâng nhanh, dòng chảy xiết.

"Nhà tôi ở ngay vòng xuyến, từ sáng đến nay nhiều người mang xe đến đổ ở vòng xuyến, ngã rẽ... nơi bình thường cấm đỗ xe, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn vào ban đêm, nhất là khi có mưa lớn", ông Đinh Hòa (trú P.Thanh Khê) nói.

- Ảnh 4.

Hàng dài ô tô nối đuôi đỗ quanh vòng xuyến tượng đài Mẹ Nhu, vì lo sợ mưa ngập tái diễn như năm 2022

ẢNH: NGỌC HÂN

Một cán bộ CSGT Công an TP.Đà Nẵng khuyến cáo khi có mưa lớn, người dân hãy mang xe đến những nơi cao ráo, được phép đậu xe để đảm bảo an toàn cho các phương tiện khác lưu thông. "Đối với người dân ở trung tâm TP.Đà Nẵng, sự lựa chọn đậu xe ở bãi đỗ xe thông minh để tránh ngập là phương án hay", cán bộ CSGT gợi ý.

Việc tài xế đỗ xe tại vòng xuyến để tránh ngập là vi phạm khoản 4 điều 18 luật Giao thông đường bộ năm 2008, và bị xử phạt theo điều 5 Nghị định 100/2019/NĐ-CP, mức phạt từ 400.000 - 600.000 đồng (nếu không gây cản trở), hoặc cao hơn nếu gây ùn tắc giao thông.

Vì sao bão số 12 gặp không khí lạnh gây mưa lớn 900 mm ở miền Trung?

Theo Đài Khí tượng thủy văn Trung Trung bộ, từ chiều 22 đến sáng 24.10, các khu vực đồng bằng, trung du và vùng núi phía nam TP.Đà Nẵng có mưa to đến rất to, tổng lượng 250 - 500 mm, có nơi trên 700 mm. Mưa lớn kéo dài có thể gây lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi và ngập úng cục bộ tại các khu vực trũng thấp, đô thị.

Từ ngày 23 đến 28.10, khả năng xuất hiện một đợt lũ với đỉnh đạt mức báo động 2 đến báo động 3, có nơi vượt báo động 3. Dù hiện mực nước các sông còn dưới báo động 1, song dự báo sẽ tăng nhanh trong vài ngày tới.

Cơ quan khí tượng cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ ở mức 2 - 3, đề nghị người dân và chính quyền địa phương chủ động triển khai phương án ứng phó, bảo đảm an toàn cho người và tài sản trong những ngày mưa lũ sắp tới.

Khám phá thêm chủ đề

