Tối 21.10, trung tá Đỗ Quang Vinh, Đồn trưởng Đồn biên phòng Ga Ry (TP.Đà Nẵng), cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc 1 người đàn ông bị gấu rừng tấn công khi đang trên đường về nhà.

Nạn nhân bị gấu rừng tấn công là ông Pơloong Nhương (48 tuổi), trưởng thôn A Tu 1, xã Hùng Sơn, TP.Đà Nẵng.

Lực lượng chức năng thăm hỏi, động viên gia đình ông Nhương ẢNH: NGỌC THƠM

Vào khoảng 18 giờ 30 cùng ngày, ông Nhương được người dân phát hiện nằm bất tỉnh trên đường, trên người có nhiều vết thương, nghi bị động vật hoang dã cào, cắn.

Nhận tin báo, Đồn biên phòng Ga Ry bố trí phương tiện, cử lực lượng quân y đến sơ cứu ban đầu cho nạn nhân, sau đó phối hợp với các lực lượng chức năng đưa nạn nhân đến Trạm quân y kết hợp để chữa trị.

Qua thăm khám, nạn nhân bị thương nặng ở vùng mặt và hàm dưới, mất nhiều máu.

Hiện tại, ông Nhương đang được các y bác sĩ tích cực theo dõi, chăm sóc, tình trạng tỉnh táo. Ông Nhương cho biết đã bị gấu rừng tấn công khi đang trên đường về nhà.

Lãnh đạo Đồn biên phòng Ga Ry cũng đã đến thăm hỏi, trao quà, động viên nạn nhân cũng như gia đình.

Đồn biên phòng Ga Ry khuyến cáo người dân hạn chế đi rẫy một mình, đặc biệt vào chiều tối. Đơn vị cũng đang phối hợp cơ quan chức năng theo dõi dấu vết gấu rừng trong khu vực để bảo đảm an toàn cho người dân.