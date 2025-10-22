Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Đà Nẵng lập 3 sở chỉ huy tiền phương ứng phó với bão số 12

Hoàng Sơn
Hoàng Sơn
22/10/2025 14:43 GMT+7

Phó chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng Trần Nam Hưng yêu cầu thành lập 3 sở chỉ huy tiền phương ứng phó với bão số 12 (bão Fengshen).

Ngày 22.10, tại cuộc họp thường trực Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự thành phố, Phó chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng Trần Nam Hưng yêu cầu thành lập 3 Sở Chỉ huy tiền phương ứng phó bão số 12 đặt tại 3 điểm, gồm: Trung tâm Hành chính TP.Đà Nẵng, khu vực Đại Lộc và khu vực Tam Kỳ (tỉnh Quảng Nam cũ).

Sở Chỉ huy tiền phương có nhiệm vụ tổ chức chỉ đạo, điều hành công tác phòng chống, ứng phó, tìm kiếm cứu nạn cứu hộ do bão lũ gây ra trên toàn địa bàn.

- Ảnh 1.

Bão số 12 (bão Fengshen) chưa đổ bộ nhưng tại bờ kè Như Nguyệt ở cửa sông Hàn đã ghi nhận những thiệt hại ban đầu

ẢNH: HOÀNG SƠN

Ông Trần Nam Hưng yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường tiếp tục theo dõi, phối hợp các đơn vị quản lý thủy lợi, thủy điện vận hành mực nước về mức an toàn theo kịch bản.

Các lực lượng công an, quân sự, biên phòng tăng cường nắm thông tin, sẵn sàng hỗ trợ các xã, phường trong sơ tán người dân và tài sản đến nơi an toàn.

Đối với các đội cứu hộ, giao Bộ Chỉ huy quân sự TP.Đà Nẵng quản lý, điều hành lực lượng và phương tiện chặt chẽ.

- Ảnh 2.

Phó chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng Trần Nam Hưng yêu cầu các sở ngành, địa phương chủ động mọi phương án phòng chống bão lũ

ẢNH: S.X

Ông Hưng đề nghị các sở, ngành, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ chủ động mọi phương án phòng chống bão lũ; tất cả các cơ quan, đơn vị, xã, phường thực hiện nghiêm nhiệm vụ trực và giữ kết nối liên tục, nắm rõ tình hình dự báo và thực tế địa bàn để nhanh chóng triển khai các phương án kịp thời. Chủ động di dời dân ở những khu vực có nguy cơ cao về sạt lở đất, ngập lụt cục bộ.

Bão số 12 người nuôi cá tất bật di dời lồng bè “Quá tải phải chấp nhận với thiên tai”

Theo báo cáo của Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự TP.Đà Nẵng, các địa phương đang tiếp tục theo dõi sát diễn biến mưa lũ, chủ động thực hiện sơ tán người dân tại vùng trọng yếu, có nguy cơ bị tác động của bão, ngập lụt, lũ quét, đảm bảo hoàn thành trước 17 giờ ngày 22.10.

Tin liên quan

Phó chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng bác bỏ thông tin cho nghỉ làm để ứng phó bão số 12

Phó chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng bác bỏ thông tin cho nghỉ làm để ứng phó bão số 12

Phó chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng Trần Nam Hưng chính thức lên tiếng bác bỏ thông tin lan truyền trên mạng xã hội về việc cho cán bộ nghỉ làm việc từ trưa 22.10 để ứng phó bão Fengshen (bão số 12).

Đà Nẵng: Tài xế 'xí chỗ' đưa xe lên cầu tránh ngập, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn

Đà Nẵng: Sạt lở nghiêm trọng đường lên cửa khẩu Tây Giang

Khám phá thêm chủ đề

bão số 12 bão Fengshen cứu nạn cứu hộ Sơ tán Đà Nẵng sở chỉ huy tiền phương
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận