Đà Nẵng lập 3 sở chỉ huy tiền phương ứng phó với bão số 12

Ngày 22.10, tại cuộc họp thường trực Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự thành phố, Phó chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng Trần Nam Hưng yêu cầu thành lập 3 Sở Chỉ huy tiền phương ứng phó bão số 12 đặt tại 3 điểm, gồm: Trung tâm Hành chính TP.Đà Nẵng, khu vực Đại Lộc và khu vực Tam Kỳ (tỉnh Quảng Nam cũ).

Sở Chỉ huy tiền phương có nhiệm vụ tổ chức chỉ đạo, điều hành công tác phòng chống, ứng phó, tìm kiếm cứu nạn cứu hộ do bão lũ gây ra trên toàn địa bàn.

Bão số 12 (bão Fengshen) chưa đổ bộ nhưng tại bờ kè Như Nguyệt ở cửa sông Hàn đã ghi nhận những thiệt hại ban đầu

ẢNH: HOÀNG SƠN

Ông Trần Nam Hưng yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường tiếp tục theo dõi, phối hợp các đơn vị quản lý thủy lợi, thủy điện vận hành mực nước về mức an toàn theo kịch bản.

Các lực lượng công an, quân sự, biên phòng tăng cường nắm thông tin, sẵn sàng hỗ trợ các xã, phường trong sơ tán người dân và tài sản đến nơi an toàn.

Đối với các đội cứu hộ, giao Bộ Chỉ huy quân sự TP.Đà Nẵng quản lý, điều hành lực lượng và phương tiện chặt chẽ.

Phó chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng Trần Nam Hưng yêu cầu các sở ngành, địa phương chủ động mọi phương án phòng chống bão lũ ẢNH: S.X

Ông Hưng đề nghị các sở, ngành, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ chủ động mọi phương án phòng chống bão lũ; tất cả các cơ quan, đơn vị, xã, phường thực hiện nghiêm nhiệm vụ trực và giữ kết nối liên tục, nắm rõ tình hình dự báo và thực tế địa bàn để nhanh chóng triển khai các phương án kịp thời. Chủ động di dời dân ở những khu vực có nguy cơ cao về sạt lở đất, ngập lụt cục bộ.

Bão số 12 người nuôi cá tất bật di dời lồng bè “Quá tải phải chấp nhận với thiên tai”

Theo báo cáo của Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự TP.Đà Nẵng, các địa phương đang tiếp tục theo dõi sát diễn biến mưa lũ, chủ động thực hiện sơ tán người dân tại vùng trọng yếu, có nguy cơ bị tác động của bão, ngập lụt, lũ quét, đảm bảo hoàn thành trước 17 giờ ngày 22.10.