Mưa lớn lịch sử có thể tái diễn, người Đà Nẵng gọi ai nếu nước dâng giữa đêm?

Mưa cực lớn, cảnh báo ngập sâu và sạt lở đất

Trước dự báo mưa lớn lịch sử có thể tái diễn tại Đà Nẵng trong hai ngày 22 - 23.10, thành phố đã kích hoạt toàn bộ lực lượng và đường dây nóng cứu hộ 24/7, sẵn sàng ứng cứu người dân khi nước dâng giữa đêm.

Sáng 22.10, Đài Khí tượng thủy văn khu vực Trung Trung Bộ phát đi thông tin dự báo từ chiều 22 đến đêm 23.10, khu vực trung tâm TP.Đà Nẵng và các vùng phụ cận sẽ có mưa rất to, một số nơi đặc biệt to với tổng lượng mưa 200 - 450 mm, vùng núi phía tây bắc và các xã Đông Giang, Tây Giang, Thạnh Mỹ có thể lên đến 400 mm.

Mưa lớn tập trung tại các phường Hải Châu, Cẩm Lệ, Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn, Hòa Khánh, Hòa Tiến, Điện Bàn, Đại Lộc... Trong cơn giông, có thể xuất hiện sét, mưa đá, gió giật mạnh và lượng mưa trên 200 mm chỉ trong 3 giờ, đây là mức cực đoan tương tự trận mưa lớn lịch sử năm 2022 từng nhấn chìm hàng nghìn ô tô và làm ngập tầng hầm chung cư ở TP.Đà Nẵng.

TP.Đà Nẵng đã kích hoạt toàn bộ lực lượng và đường dây nóng cứu hộ 24/7 ẢNH: HUY ĐẠT

Cơ quan khí tượng cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn ở mức 1-2; người dân cần chủ động phương án sơ tán, đặc biệt đề phòng lũ quét, sạt lở đất tại vùng núi và ngập sâu ở vùng trũng thấp.

Sáng cùng ngày (22.10), trao đổi với PV Thanh Niên, thượng tá Nguyễn Thành Nam, Trưởng Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ Công an TP.Đà Nẵng, cho biết: "Trong mọi tình huống khẩn cấp như ngập hầm, người mắc kẹt trong ô tô hoặc nhà dân, sạt lở, tai nạn do mưa bão, bà con cần gọi ngay 114 - đường dây nóng của lực lượng Cảnh sát PCCC và Cứu nạn cứu hộ Công an TP.Đà Nẵng. Đây là kênh tiếp nhận 24/24, được kết nối trực tiếp đến đội cứu hộ gần nhất", thượng tá Nguyễn Thành Nam nói.

Lực lượng vũ trang TP.Đà Nẵng di dời tài sản, giúp dân sơ tán ra khỏi vùng ngập sâu ẢNH: HUY ĐẠT

Ngoài số 113 (Công an), 114 (Cứu hộ – cứu nạn) và 112 (Tổng đài khẩn cấp thiên tai quốc gia), người dân có thể liên hệ Công an phường gần nhất hoặc gửi phản ánh qua ứng dụng "Đà Nẵng Smart City" và Zalo "Công an TP.Đà Nẵng", các kênh này đều được giám sát thường xuyên 24/7 để tiếp nhận và phản hồi nhanh chóng.

Thượng tá Nam lưu ý thêm: "Khi báo tin, bà con cần mô tả rõ địa điểm, tình huống, số người gặp nạn, đặc biệt nếu có người kẹt trong tầng hầm hoặc ô tô, để lực lượng xác định đúng vị trí và triển khai phương án cứu hộ nhanh, hiệu quả nhất".

Các đội thiện nguyện trực 24/7 hỗ trợ dân vùng ngập

Chiều 21.10, nhiều nhóm thiện nguyện và đội cứu hộ bán tải, ca nô ở Đà Nẵng, Quảng Nam cũ đã kích hoạt chế độ trực 24/7, công bố danh sách đầu mối hỗ trợ khẩn cấp trong đợt mưa lớn sắp tới.

Một số đầu mối hỗ trợ người dân gồm:

- Bến xe ở Đà Nẵng: Tô Thanh Tài (số điện thoại: 0905.329.214);

- P.Liên Chiểu, Hòa Khánh Bắc: Ngọc Ngọc (số điện thoại: 0905.602.580);

- CLB SOS ĐH Đông Á (Đà Nẵng - Quảng Nam): thầy Lê Đình Lượng (số điện thoại: 0867.152.952);

- Đội ca nô Hà Nội vào hỗ trợ: Bùi Văn Cường (số điện thoại: 0982.879.000); Điều phối ca nô: Trần Quyết Thắng (số điện thoại: 0949.987.888); Nguyễn Quang (số điện thoại: 0905.924.984);

- Tuyến Thanh Khê - Hòa Vang: Anh Tin (số điện thoại: 0914.020.333);

- Vĩnh Điện - Thăng Bình: Nam đội 117 (số điện thoại: 0862.217.117);

- Điện Bàn: Tuấn Anh (số điện thoại: 0905.524.523);

- Thăng Bình - Núi Thành: Muối (số điện thoại: 0868.313.195);

- Tiên Phước: Anh Sự (số điện thoại: 0909.848.087);

- Khu vực sông Thu Bồn: Lê Vĩnh (số điện thoại: 0905.617.329);

- Tiếp nhận thông tin Nông Sơn: Tuyết Trương (số điện thoại: 0979.715.789);

Các tình nguyện viên cùng lực lượng chức năng bơi vào nhà dân giải cứu người dân mắc kẹt trận mưa lũ lịch sử năm 2022 ẢNH: HUY ĐẠT

Các chuyên gia khuyến cáo người dân vùng trũng, thấp cần chủ động kê cao tài sản, di chuyển phương tiện đến nơi cao ráo, chuẩn bị đèn pin, áo phao, dây thừng và sạc dự phòng. Khi mưa lớn kéo dài, tuyệt đối không đi qua vùng ngập sâu, không trú dưới gầm cầu, trụ điện, hoặc trong tầng hầm để xe.

Khi cần cứu hộ, hãy gọi ngay 114 lực lượng Cảnh sát PCCC và Cứu nạn cứu hộ Công an TP.Đà Nẵng. Các đội thiện nguyện, CLB cứu hộ và chính quyền địa phương luôn sẵn sàng hỗ trợ 24/7 để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản cho người dân trong đợt mưa lớn đặc biệt này.