Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giáo dục

Trường học mở cửa cho dân đưa xe tránh ngập, trú bão Fengshen miễn phí

Huy Đạt
Huy Đạt
22/10/2025 17:31 GMT+7

Giữa lúc mưa lớn do ảnh hưởng bão Fengshen (bão số 12) đang diễn biến phức tạp, việc một ngôi trường tiểu học ở trung tâm TP.Đà Nẵng mở cửa cho người dân gửi xe, trú bão miễn phí khiến nhiều người cảm động.

Nghĩa cử đẹp giữa mùa mưa bão

Ngày 22.10, Trường tiểu học Võ Thị Sáu (P.Hải Châu, TP.Đà Nẵng) đăng thông báo trên fanpage nhà trường với nội dung: "Hỗ trợ ô tô, xe máy tránh ngập lụt". Trong lúc người dân ở trung tâm TP.Đà Nẵng tất tả tìm chỗ đậu xe tránh bão Fengshen (bão số 12) vì vậy chỉ sau ít giờ đăng tải, bài viết đã nhận hàng trăm lượt chia sẻ cùng vô số lời cảm ơn chân thành từ cộng đồng mạng.

Trường học mở cửa cho dân đưa xe tránh ngập, bố trí trú bão Fengshen miễn phí- Ảnh 1.

Sân Trường tiểu học Võ Thị Sáu trở thành “bến đỗ an toàn” của ô tô và xe máy khi bão Fengshen (bão số 12) sắp đổ bộ mang theo mưa siêu lớn

ẢNH: HUY ĐẠT

Theo dự báo, từ chiều nay (22.10), do ảnh hưởng của bão Fengshen (bão số 12), TP.Đà Nẵng sẽ có mưa to đến rất to, nhiều khu vực trũng thấp có nguy cơ ngập sâu. Trường tiểu học Võ Thị Sáu nằm ở vị trí cao, từng "vững vàng" trong trận mưa lịch sử ngày 14.10.2022 nên được nhiều người dân tìm đến để gửi xe, tránh hư hại tài sản.

Trường học mở cửa cho dân đưa xe tránh ngập, bố trí trú bão Fengshen miễn phí- Ảnh 2.
Trường học mở cửa cho dân đưa xe tránh ngập, bố trí trú bão Fengshen miễn phí- Ảnh 3.

Nhà trường đăng bài thông báo trên fanpage nhà trường với nội dung: "Hỗ trợ ô tô, xe máy tránh ngập lụt"

ẢNH CHỤP MÀN HÌNH

Đại diện Ban giám hiệu nhà trường chia sẻ: "Trường ở vị trí cao, không bị ngập nên chúng tôi nghĩ có thể giúp bà con phần nào. Một chiếc xe bị ngập nước sẽ rất tốn kém để sửa, đặc biệt là ô tô. Vì thế, nhà trường quyết định mở cửa cho người dân đưa xe vào đậu tránh ngập, chỉ mong bà con bình an và đỡ thiệt hại".

Nhà trường cũng cẩn trọng nhắc nhở người dân khi vào gửi xe cần di chuyển chậm, xếp xe ngay ngắn theo hướng dẫn của bảo vệ, để lại số điện thoại liên hệ. Trường cho đậu xe hoàn toàn miễn phí, không nhận bất kỳ khoản hỗ trợ nào từ người dân.

Trường học mở cửa cho dân đưa xe tránh ngập, bố trí trú bão Fengshen miễn phí- Ảnh 4.
Trường học mở cửa cho dân đưa xe tránh ngập, bố trí trú bão Fengshen miễn phí- Ảnh 5.
Trường học mở cửa cho dân đưa xe tránh ngập, bố trí trú bão Fengshen miễn phí- Ảnh 6.

Người dân đưa ô tô vào đậu đỗ ở sân Trường tiểu học Võ Thị Sáu (P.Hải Châu, Đà Nẵng) tránh ngập chiều 22.10, nhà trường bố trí bảo vệ hướng dẫn xếp xe

ẢNH: HUY ĐẠT

Không chỉ mở cửa sân trường, 10 phòng học tại Trường tiểu học Võ Thị Sáu còn được bố trí làm nơi trú tránh bão, lũ cho người dân địa phương, với sức chứa khoảng 200 người.

"Các phòng học được giao cho lực lượng chức năng P.Hải Châu quản lý, sẵn sàng đón người dân đến trú ẩn khi cần", vị đại diện Ban giám hiệu nói thêm.

Trường học mở cửa cho dân đưa xe tránh ngập, bố trí trú bão Fengshen miễn phí- Ảnh 7.

Các phòng học được mở cửa sẵn sàng đón người dân đến trú tránh bão, lũ

ẢNH: HUY ĐẠT

Ngành giáo dục chủ động ứng phó với bão số 12

Cùng ngày, Sở GD-ĐT TP.Đà Nẵng có công văn thông báo cho toàn bộ trẻ mầm non, học sinh, học viên trên toàn thành phố nghỉ học từ chiều thứ tư (22.10) đến hết ngày thứ năm (23.10) nhằm chủ động ứng phó với mưa rất lớn và bão số 12.

Các cơ sở giáo dục có tổ chức bán trú được yêu cầu chủ động thông báo giờ trả trẻ, bố trí giáo viên, nhân viên quản lý, chăm sóc học sinh đến khi phụ huynh đến đón; đồng thời tăng cường quản lý học sinh nội trú, bán trú, không để học sinh tự ý về nhà khi chưa bảo đảm an toàn.

Trường học mở cửa cho dân đưa xe tránh ngập, bố trí trú bão Fengshen miễn phí- Ảnh 8.

Người dân cảm ơn thầy cô khi được gửi xe miễn phí tránh ngập nước

ẢNH: HUY ĐẠT

Đối với các trường đại học tư thục và cơ sở giáo dục nghề nghiệp, Sở GD-ĐT yêu cầu căn cứ tình hình thực tế để chủ động quyết định việc học của sinh viên, học sinh, đảm bảo tuyệt đối an toàn.

Trước đó, Sở GD-ĐT cũng giao các địa phương tùy tình hình để quyết định cho học sinh nghỉ học, đồng thời chủ động chuẩn bị phương án dạy học trực tuyến trong trường hợp thời tiết kéo dài bất lợi. Nhiều phường, xã như Hải Châu, Hòa Cường, An Khê, Hòa Khánh… đã ra thông báo cho trẻ mầm non, học sinh tiểu học và THCS nghỉ học từ ngày 22.10 đến khi có thông báo mới.

Trường học mở cửa cho dân đưa xe tránh ngập, bố trí trú bão Fengshen miễn phí- Ảnh 9.

Xe máy của người dân được sắp xếp ngay ngắn, trật tự trong khuôn viên sân trường

ẢNH: HUY ĐẠT

Sở GD-ĐT yêu cầu các đơn vị, trường học sau mưa bão khẩn trương dọn dẹp, vệ sinh trường lớp, khơi thông hệ thống thoát nước, đảm bảo an toàn để học sinh sớm trở lại học tập bình thường.

Tin liên quan

Huế thông báo khẩn cho học sinh nghỉ học tránh bão Fengshen từ chiều 22.10

Huế thông báo khẩn cho học sinh nghỉ học tránh bão Fengshen từ chiều 22.10

Sở GD-ĐT TP.Huế đã quyết định cho học sinh nghỉ học từ chiều 22.10 để đảm bảo an toàn trước mưa lũ do bão Fengshen (bão số 12). Các trường học trên địa bàn sẽ không hoạt động vào ngày 23.10.

Đà Nẵng: Nhà trường được quyền cho học sinh nghỉ học để tránh bão Fengshen

Khám phá thêm chủ đề

bão Fengshen Ô tô bão số 12 tránh bão Trường tiểu học Đà Nẵng
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận