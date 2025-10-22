Huế thông báo khẩn cho học sinh nghỉ học tránh bão Fengshen từ chiều 22.10

Trưa nay, 22.10, Sở GD-ĐT TP.Huế đã có thông báo tất cả các trường học, cơ sở giáo dục trên toàn thành phố nghỉ học từ chiều ngày 22.10 và ngày 23.10 để phòng tránh mưa lũ do bão Fengshen (bão số 12).

Buổi sáng mặc dù nhiều trường học vùng trũng đã ngập sâu nhưng nhiều địa phương vẫn không thông báo cho học sinh nghỉ học ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Thông báo này được thực hiện sau khi có chỉ đạo của UBND TP.Huế về việc đảm bảo an toàn cho giáo viên và học sinh, hạn chế ảnh hưởng thiệt hại của cơn bão Fengshen (bão số 12) và hoàn lưu bão.

Dù trường học ngập sâu nhưng trong sáng 22.10, các trường chưa chủ động cho học sinh nghỉ học ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Trước đó, ngày 21.10, Sở GD-ĐT cũng đã có văn bản gửi các trường, cơ sở giáo dục trên địa bàn về việc chủ động ứng phó với mưa bão, nhưng đề nghị tùy vào diễn biến thời tiết và tình hình thực tế ở từng địa phương, cơ quan này sẽ ban hành thông báo riêng để hướng dẫn các trường cho học sinh nghỉ học hoặc tiếp tục đến lớp.

Sân Trường tiểu học Quảng Phước 1, xã Quảng Điền ngập sâu từ 0,4 đến 0,6m ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Văn bản này cũng nhắc nhở các cơ sở giáo dục tăng cường biện pháp bảo vệ tài sản, thiết bị dạy học, hồ sơ sổ sách nhằm chủ động ứng phó với bão số 12.

Học sinh và phụ huynh bì bõm lội nước đón con em về khi nước lũ đã ngập ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Vì thế, sáng nay 22.10, dù nhiều trường ở các vùng trũng dù đã ngập lụt nhưng nhà trường vẫn để học sinh đi học, rất nguy hiểm.

Học sinh và phụ huynh tại xã Quảng Điền lội lũ để đón con về trong buổi sáng ngập lụt ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Nhiều trường ngập sâu do bão số 12 đã chủ động cho học sinh nghỉ học

Do diễn biến mưa lũ và điều tiết nước từ các hồ nên từ chiều 21.10, trên địa bàn các xã, phường Hóa Châu, Đan Điền, Quảng Điền đã ngập lụt.

Sân Trường tiểu học số 1 Quảng Phước, xã Quảng Điền đã ngập toàn bộ ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Cụ thể, các tuyến đường trục chính trên địa bàn qua P.Hóa Châu (TP.Huế) đã bị chia cắt, ngập lụt từ 30 – 70cm; tuyến tỉnh lộ 4 (đoạn từ ngã ba Tổ dân phố Thủy Phú đến Trường THCS Đặng Tất); tỉnh lộ 8B (từ ngã ba Thủy Phú đến quốc lộ 49B) đoạn qua địa bàn phường ngập cục bộ 1 số đoạn ngắn với mức ngập dưới 10 cm.

Trường tiểu học số 1 Quảng Phước, xã Quảng Điền đã ngập từ cổng vào sân trường ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Tại xã Quảng Điền, có 1.291 học sinh thuộc các trường: mầm non Xuân Dương, Quảng Phước; tiểu học Quảng Phước 2, Quảng An 2 và THCS Nguyễn Hữu Dật đã được nhà trường cho nghỉ học từ buổi sáng.

Trường tiểu học số 1 Quảng Phước, xã Quảng Điền đã ngập từ cổng vào sân trường ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Tại xã Hóa Châu, sáng nay có 10 trường (3 mầm non, 5 tiểu học, 2 THCS) cho 2.550 học sinh nghỉ học do nước dâng cao. Xã Đan Điền cho biết đã cho học sinh nghỉ học, hiện đang tổng hợp số liệu.