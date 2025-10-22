Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giáo dục

Huế thông báo khẩn cho học sinh nghỉ học tránh bão Fengshen từ chiều 22.10

Bùi Ngọc Long
Bùi Ngọc Long
22/10/2025 13:24 GMT+7

Sở GD-ĐT TP.Huế đã quyết định cho học sinh nghỉ học từ chiều 22.10 để đảm bảo an toàn trước mưa lũ do bão Fengshen (bão số 12). Các trường học trên địa bàn sẽ không hoạt động vào ngày 23.10.

Trưa nay, 22.10, Sở GD-ĐT TP.Huế đã có thông báo tất cả các trường học, cơ sở giáo dục trên toàn thành phố nghỉ học từ chiều ngày 22.10 và ngày 23.10 để phòng tránh mưa lũ do bão Fengshen (bão số 12).

Huế thông báo khẩn cho học sinh nghỉ học tránh bão lụt từ chiều 22 . 10 - Ảnh 1.

Buổi sáng mặc dù nhiều trường học vùng trũng đã ngập sâu nhưng nhiều địa phương vẫn không thông báo cho học sinh nghỉ học

ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Thông báo này được thực hiện sau khi có chỉ đạo của UBND TP.Huế về việc đảm bảo an toàn cho giáo viên và học sinh, hạn chế ảnh hưởng thiệt hại của cơn bão Fengshen (bão số 12) và hoàn lưu bão.

Huế thông báo khẩn cho học sinh nghỉ học tránh bão lụt từ chiều 22 . 10 - Ảnh 2.

Dù trường học ngập sâu nhưng trong sáng 22.10, các trường chưa chủ động cho học sinh nghỉ học

ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Trước đó, ngày 21.10, Sở GD-ĐT cũng đã có văn bản gửi các trường, cơ sở giáo dục trên địa bàn về việc chủ động ứng phó với mưa bão, nhưng đề nghị tùy vào diễn biến thời tiết và tình hình thực tế ở từng địa phương, cơ quan này sẽ ban hành thông báo riêng để hướng dẫn các trường cho học sinh nghỉ học hoặc tiếp tục đến lớp.

Huế thông báo khẩn cho học sinh nghỉ học tránh bão lụt từ chiều 22 . 10 - Ảnh 3.

Sân Trường tiểu học Quảng Phước 1, xã Quảng Điền ngập sâu từ 0,4 đến 0,6m

ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Văn bản này cũng nhắc nhở các cơ sở giáo dục tăng cường biện pháp bảo vệ tài sản, thiết bị dạy học, hồ sơ sổ sách nhằm chủ động ứng phó với bão số 12.

Huế thông báo khẩn cho học sinh nghỉ học tránh bão lụt từ chiều 22 . 10 - Ảnh 4.

Học sinh và phụ huynh bì bõm lội nước đón con em về khi nước lũ đã ngập

ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Vì thế, sáng nay 22.10, dù nhiều trường ở các vùng trũng dù đã ngập lụt nhưng nhà trường vẫn để học sinh đi học, rất nguy hiểm.

Huế thông báo khẩn cho học sinh nghỉ học tránh bão lụt từ chiều 22 . 10 - Ảnh 5.

Học sinh và phụ huynh tại xã Quảng Điền lội lũ để đón con về trong buổi sáng ngập lụt

ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Nhiều trường ngập sâu do bão số 12 đã chủ động cho học sinh nghỉ học

Do diễn biến mưa lũ và điều tiết nước từ các hồ nên từ chiều 21.10, trên địa bàn các xã, phường Hóa Châu, Đan Điền, Quảng Điền đã ngập lụt.

Huế thông báo khẩn cho học sinh nghỉ học tránh bão lụt từ chiều 22 . 10 - Ảnh 6.

Sân Trường tiểu học số 1 Quảng Phước, xã Quảng Điền đã ngập toàn bộ

ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Cụ thể, các tuyến đường trục chính trên địa bàn qua P.Hóa Châu (TP.Huế) đã bị chia cắt, ngập lụt từ 30 – 70cm; tuyến tỉnh lộ 4 (đoạn từ ngã ba Tổ dân phố Thủy Phú đến Trường THCS Đặng Tất); tỉnh lộ 8B (từ ngã ba Thủy Phú đến quốc lộ 49B) đoạn qua địa bàn phường ngập cục bộ 1 số đoạn ngắn với mức ngập dưới 10 cm.

Huế thông báo khẩn cho học sinh nghỉ học tránh bão lụt từ chiều 22 . 10 - Ảnh 7.

Trường tiểu học số 1 Quảng Phước, xã Quảng Điền đã ngập từ cổng vào sân trường

ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Tại xã Quảng Điền, có 1.291 học sinh thuộc các trường: mầm non Xuân Dương, Quảng Phước; tiểu học Quảng Phước 2, Quảng An 2 và THCS Nguyễn Hữu Dật đã được nhà trường cho nghỉ học từ buổi sáng.

Huế thông báo khẩn cho học sinh nghỉ học tránh bão lụt từ chiều 22 . 10 - Ảnh 8.

Trường tiểu học số 1 Quảng Phước, xã Quảng Điền đã ngập từ cổng vào sân trường

ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Tại xã Hóa Châu, sáng nay có 10 trường (3 mầm non, 5 tiểu học, 2 THCS) cho 2.550 học sinh nghỉ học do nước dâng cao. Xã Đan Điền cho biết đã cho học sinh nghỉ học, hiện đang tổng hợp số liệu.

Xem thêm bình luận