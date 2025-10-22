Huế thông báo khẩn cho học sinh nghỉ học tránh bão Fengshen từ chiều 22.10

Trưa nay, 22.10, Sở GD-ĐT TP.Huế đã có thông báo tất cả các trường học, cơ sở giáo dục trên toàn thành phố nghỉ học từ chiều ngày 22.10 và ngày 23.10 để phòng tránh mưa lũ do bão Fengshen (bão số 12).
Thông báo này được thực hiện sau khi có chỉ đạo của UBND TP.Huế về việc đảm bảo an toàn cho giáo viên và học sinh, hạn chế ảnh hưởng thiệt hại của cơn bão Fengshen (bão số 12) và hoàn lưu bão.
Trước đó, ngày 21.10, Sở GD-ĐT cũng đã có văn bản gửi các trường, cơ sở giáo dục trên địa bàn về việc chủ động ứng phó với mưa bão, nhưng đề nghị tùy vào diễn biến thời tiết và tình hình thực tế ở từng địa phương, cơ quan này sẽ ban hành thông báo riêng để hướng dẫn các trường cho học sinh nghỉ học hoặc tiếp tục đến lớp.
Văn bản này cũng nhắc nhở các cơ sở giáo dục tăng cường biện pháp bảo vệ tài sản, thiết bị dạy học, hồ sơ sổ sách nhằm chủ động ứng phó với bão số 12.
Vì thế, sáng nay 22.10, dù nhiều trường ở các vùng trũng dù đã ngập lụt nhưng nhà trường vẫn để học sinh đi học, rất nguy hiểm.
Nhiều trường ngập sâu do bão số 12 đã chủ động cho học sinh nghỉ học
Do diễn biến mưa lũ và điều tiết nước từ các hồ nên từ chiều 21.10, trên địa bàn các xã, phường Hóa Châu, Đan Điền, Quảng Điền đã ngập lụt.
Cụ thể, các tuyến đường trục chính trên địa bàn qua P.Hóa Châu (TP.Huế) đã bị chia cắt, ngập lụt từ 30 – 70cm; tuyến tỉnh lộ 4 (đoạn từ ngã ba Tổ dân phố Thủy Phú đến Trường THCS Đặng Tất); tỉnh lộ 8B (từ ngã ba Thủy Phú đến quốc lộ 49B) đoạn qua địa bàn phường ngập cục bộ 1 số đoạn ngắn với mức ngập dưới 10 cm.
Tại xã Quảng Điền, có 1.291 học sinh thuộc các trường: mầm non Xuân Dương, Quảng Phước; tiểu học Quảng Phước 2, Quảng An 2 và THCS Nguyễn Hữu Dật đã được nhà trường cho nghỉ học từ buổi sáng.
Tại xã Hóa Châu, sáng nay có 10 trường (3 mầm non, 5 tiểu học, 2 THCS) cho 2.550 học sinh nghỉ học do nước dâng cao. Xã Đan Điền cho biết đã cho học sinh nghỉ học, hiện đang tổng hợp số liệu.
