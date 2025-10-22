Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Bão số 12 (Fengshen) áp sát Đà Nẵng, sắp dội mưa lớn dọc miền Trung
Video Thời sự

Bão số 12 (Fengshen) áp sát Đà Nẵng, sắp dội mưa lớn dọc miền Trung

TT Phát triển Nội dung số
TT Phát triển Nội dung số
22/10/2025 09:06 GMT+7

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, lúc 7 giờ ngày 22.10, vị trí tâm bão số 12 (Fengshen) ở trên vùng biển phía tây bắc đặc khu Hoàng Sa, cách thành phố Đà Nẵng khoảng 280 km về phía đông đông bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 (89-102 km/giờ), giật cấp 12. Bão di chuyển theo hướng tây tây nam, tốc độ khoảng 10 km/giờ.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão số 12 di chuyển theo hướng tây tây nam, với tốc độ 10-15 km/giờ. Vị trí tâm bão trên vùng biển ven bờ thành phố Huế đến Quảng Ngãi. Sau đó suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, mạnh cấp 7, giật cấp 9.

Bão số 12 (Fengshen) áp sát Đà Nẵng, sắp dội mưa lớn dọc miền Trung

Đến 19 giờ ngày 23.10, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng tây tây nam, với tốc độ 10-15 km/giờ. Vị trí tâm áp thấp nhiệt đới trên khu vực nam Lào và sau đó suy yếu dần thành một vùng áp thấp.

Bão số 12 áp sát: Ngư dân chủ động đưa tàu lên bờ trước “giờ G”

Bão số 12 áp sát: Ngư dân chủ động đưa tàu lên bờ trước “giờ G”

Trước diễn biến phức tạp của bão số 12, chính quyền TP.Đà Nẵng đã phát công điện khẩn, yêu cầu các lực lượng biên phòng phối hợp kêu gọi ngư dân đưa tàu thuyền vào nơi neo đậu an toàn, hoàn tất công tác ứng phó trước khi bão đổ bộ vào đất liền.

Nông dân Lý Sơn gấp rút thu hoạch chạy bão

Dự báo có mưa lớn, sạt lở do bão Fengsheng

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.
Xem thêm bình luận