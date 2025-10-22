Dự báo trong 24 giờ tới, bão số 12 di chuyển theo hướng tây tây nam, với tốc độ 10-15 km/giờ. Vị trí tâm bão trên vùng biển ven bờ thành phố Huế đến Quảng Ngãi. Sau đó suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, mạnh cấp 7, giật cấp 9.

Bão số 12 (Fengshen) áp sát Đà Nẵng, sắp dội mưa lớn dọc miền Trung

Đến 19 giờ ngày 23.10, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng tây tây nam, với tốc độ 10-15 km/giờ. Vị trí tâm áp thấp nhiệt đới trên khu vực nam Lào và sau đó suy yếu dần thành một vùng áp thấp.