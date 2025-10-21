Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Nông dân Lý Sơn gấp rút thu hoạch chạy bão
Video Thời sự

Nông dân Lý Sơn gấp rút thu hoạch chạy bão

Đình Nhựt - Hải Phong
21/10/2025 17:06 GMT+7

Trước khi bão số 12 (Fengshen) đổ bộ, hàng trăm nông dân Lý Sơn, Quảng Ngãi khẩn trương thu hoạch hành để tránh thiệt hại. Chính quyền địa phương huy động lực lượng hỗ trợ, hướng dẫn bà con "chạy bão" bảo vệ vụ mùa chủ lực của đảo.

Sáng 21.10, khi bão số 12 (tên quốc tế Fengshen) đang tiến gần đất liền, hàng trăm hộ nông dân ở đặc khu Lý Sơn (tỉnh Quảng Ngãi) đã khẩn trương ra đồng thu hoạch hành để tránh thiệt hại.

Trên các cánh đồng thôn An Vĩnh, người dân tranh thủ từng giờ nhổ hành, bó, phơi và vận chuyển về nơi khô ráo. “Phải thu hoạch thôi, vì mưa lớn gió to là hành này mất trắng hoàn toàn”, ông Phan Đình Mười nói.

Theo bà Võ Thị Dung, do bão đến sớm, nhiều ruộng hành chưa đến kỳ thu hoạch nhưng người dân vẫn phải cắt ngắn thời vụ: “Nhổ sớm thì sản lượng giảm, nhưng để bão vô là mất hết”.

Người dân Lý Sơn gấp rút thu hoạch chạy bão - Ảnh 1.

Người dân thu hoạch hành

ẢNH: ĐÌNH NHỰT

Tính đến trưa 21.10, toàn đặc khu Lý Sơn có hơn 300 ha hành, trong đó gần 80% diện tích đã được thu hoạch sớm để tránh bão. Chính quyền địa phương đã yêu cầu các lực lượng hỗ trợ nông dân thu hoạch nhanh, đồng thời gia cố kho chứa, nhà cửa và các công trình nông nghiệp nhằm giảm thiểu thiệt hại.

Ông Nguyễn Văn Huy, Chủ tịch UBND đặc khu Lý Sơn, cho biết đã chỉ đạo rà soát toàn bộ diện tích hành còn lại và huy động lực lượng giúp dân thu hoạch trước khi bão đổ bộ.

Vụ hành là nguồn thu nhập chính của người dân Lý Sơn, trung bình mỗi sào mang lại từ 10 - 15 triệu đồng, là kế sinh nhai của hàng ngàn hộ nông dân trên đảo. Việc “chạy bão” gấp rút những ngày này không chỉ là để giữ mùa vụ, mà còn là để giữ lấy sinh kế của cả một cộng đồng ven biển.

thu hoạch hành Lý Sơn Quảng Ngãi chạy bão bão Fenshen
