Nông dân Lý Sơn gấp rút thu hoạch chạy bão

Sáng 21.10, khi bão số 12 (tên quốc tế Fengshen) đang tiến gần đất liền, hàng trăm hộ nông dân ở đặc khu Lý Sơn (tỉnh Quảng Ngãi) đã khẩn trương ra đồng thu hoạch hành để tránh thiệt hại.

Trên các cánh đồng thôn An Vĩnh, người dân tranh thủ từng giờ nhổ hành, bó, phơi và vận chuyển về nơi khô ráo. “Phải thu hoạch thôi, vì mưa lớn gió to là hành này mất trắng hoàn toàn”, ông Phan Đình Mười nói.

Theo bà Võ Thị Dung, do bão đến sớm, nhiều ruộng hành chưa đến kỳ thu hoạch nhưng người dân vẫn phải cắt ngắn thời vụ: “Nhổ sớm thì sản lượng giảm, nhưng để bão vô là mất hết”.

Người dân thu hoạch hành ẢNH: ĐÌNH NHỰT

Tính đến trưa 21.10, toàn đặc khu Lý Sơn có hơn 300 ha hành, trong đó gần 80% diện tích đã được thu hoạch sớm để tránh bão. Chính quyền địa phương đã yêu cầu các lực lượng hỗ trợ nông dân thu hoạch nhanh, đồng thời gia cố kho chứa, nhà cửa và các công trình nông nghiệp nhằm giảm thiểu thiệt hại.

Ông Nguyễn Văn Huy, Chủ tịch UBND đặc khu Lý Sơn, cho biết đã chỉ đạo rà soát toàn bộ diện tích hành còn lại và huy động lực lượng giúp dân thu hoạch trước khi bão đổ bộ.

Vụ hành là nguồn thu nhập chính của người dân Lý Sơn, trung bình mỗi sào mang lại từ 10 - 15 triệu đồng, là kế sinh nhai của hàng ngàn hộ nông dân trên đảo. Việc “chạy bão” gấp rút những ngày này không chỉ là để giữ mùa vụ, mà còn là để giữ lấy sinh kế của cả một cộng đồng ven biển.