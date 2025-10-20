Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Dự báo có mưa lớn, sạt lở do bão Fengsheng
Video Thời sự

Dự báo có mưa lớn, sạt lở do bão Fengsheng

Phan Hậu
Phan Hậu
20/10/2025 18:33 GMT+7

Dự báo cơn bão Fengshen sẽ đổ bộ vào Đà Nẵng đến Quảng Ngãi với gió mạnh cấp 6, giật cấp 8; hoàn lưu bão kết hợp không khí lạnh gây ra mưa lớn ở Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi từ ngày 22 - 26.10, với tổng lượng mưa lớn nhất có nơi trên 900 mm.

Chiều 20.10.2025, ông Hoàng Phúc Lâm, Phó giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia đã chia sẻ thông tin nhận định về diễn biến, tác động của bão Fengshen (bão số 12) đến thời tiết nước ta trong những ngày tới.

Dự báo có mưa lớn, sạt lở do bão Fengsheng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy quốc gia, lúc 13 giờ ngày 20.10, tâm bão Fengshen ở vào khoảng 18,3 độ vĩ bắc và 115,9 độ kinh đông, cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 460 km về phía đông đông bắc. Vùng gần tâm bão, sức gió mạnh nhất cấp 9 - 10, tức là từ 75 - 102 km/giờ, giật cấp 12.

Ông Hoàng Phúc Lâm cho biết, khi hoạt động trên Biển Đông, bão Fengshen còn tiếp tục mạnh lên.

Dự báo có mưa lớn, sạt lở do bão Fengsheng - Ảnh 1.

Dự báo đường đi bão Fengshen

ẢNH: NCHMF

 

Tin liên quan

Xe bánh của ba Ty, tương lai của mấy đứa

Xe bánh của ba Ty, tương lai của mấy đứa

Cứ đều đặn mỗi ngày có một người đàn ông luôn chăm chỉ đẩy xe hơn 10 km để bán bánh. Với anh, mỗi ngày có sức khỏe để bán bánh lo cho vợ con đã là một điều hạnh phúc to lớn.

Khám phá thêm chủ đề

bão Fengshen Fengshen bão số 12 cảnh báo bão dự báo bão cập nhật đường đi bão Bão trên Biển Đông
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận