Chiều 20.10.2025, ông Hoàng Phúc Lâm, Phó giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia đã chia sẻ thông tin nhận định về diễn biến, tác động của bão Fengshen (bão số 12) đến thời tiết nước ta trong những ngày tới.

Dự báo có mưa lớn, sạt lở do bão Fengsheng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy quốc gia, lúc 13 giờ ngày 20.10, tâm bão Fengshen ở vào khoảng 18,3 độ vĩ bắc và 115,9 độ kinh đông, cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 460 km về phía đông đông bắc. Vùng gần tâm bão, sức gió mạnh nhất cấp 9 - 10, tức là từ 75 - 102 km/giờ, giật cấp 12.

Ông Hoàng Phúc Lâm cho biết, khi hoạt động trên Biển Đông, bão Fengshen còn tiếp tục mạnh lên.