Hai người bị sóng cuốn mất tích ở biển Đắk Lắk: Đã tìm thấy thi thể

Sáng 25.10, ông Nguyễn Hải Thành, Chủ tịch UBND xã Xuân Thọ (Đắk Lắk), cho biết lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể của 2 thiếu niên bị sóng cuốn mất tích khi tắm biển tại P.Xuân Đài, Đắk Lắk (thuộc TX.Sông Cầu, Phú Yên cũ).

Nhiều người dân theo dõi và hỗ trợ lực lượng chức năng tìm kiếm 2 thiếu niên tắm biển bị sóng cuốn mất tích ở biển Đắk Lắk ẢNH: C.T.V.

Theo ông Thành, vào khoảng 6 giờ 15 cùng ngày, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể em N.H.T. (17 tuổi), một trong hai thiếu niên bị sóng cuốn mất tích khi đi tắm biển ở khu vực P.Xuân Đài.

Trước đó, vào khoảng 20 giờ 30 ngày 24.10, thi thể em N.H.Đ. (17 tuổi) cũng đã được phát hiện gần vị trí xảy ra vụ việc.

Như Thanh Niên đã thông tin, khoảng 16 giờ 55 ngày 24.10, nhóm 5 thanh thiếu niên ở thôn Triều Sơn, xã Xuân Thọ rủ nhau ra khu vực bãi biển thuộc P.Xuân Đài để tắm. Trong lúc tắm, 2 em N.H.T và N.H.Đ. (cùng 17 tuổi) bị sóng cuốn mất tích.

Nhận tin báo, Đồn biên phòng Xuân Đài (Biên phòng tỉnh Đắk Lắk) phối hợp lực lượng chức năng và người dân địa phương triển khai tìm kiếm 2 nạn nhân mất tích. Dù điều kiện thời tiết khắc nghiệt, biển động mạnh, sóng lớn, trời tối và có mưa, nhưng lực lượng chức năng cùng người dân vẫn nỗ lực tìm kiếm suốt đêm.