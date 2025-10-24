Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Phát hiện thi thể trên sông Thu Bồn

Mạnh Cường
Mạnh Cường
24/10/2025 11:30 GMT+7

Sau nhiều ngày đi khỏi nhà và gia đình cầu cứu cộng đồng trên mạng xã hội tìm kiếm, thi thể thiếu niên 15 tuổi đã được tìm thấy trên sông Thu Bồn, TP.Đà Nẵng.

Sáng 24.10, ông Võ Như Phong, Chủ tịch UBND xã Điện Bàn Tây (TP.Đà Nẵng), cho biết chính quyền địa phương đang phối hợp với các ngành chức năng bàn giao thi thể em Hồ Ân Khoa (15 tuổi, ở thôn Thu Bồn Tây, xã Thu Bồn, TP.Đà Nẵng) cho gia đình để lo hậu sự.

Trước đó, ngày 23.10, Công an TP.Đà Nẵng đã đăng thông báo tìm thân nhân thi thể được phát hiện trên sông Thu Bồn.

Cụ thể, khoảng 14 giờ ngày 23.10, Công an xã Điện Bàn Tây phát hiện 1 thi thể trên sông Thu Bồn thuộc thôn Nhị Dinh 2 (xã Điện Bàn Tây).

Qua kiểm tra thi thể, cơ quan chức năng xác định là nam giới, cao khoảng 1,6 m, khoảng 15 đến 25 tuổi, tóc cắt ngắn, mặt to tròn; thi thể mặc áo thun ngắn tay màu xám, quần jeans lửng có lưng thun màu xanh.

Qua theo dõi thông tin, gia đình đã đến nhận dạng và xác định đó chính là thi thể của em Hồ Ân Khoa.

Trước đó, em Khoa bị mất tích và gia đình đã đăng thông tin cầu cứu cộng đồng mạng chia sẻ tìm kiếm. Theo gia đình, em Khoa đi ra khỏi nhà từ 15 giờ chiều 21.10.

Đà Nẵng: Phát hiện thi thể đang phân hủy trên lòng hồ thủy điện Sông Bung 5

Đà Nẵng: Phát hiện thi thể đang phân hủy trên lòng hồ thủy điện Sông Bung 5

Lực lượng chức năng TP.Đà Nẵng đang khám nghiệm tử thi để xác định danh tính thi thể nam giới vừa được phát hiện trên lòng hồ thủy điện Sông Bung 5.

Xem thêm bình luận