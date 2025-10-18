Gia Lai: Tìm thấy thi thể người đàn ông đuối nước khi đi chăn bò

Ngày 18.10, UBND xã Tuy Phước, tỉnh Gia Lai (H.Tuy Phước, tỉnh Bình Định cũ) cho biết, các lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể người đàn ông đuối nước khi đi chăn bò.

Theo đó, ngày 17.10, trong lúc đi chăn bò gần bờ sông, ông P.H.T (47 tuổi, ngụ xã Tuy Phước) cố vượt qua sông thì không may bị nước cuốn trôi. Thời điểm xảy ra vụ việc, nước sông dâng cao, chảy xiết và đục ngầu do mưa lớn kéo dài nhiều ngày.

Sau nhiều giờ tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể người đàn ông bị đuối nước khi đi chăn bò ẢNH: CÔNG AN TUY PHƯỚC

Sau khi nhận được tin báo của người dân, Đội CC&CNCH khu vực số 2 phối hợp Công an xã Tuy Phước tổ chức lặn tìm nạn nhân đuối nước.

Do điều kiện thời tiết xấu, mưa to gây nhiều khó khăn cho công tác cứu nạn, đến khuya 17.10, công tác tìm kiếm buộc phải tạm dừng và được tiếp tục vào sáng sớm 18.10.

Sau nhiều giờ nỗ lực dù mưa to, đến 9 giờ cùng ngày, lực lượng chức năng đã tìm thấy và bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình lo hậu sự.