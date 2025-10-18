Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Gia Lai: Tìm thấy thi thể người đàn ông đuối nước khi đi chăn bò

Đức Nhật
Đức Nhật
18/10/2025 15:58 GMT+7

Sau nhiều giờ tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã vớt được thi thể người đàn ông ở Gia Lai bị đuối nước khi đi chăn bò.

Ngày 18.10, UBND xã Tuy Phước, tỉnh Gia Lai (H.Tuy Phước, tỉnh Bình Định cũ) cho biết, các lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể người đàn ông đuối nước khi đi chăn bò.

Theo đó, ngày 17.10, trong lúc đi chăn bò gần bờ sông, ông P.H.T (47 tuổi, ngụ xã Tuy Phước) cố vượt qua sông thì không may bị nước cuốn trôi. Thời điểm xảy ra vụ việc, nước sông dâng cao, chảy xiết và đục ngầu do mưa lớn kéo dài nhiều ngày.

- Ảnh 1.

Sau nhiều giờ tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể người đàn ông bị đuối nước khi đi chăn bò

ẢNH: CÔNG AN TUY PHƯỚC

Sau khi nhận được tin báo của người dân, Đội CC&CNCH khu vực số 2 phối hợp Công an xã Tuy Phước tổ chức lặn tìm nạn nhân đuối nước.

Do điều kiện thời tiết xấu, mưa to gây nhiều khó khăn cho công tác cứu nạn, đến khuya 17.10, công tác tìm kiếm buộc phải tạm dừng và được tiếp tục vào sáng sớm 18.10.

Sau nhiều giờ nỗ lực dù mưa to, đến 9 giờ cùng ngày, lực lượng chức năng đã tìm thấy và bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình lo hậu sự.

Tin liên quan

Cứu du khách nước ngoài bị đuối nước khi tắm biển Nha Trang

Cứu du khách nước ngoài bị đuối nước khi tắm biển Nha Trang

Bất chấp mưa lớn, một du khách nước ngoài vẫn xuống tắm biển ở Nha Trang (Khánh Hòa) và bị đuối nước, may mắn được lực lượng cảnh sát đường thủy cứu kịp thời.

Khám phá thêm chủ đề

Thi thể Đuối nước Chăn bò Gia Lai
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận