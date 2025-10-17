Lâm Đồng: Tìm thấy thi thể người phụ nữ trôi xuống thác Voi

Trước đó, khoảng 10 giờ ngày 14.10, bà P.T.N.N (40 tuổi, ở xã Đinh Văn Lâm Hà, Lâm Đồng) dừng chân tại một quán cà phê ven thác Voi (xã Nam Ban Lâm Hà), ngồi gần dòng suối đầu thác, nơi ít khách qua lại. Một lúc sau, nhân viên quán không còn thấy bà N., chỉ phát hiện một số vật dụng cá nhân và tư trang để lại trên bờ.

Lực lượng cứu nạn cứu hộ tìm thấy thi thể phụ nữ bị trôi xuống thác Voi

ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Ngay sau khi nhận tin báo, Công an xã Nam Ban Lâm Hà phối hợp các đơn vị liên quan kiểm tra hiện trường và trích xuất camera an ninh gần đó. Hình ảnh từ camera cho thấy vào thời điểm trên, bà N. bị cuốn theo dòng nước mạnh từ suối đổ xuống thác Voi.

Các lực lượng tìm kiếm cứu nạn địa phương cùng cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát PCCC - cứu nạn cứu hộ đã nỗ lực tìm kiếm nạn nhân.

Do địa hình hiểm trở và mưa nhiều, việc tìm kiếm nạn nhân gặp nhiều khó khăn. Đến khoảng 13 giờ 40 ngày 17.10, lực lượng cứu nạn cứu hộ phát hiện thi thể bà N. mắc kẹt tại một khu vực đá ngầm, nhiều cây cối dưới dòng suối, cách hiện trường ban đầu khoảng vài km.

Sau khi các cơ quan chức năng hoàn tất thủ tục pháp lý, thi thể người xấu số đã được bàn giao cho gia đình lo hậu sự. Công an tỉnh Lâm Đồng đang tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.