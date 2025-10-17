Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Lâm Đồng: Tìm thấy thi thể người phụ nữ trôi xuống thác Voi

Lâm Viên
Lâm Viên
17/10/2025 17:40 GMT+7

Chiều 17.10, lực lượng Cảnh sát PCCC - cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Lâm Đồng đã tìm thấy thi thể một người phụ nữ trôi xuống thác Voi trước đó 3 ngày.

Trước đó, khoảng 10 giờ ngày 14.10, bà P.T.N.N (40 tuổi, ở xã Đinh Văn Lâm Hà, Lâm Đồng) dừng chân tại một quán cà phê ven thác Voi (xã Nam Ban Lâm Hà), ngồi gần dòng suối đầu thác, nơi ít khách qua lại. Một lúc sau, nhân viên quán không còn thấy bà N., chỉ phát hiện một số vật dụng cá nhân và tư trang để lại trên bờ.

Lâm Đồng tìm thấy thi thể phụ nữ 40 tuổi trôi xuống thác Voi - Ảnh 1.

Lực lượng cứu nạn cứu hộ tìm thấy thi thể phụ nữ bị trôi xuống thác Voi

ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Ngay sau khi nhận tin báo, Công an xã Nam Ban Lâm Hà phối hợp các đơn vị liên quan kiểm tra hiện trường và trích xuất camera an ninh gần đó. Hình ảnh từ camera cho thấy vào thời điểm trên, bà N. bị cuốn theo dòng nước mạnh từ suối đổ xuống thác Voi.

Các lực lượng tìm kiếm cứu nạn địa phương cùng cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát PCCC - cứu nạn cứu hộ đã nỗ lực tìm kiếm nạn nhân.

Do địa hình hiểm trở và mưa nhiều, việc tìm kiếm nạn nhân gặp nhiều khó khăn. Đến khoảng 13 giờ 40 ngày 17.10, lực lượng cứu nạn cứu hộ phát hiện thi thể bà N. mắc kẹt tại một khu vực đá ngầm, nhiều cây cối dưới dòng suối, cách hiện trường ban đầu khoảng vài km.

Sau khi các cơ quan chức năng hoàn tất thủ tục pháp lý, thi thể người xấu số đã được bàn giao cho gia đình lo hậu sự. Công an tỉnh Lâm Đồng đang tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Tin liên quan

Tìm thấy thi thể người phụ nữ mất tích khi băng qua đoạn ngập ở Huế

Tìm thấy thi thể người phụ nữ mất tích khi băng qua đoạn ngập ở Huế

Các lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể chị Dương Thị Huệ (35 tuổi, quê xã Quảng Ninh, Thanh Hóa), là nạn nhân mất tích khi băng qua đoạn nước ngập trên đường Nguyễn Hữu Cảnh (P.An Cựu, TP.Huế).

Khám phá thêm chủ đề

thác Voi Thi thể Công an tỉnh Lâm Đồng Lâm Đồng cứu nạn cứu hộ
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận