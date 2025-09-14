Cà Mau: Xóa tình trạng dùng xuyệt điện khai thác thủy sản kiểu tận diệt

Ngày 14.9, Công an xã Đá Bạc (Cà Mau) thông báo triển khai mô hình "vận động toàn dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, pháo, dụng cụ kích điện, xuyệt điện" với hình thức "nộp vũ khí, xuyệt điện được quà tặng".

Người dân xã Tân Lộc (Cà Mau) giao nộp bộ xuyệt điện và nhận quà là nhu yếu phẩm ẢNH: CTV

Theo đó, mỗi khẩu súng quân dụng, súng săn, thuốc nổ… người dân tự nguyện giao nộp sẽ được hỗ trợ 20 kg gạo. Đạn quân dụng từ 10 - 20 viên được hỗ trợ 5 kg gạo; trên 20 viên đạn được 10 kg. Với các loại súng tự chế, vũ khí thô sơ, hoặc bộ xuyệt điện, người dân sẽ nhận 10 kg gạo. Riêng pháo nổ, pháo hoa nổ và dao tự chế được quy đổi 5 kg gạo. Chương trình diễn ra từ ngày 15.9 đến 15.10.2025.

Đây không phải lần đầu tiên chính quyền Cà Mau dùng biện pháp "mềm" nhưng hiệu quả để thu hồi xuyệt điện. Tại xã Tân Lộc, Công an xã từng phối hợp Hội Liên hiệp phụ nữ và Đoàn thanh niên phát động phong trào đổi xuyệt điện lấy gạo, nhu yếu phẩm, vận động người dân tự nguyện giao nộp.

Song song với khuyến khích, nhiều địa phương áp dụng biện pháp mạnh. Ở H.Trần Văn Thời (cũ), chính quyền treo thưởng 3 triệu đồng cho người tố giác hành vi tàng trữ xuyệt điện. Chỉ sau một thời gian, một hộ dân bị phát hiện và xử phạt 12,5 triệu đồng. Không dừng lại ở xử phạt hành chính, TAND H.U Minh (cũ) từng tuyên phạt 9 tháng tù đối với một bị cáo về tội hủy hoại nguồn lợi thủy sản.

Sau 2 năm kiên trì với các giải pháp vừa mềm dẻo vừa cứng rắn, Cà Mau đang chứng kiến sự trở lại của nguồn lợi thủy sản nội đồng. Những vùng "thủ phủ cá đồng" như U Minh, Trần Văn Thời, Thới Bình từng bị tàn phá bởi xuyệt điện nay đã hồi sinh. Cà Mau đang dần chấm dứt phương thức khai thác thủy sản kiểu tận diệt.