Đánh người, lộ ra hành vi tàng trữ súng quân dụng

Ngày 15.11, tin từ Công an H.Vũng Liêm (Vĩnh Long) cho biết, đơn vị đã bàn giao Trần Thanh Anh (33 tuổi, ngụ xã Thuận Hòa, H.An Minh, Kiên Giang) cho Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long, để điều tra về hành vi tàng trữ súng quân dụng.

Trần Thanh Anh tại cơ quan công an ẢNH: NAM LONG

Theo điều tra ban đầu, Thanh Anh chung sống như vợ chồng với chị N.T.T.D (40 tuổi, ngụ xã Quới Thiện, H.Vũng Liêm). Thời gian gần đây, giữa Thanh Anh và ông N.H.C (68 tuổi, cha nuôi của chị D.) xảy ra mâu thuẫn, cự cãi.

Khoảng 14 giờ ngày 9.11, Thanh Anh xô xát với ông C. Lúc này, Thanh Anh dùng 1 tô kim loại và tay đánh vào mặt ông C. Sau khi bị đánh, ông C. đến công an trình báo sự việc.

Tiếp nhận thông tin, công an đến mời Thanh Anh lên làm rõ, thì phát hiện Thanh Anh cất giấu 1 khẩu súng có ổ xoay và 1 viên đạn kim loại. Kết quả giám định, đây là súng quân dụng.

Súng và đạn trong vụ việc ẢNH: NAM LONG

Tại cơ quan công an, Thanh Anh khai nhận, súng và đạn trên được mua khoảng tháng 9.2023 của người tên Tâm, với giá 2 triệu đồng. Sau đó, Thanh Anh đem về cất tại nhà trọ ở ấp Thanh Hưng, xã Thanh Bình, H.Vũng Liêm.

Vụ tàng trữ súng quân dụng đang được Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long điều tra làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.