Bắt nhiều bị can mua bán, tàng trữ trái phép súng quân dụng

Tin từ Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh An Giang ngày 13.10 cho biết, đơn vị vừa bắt giữ Dương Thành Đông (28 tuổi, ngụ Q.Thốt Nốt, TP.Cần Thơ), để điều tra về hành vi tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng. Đông là người tàng trữ súng quân dụng.

Dương Thành Đông khai báo với Công an tỉnh An Giang về hành vi tàng trữ, mua bán súng quân dụng ẢNH: CACC

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng tháng 3.2024, sau khi được Lê Thanh Xuyên (34 tuổi, ngụ TP.Long Xuyên, An Giang) nhờ mua súng, Đông lên mạng đặt mua 1 khẩu súng rulo với giá 4 triệu đồng. Khi nhận được súng và đạn, Đông đem về nhà cất giấu, sau đó đem đến giao cho Xuyên.

Ngày 2.6, trong lúc bán ma túy cho người nghiện, Xuyên bị Công an TP.Long Xuyên bắt quả tang. Khám xét khẩn cấp chỗ ở của Xuyên, công an phát hiện, thu giữ khẩu súng rulo cùng 7 viên đạn và 3 vỏ đạn.

Kết quả giám định, khẩu súng rulo trên là vũ khí quân dụng, còn 7 viên đạn và 3 vỏ đạn là đạn thể thao.

Bị can Lê Thanh Xuyên tại cơ quan công an ẢNH: CACC

Ngày 1.8, Cơ quan CSĐT Công an TP.Long Xuyên khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Thanh Xuyên về hành vi mua bán trái phép chất ma túy; đồng thời tách hành vi tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng chuyển đến Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh An Giang điều tra theo thẩm quyền.

Đến ngày 27.8, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh An Giang khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Xuyên về hành vi tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng. Tiến hành điều tra mở rộng, ngày 12.10, Công an tỉnh An Giang bắt giữ Dương Thành Đông.

Khẩu súng tang vật ẢNH: CACC

Cùng ngày 13.10, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Kiên Giang cho biết, đơn vị vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Mai Văn Tác (30 tuổi, ngụ xã Bình An, H.Châu Thành) và Võ Duy Thơ (29 tuổi, ngụ xã Thới Quản, H.Gò Quao, cùng thuộc tỉnh Kiên Giang) để điều tra về hành vi mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.



Theo điều tra ban đầu, cuối tháng 7.2024, do mâu thuẫn cá nhân, Tác lấy súng quân dụng đến nhà anh L.T.N (ngụ H.Châu Thành) nổ súng và đe dọa đánh anh này.

Vào cuộc điều tra, Công an H.Châu Thành thu giữ khẩu súng cùng nhiều viên đạn Tác đang cất giữ. Tại cơ quan công an, Tác khai nhận là người trực tiếp mua súng, đạn từ một người đàn ông không rõ lai lịch và giao cho Võ Duy Thơ cất giữ. Sau đó, Tác sử dụng súng đe dọa anh N. và bị bắt.

Công an H.Châu Thành sau đó bàn giao vụ việc cho Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Kiên Giang điều tra, xử lý theo thẩm quyền.