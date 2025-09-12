Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Nhiều dự án trọng điểm chậm tiến độ, kéo lùi giải ngân vốn đầu tư của Cà Mau

Gia Bách
Gia Bách
12/09/2025 21:52 GMT+7

Hơn 8.226 tỉ đồng vốn đầu tư công phải giải ngân trong những tháng còn lại của năm 2025, nhưng nhiều dự án trọng điểm ở Cà Mau vẫn ì ạch, chậm tiến độ.

Chiều 12.9, tại hội nghị thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công năm 2025, lãnh đạo UBND tỉnh Cà Mau thẳng thắn nhìn nhận tình trạng nhiều dự án trọng điểm của tỉnh ì ạch, chậm tiến độ, khiến tỷ lệ giải ngân chỉ đạt 32,8% kế hoạch, trong khi khối lượng cần hoàn tất trong những tháng còn lại lên đến hơn 8.226 tỉ đồng.

Cà Mau: Nhiều dự án trọng điểm chậm tiến độ, kéo lùi giải ngân vốn đầu tư- Ảnh 1.

Ông Lâm Văn Bi, Phó chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, phát biểu tại hội nghị

ẢNH: G.B

Không khó để nhận thấy Cà Mau đang đứng trước một "điểm nghẽn" lớn. Nguồn vốn đã giao chi tiết gần như toàn bộ (12.229/12.247 tỉ đồng) nhưng tiến độ thực hiện lại lệch nhịp. Con số hơn 4.040 tỉ đồng đã giải ngân đến ngày 8.9, dù tăng hơn 700 tỉ so với cuối tháng 7, vẫn còn quá thấp so với yêu cầu. Điều này khiến sức ép dồn lên những tháng cuối năm càng thêm căng thẳng.

Trong số 18 chủ đầu tư, 11 đơn vị đạt mức giải ngân trên trung bình của tỉnh, thậm chí 5 đơn vị vượt cả tỷ lệ bình quân cả nước. Tuy nhiên, bức tranh chung lại bị kéo lùi bởi những đơn vị quản lý vốn lớn nhưng chậm triển khai. Điển hình là Ban Quản lý dự án xây dựng tỉnh còn tồn đọng hơn 2.543 tỉ đồng; Ban Quản lý dự án giao thông Bạc Liêu gần 1.666 tỉ đồng;  Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh hơn 896 tỉ đồng…

Cà Mau: Nhiều dự án trọng điểm chậm tiến độ, kéo lùi giải ngân vốn đầu tư- Ảnh 2.

Bệnh viện đa khoa Cà Mau quy mô 1.200 giường là dự án chậm tiến độ, ảnh hưởng trực tiếp tỷ lệ giải ngân

ẢNH: G.B

Một số dự án trọng điểm chậm tiến độ, ảnh hưởng trực tiếp đến tỷ lệ giải ngân chung của tỉnh, gồm: Bệnh viện đa khoa Cà Mau 1.200 giường; tuyến cao tốc Cà Mau - Đất Mũi; kè bờ sông thành phố Bạc Liêu (cũ); khu neo đậu tránh trú bão Cái Cùng; tuyến đường Phước Long - Ba Đình; cầu Hòa Bình 2; các tuyến vành đai thành phố Bạc Liêu cũ (giai đoạn 1) và một số dự án tái định cư.

Các đại biểu tại hội nghị cho biết giải phóng mặt bằng tiếp tục là khâu vướng lớn nhất. Việc thay đổi thẩm quyền từ cấp huyện về xã kéo theo nhiều bất cập; cộng thêm giá đất, thủ tục rườm rà và năng lực hạn chế của một số nhà thầu đã tạo nên lực cản nặng nề.

Ông Lâm Văn Bi, Phó chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, việc giải ngân vốn đầu tư công không chỉ là yêu cầu hành chính, mà còn là "mạch máu" thúc đẩy tăng trưởng địa phương. Ông Bi yêu cầu các cơ quan, đơn vị rà soát tiến độ, điều chỉnh kế hoạch vốn sát với thực tế, mạnh dạn đề xuất điều chuyển vốn giữa các dự án để tránh tình trạng "tiền nằm chờ công trình".

Đặc biệt, các dự án trọng điểm phải được ưu tiên tháo gỡ ngay trong khâu giải phóng mặt bằng. Việc đăng ký kế hoạch vốn buộc phải gắn với năng lực thi công, tránh kiểu xin vốn rồi lại xin giảm. Cùng với đó, thủ tục nghiệm thu, thanh toán phải được hoàn tất nhanh, xử lý trong ngày, không để hồ sơ ách tắc.

Lãnh đạo tỉnh Cà Mau cũng giao rõ trách nhiệm, Sở Tài chính phải rà soát, đề xuất điều chỉnh nguồn vốn; Sở Xây dựng cập nhật giá vật liệu, bảo đảm cung ứng; Trung tâm Phát triển quỹ đất tập trung bồi thường, giải phóng mặt bằng; các Ban Quản lý dự án phải nâng cao trách nhiệm, không để phát sinh tình trạng chậm trễ kéo dài.

Tin liên quan

Chủ tịch Nguyễn Văn Được: Giải ngân đầu tư công của TP.HCM 'chưa căn cơ'

Chủ tịch Nguyễn Văn Được: Giải ngân đầu tư công của TP.HCM 'chưa căn cơ'

Tỷ lệ giải ngân 2 quý đầu năm 2025 của TP.HCM lần đầu tiên đạt trên 40% nhưng 2 tháng tiếp theo chỉ tăng thêm 1%, theo Chủ tịch Nguyễn Văn Được là chưa căn cơ.

Khám phá thêm chủ đề

cà mau Giải ngân đầu tư công chậm tiến độ
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận