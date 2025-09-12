Nhiều dự án trọng điểm chậm tiến độ, kéo lùi giải ngân vốn đầu tư của Cà Mau

Chiều 12.9, tại hội nghị thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công năm 2025, lãnh đạo UBND tỉnh Cà Mau thẳng thắn nhìn nhận tình trạng nhiều dự án trọng điểm của tỉnh ì ạch, chậm tiến độ, khiến tỷ lệ giải ngân chỉ đạt 32,8% kế hoạch, trong khi khối lượng cần hoàn tất trong những tháng còn lại lên đến hơn 8.226 tỉ đồng.

Ông Lâm Văn Bi, Phó chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, phát biểu tại hội nghị

ẢNH: G.B

Không khó để nhận thấy Cà Mau đang đứng trước một "điểm nghẽn" lớn. Nguồn vốn đã giao chi tiết gần như toàn bộ (12.229/12.247 tỉ đồng) nhưng tiến độ thực hiện lại lệch nhịp. Con số hơn 4.040 tỉ đồng đã giải ngân đến ngày 8.9, dù tăng hơn 700 tỉ so với cuối tháng 7, vẫn còn quá thấp so với yêu cầu. Điều này khiến sức ép dồn lên những tháng cuối năm càng thêm căng thẳng.

Trong số 18 chủ đầu tư, 11 đơn vị đạt mức giải ngân trên trung bình của tỉnh, thậm chí 5 đơn vị vượt cả tỷ lệ bình quân cả nước. Tuy nhiên, bức tranh chung lại bị kéo lùi bởi những đơn vị quản lý vốn lớn nhưng chậm triển khai. Điển hình là Ban Quản lý dự án xây dựng tỉnh còn tồn đọng hơn 2.543 tỉ đồng; Ban Quản lý dự án giao thông Bạc Liêu gần 1.666 tỉ đồng; Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh hơn 896 tỉ đồng…

Bệnh viện đa khoa Cà Mau quy mô 1.200 giường là dự án chậm tiến độ, ảnh hưởng trực tiếp tỷ lệ giải ngân ẢNH: G.B

Một số dự án trọng điểm chậm tiến độ, ảnh hưởng trực tiếp đến tỷ lệ giải ngân chung của tỉnh, gồm: Bệnh viện đa khoa Cà Mau 1.200 giường; tuyến cao tốc Cà Mau - Đất Mũi; kè bờ sông thành phố Bạc Liêu (cũ); khu neo đậu tránh trú bão Cái Cùng; tuyến đường Phước Long - Ba Đình; cầu Hòa Bình 2; các tuyến vành đai thành phố Bạc Liêu cũ (giai đoạn 1) và một số dự án tái định cư.

Các đại biểu tại hội nghị cho biết giải phóng mặt bằng tiếp tục là khâu vướng lớn nhất. Việc thay đổi thẩm quyền từ cấp huyện về xã kéo theo nhiều bất cập; cộng thêm giá đất, thủ tục rườm rà và năng lực hạn chế của một số nhà thầu đã tạo nên lực cản nặng nề.

Ông Lâm Văn Bi, Phó chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, việc giải ngân vốn đầu tư công không chỉ là yêu cầu hành chính, mà còn là "mạch máu" thúc đẩy tăng trưởng địa phương. Ông Bi yêu cầu các cơ quan, đơn vị rà soát tiến độ, điều chỉnh kế hoạch vốn sát với thực tế, mạnh dạn đề xuất điều chuyển vốn giữa các dự án để tránh tình trạng "tiền nằm chờ công trình".

Đặc biệt, các dự án trọng điểm phải được ưu tiên tháo gỡ ngay trong khâu giải phóng mặt bằng. Việc đăng ký kế hoạch vốn buộc phải gắn với năng lực thi công, tránh kiểu xin vốn rồi lại xin giảm. Cùng với đó, thủ tục nghiệm thu, thanh toán phải được hoàn tất nhanh, xử lý trong ngày, không để hồ sơ ách tắc.

Lãnh đạo tỉnh Cà Mau cũng giao rõ trách nhiệm, Sở Tài chính phải rà soát, đề xuất điều chỉnh nguồn vốn; Sở Xây dựng cập nhật giá vật liệu, bảo đảm cung ứng; Trung tâm Phát triển quỹ đất tập trung bồi thường, giải phóng mặt bằng; các Ban Quản lý dự án phải nâng cao trách nhiệm, không để phát sinh tình trạng chậm trễ kéo dài.