Cà Mau triển khai xác nhận đối tượng, thu nhập để mua nhà ở xã hội

Ngày 11.9, tin từ Sở Xây dựng Cà Mau cho biết đã triển khai quy trình xác nhận đối tượng, điều kiện nhà ở và thu nhập đối với người dân có nhu cầu đăng ký mua, thuê mua nhà ở xã hội, nhằm tạo thuận lợi hơn cho người dân tiếp cận chính sách an sinh quan trọng này.

93 căn nhà ở xã hội của do Công ty CP đầu tư phát triển nhà Cà Mau đã hoàn thiện, nghiệm thu ẢNH: G.B

Cũng theo Sở Xây dựng Cà Mau, trên địa bàn tỉnh hiện đã có dự án nhà ở xã hội tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua, thuê mua; nhiều dự án khác đang trong giai đoạn triển khai để cung cấp thêm nguồn cung trong thời gian tới.

Điểm đáng chú ý trong đợt triển khai lần này là việc phân định rõ trách nhiệm xác nhận của từng cơ quan, đơn vị. Người có công với cách mạng, hộ nghèo, cận nghèo… chỉ cần nộp bản sao chứng thực giấy tờ chứng minh, không phải qua bước xác nhận thêm. Người thu nhập thấp ở đô thị, công nhân, cán bộ, công chức, viên chức… sẽ được cơ quan, doanh nghiệp hoặc chính quyền cấp xã xác nhận tùy trường hợp.

Các điều kiện về nhà ở cũng được quy định cụ thể: Văn phòng đăng ký đất đai xác nhận trường hợp chưa có nhà ở; chính quyền cấp xã xác nhận diện tích nhà ở bình quân dưới 15 m²/người; còn nếu nhà ở cách xa nơi làm việc thì do chủ đầu tư xem xét.

Hiện, chủ đầu tư dự án tại khóm 5, P.9, TP.Cà Mau (địa điểm xây dựng hiện nay là khóm 19, P.An Xuyên) đã nhận hồ sơ bán nhà ở xã hội. Đây là dự án nhà ở xã hội dạng liền kề, cung cấp 250 căn. Giá bán bình quân 14,027 triệu đồng/m2 sàn xây dựng (đã bao gồm thuế VAT ), dự kiến khởi động trong tháng 9.2025 sau khi hoàn tất xét duyệt hồ sơ.

Tính đến thời điểm này, đã có 93 căn nhà ở xã hội của do Công ty CP đầu tư phát triển nhà Cà Mau (P.An Xuyên, Cà Mau) hoàn thiện, nghiệm thu. Đây là dự án dạng nhà liền kề với tổng quy mô 218 căn, giá bán bình quân từ 700 - 800 triệu đồng/căn.