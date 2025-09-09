Vụ đánh ghen xăm mặt ở Cà Mau: Đề nghị truy tố 2 bị can

Ngày 9.9, theo nguồn tin của PV Thanh Niên, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau vừa hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện KSND khu vực 5, đề nghị truy tố Nguyễn Như Ý (39 tuổi, chủ cơ sở thẩm mỹ tại xã Năm Căn, Cà Mau) và Phan Phương Thảo (23 tuổi, ngụ P.Lý Văn Lâm, Cà Mau) về hai tội "Bắt, giữ người trái pháp luật" và "Cố ý gây thương tích". Đây là hai bị can liên quan vụ đánh ghen nạn nhân bị cắt tóc, xăm lên trán và đổ hóa chất lên mặt xảy ra ở TT.Năm Căn, H.Năm Căn (cũ).

Theo kết luận điều tra, khoảng 15 giờ ngày 10.4.2025, N.P.Đ.N (quen biết bị can Ý) phát hiện xe của T.C.N (chồng bị can Ý) dựng bên trong nhà nghỉ M., lúc này N. liền báo cho Ý biết. Ngay sau đó, Ý gọi cho D., (là cháu gọi Ý bằng dì), đến nhà nghỉ trên kiểm tra. Khi kiểm tra, N. và D., phát hiện, T.C.N. và P.T.H.M ở cùng phòng trong nhà nghỉ rồi quay video gửi lại cho Ý.

Nhận tin, Ý nhờ bị can Thảo thuê taxi từ TP.Cà Mau (cũ) về Năm Căn. Khoảng 16 giờ 40, khi Thảo đi qua cầu Kênh Tắc thì phát hiện P.T.H.M chạy xe trên đường. Thảo gọi Ý cùng đến. Trước một trụ sở ngân hàng, Thảo chặn xe, khống chế tay, còn Ý dùng nón bảo hiểm đánh vào đầu, mặt P.T.H.M. Sau đó, Thảo cùng Ý đưa P.T.H.M. lên xe ô tô về cơ sở thẩm mỹ của Ý.

Tại đây, bị can Thảo dùng tay giữ 2 tay M. lại để bị can Ý dùng tay đánh vào vùng đầu, mặt, lưng; dùng kéo cắt tóc; dùng máy phun xăm có kim (đầu nhọn, bằng kim loại) xăm vào vùng trán, dùng chất lỏng đổ lên vùng mặt bên phải gây thương tích cho M.

Kết luận giám định pháp y xác định P.T.H.M bị thương tích 8%: thủng màng nhĩ tai phải gây giảm thính lực, nhiều mảng da vùng mặt bong tróc, biến đổi sắc tố và để lại sẹo. Đặc biệt, các vết bỏng hóa chất ảnh hưởng trực tiếp đến thẩm mỹ khuôn mặt, gây tổn hại nặng đến hình ảnh cá nhân nạn nhân.

Cơ quan CSĐT cũng bản kết luận, cơ quan điều tra xác định Như Ý và Thảo không bàn bạc trước kế hoạch gây thương tích, nhưng cả hai đã cùng cố ý thực hiện, ở nơi đông người, tạo dư luận xấu. Hành vi này đủ yếu tố cấu thành cả hai tội hình sự.

Trong khi đó, những người liên quan như tài xế taxi, xe công nghệ, hay nhân viên thẩm mỹ viện không bị xem là đồng phạm, bởi họ chỉ làm theo yêu cầu, không có mục đích phạm tội.

Ngoài ra, Cơ quan CSĐT cũng kiến nghị xử lý hành vi vi phạm chế độ một vợ, một chồng của T.C.N và P.T.H.M là nguyên nhân khởi đầu của vụ việc.

Hiện Nguyễn Như Ý và Phan Phương Thảo bị áp dụng biện pháp ngăn chặn "cấm đi khỏi nơi cư trú" để chờ truy tố. Hai bị can đã bồi thường 14 triệu đồng cho nạn nhân, song P.T.H.M yêu cầu mức bồi thường hơn 442 triệu đồng, gồm chi phí điều trị, viện phí, tổn thất tinh thần và chi phí phục hồi thẩm mỹ những vết sẹo từ vụ đánh ghen trên.