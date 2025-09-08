Cà Mau: Thăm, hỗ trợ gia đình nạn nhân bị ong vò vẽ đốt tử vong

Chiều 8.9, Phó chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Ngô Vũ Thăng đã trực tiếp đến thăm, chia buồn và hỗ trợ gia đình chị D.T.Q (35 tuổi, ngụ xã Khánh Lâm), nạn nhân tử vong trong vụ 2 mẹ con bị ong vò vẽ tấn công.

Ông Ngô Vũ Thăng (thứ 2 từ phải sang) đến thăm hỏi, động viên và trao tiền hỗ trợ cho gia đình chị D.T.Q ẢNH: CTV

Tại gia đình, ông Thăng bày tỏ sự cảm thông sâu sắc, đồng thời khẳng định chính quyền sẽ tiếp tục đồng hành, đặc biệt là chăm lo cho bé T.V.P (3 tuổi), con của chị Q, để cháu sớm ổn định cuộc sống sau biến cố đau thương.

Dịp này, đoàn công tác đã trao tổng cộng 37 triệu đồng hỗ trợ từ nhiều nguồn khác nhau, tăng thêm so với mức dự kiến ban đầu nhằm giúp gia đình lo hậu sự cho chị Q. và điều trị cho cháu bé.

Như Thanh Niên thông tin, sáng 6.9, chị D.T.Q cùng chồng đi cắt lúa thuê gần nhà và mang theo con trai T.V.P. Đến trưa cùng ngày, chị Q. cùng con trai đi về nhà lấy cơm thì bất ngờ bị tổ ong vò vẽ trên cây tràm bông vàng rơi xuống ngay trước mặt. Đàn ong lao vào đốt chị Q. và con trai.

Người thân nhanh chóng đưa cả hai đi cấp cứu, nhưng đến 22 giờ cùng ngày, chị Q. không qua khỏi. Bé trai vẫn trong tình trạng nguy kịch, đang được điều trị tích cực tại Bệnh viện Sản - Nhi Cà Mau. Kiểm tra, chị Q. bị khoảng 200 vết ong vò vẽ đốt, còn cháu P. khoảng 50 vết đốt.

Người dân chứng kiến cho biết, do có con nhỏ đi cùng nên chị Q. không kịp chạy, còn cố lấy thân mình che chắn cho con. Chính vì vậy, chị bị đàn ong vò vẽ đốt nhiều hơn.

Lãnh đạo Bệnh viện Sản - Nhi Cà Mau thông tin, hiện cháu P. đã ngưng thở máy nhưng men gan của cháu còn quá cao nên cần phải theo dõi chặt chẽ.