Vụ '21 triệu/cuốc xe cấp cứu': Sa thải 2 nhân viên, cảnh cáo 1 viên chức

Theo báo cáo của Bệnh viện đa khoa Bắc Ninh số 1 liên quan đến vụ lái xe cấp cứu thu 21 triệu đồng cho một cuốc xe cấp cứu gây xôn xao dư luận thời gian gần đây, Ban giám đốc bệnh viện đã thành lập tổ xác minh, yêu cầu họp kiểm điểm đối với các cá nhân liên quan.

Vụ tài xế thu 21 triệu/cuốc xe cấp cứu gây xôn xao dư luận được người nhà bệnh nhân chia sẻ trên mạng xã hội ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Kết quả cho thấy, ngày 19.8, ông Vũ Văn Giáp, hợp đồng lao động thuộc Phòng Hành chính quản trị, nhân viên lái xe chở người bệnh và ông Nguyễn Văn Thắng, hợp đồng lao động thuộc Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc (điều dưỡng hộ tống người bệnh) trong thời gian nghỉ phép, đã chủ động kết nối, sử dụng xe cá nhân vận chuyển bệnh nhân từ Bệnh viện đa khoa Bắc Ninh số 1 về địa phương.

Với vai trò phụ trách ca trực, điều dưỡng Nguyễn Thị Thìu tư vấn về tiền dịch vụ hỗ trợ nhân viên (2 triệu đồng).

Quá trình xác minh, tổ công tác xác định, lái xe Giáp tự ý thu 21 triệu đồng phí bồi dưỡng và vận chuyển bệnh nhân, trong đó đưa cho điều dưỡng Thắng 4 triệu đồng, nói là tiền bồi dưỡng thêm; còn giữ lại 17 triệu đồng. Sau đó, lái xe Giáp đã chuyển lại 16 triệu đồng cho gia đình người bệnh.

Căn cứ vào biên bản họp hội đồng kỷ luật, ngày 5.9, Giám đốc Bệnh viện đa khoa Bắc Ninh số 1 quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức sa thải đối với lái xe Vũ Văn Giáp do yêu cầu người nhà người bệnh trả chi phí vận chuyển không có sự thỏa thuận rõ ràng và da thải điều dưỡng Nguyễn Văn Thắng do nhận chi phí cao hơn mức thỏa thuận.

Cả hai hành vi này có phạm vi tác động đến toàn xã hội, gây dư luận bức xúc và làm mất uy tín của đơn vị.

Cùng đó là thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với điều dưỡng Nguyễn Thị Thìu do thực hiện không đúng nhiệm vụ theo quy định, thỏa thuận tiền dịch vụ hỗ trợ nhân viên y tế với người bệnh ngoài chi phí dịch vụ bệnh viện, có tác động ngoài phạm vi nội bộ, gây dư luận xấu trong nhân dân, làm giảm uy tín đơn vị.

Theo Ban giám đốc Bệnh viện đa khoa Bắc Ninh số 1, hành vi của các cá nhân có tính chất nghiêm trọng, ảnh hưởng uy tín của bệnh viện. Việc xử lý nghiêm cá nhân vi phạm góp phần giữ gìn kỷ luật, kỷ cương trong đơn vị, củng cố niềm tin của người bệnh và nhân dân.

Ban giám đốc bệnh viện cũng cảm ơn sự phối hợp, giám sát của người dân và các cơ quan báo chí; đồng thời mong muốn tiếp tục nhận được sự đồng hành, đóng góp để bệnh viện ngày càng nâng cao chất lượng phục vụ.

Lãnh đạo Bệnh viện đa khoa Bắc Ninh số 1 cũng khẳng định sẽ tiếp tục rà soát và kiểm điểm trách nhiệm các cá nhân, bộ phận có liên quan. Đẩy mạnh giáo dục y đức, đạo đức nghề nghiệp; phát huy vai trò giám sát của công đoàn, đoàn thể, xử lý nghiêm các vi phạm theo đúng quy định.

Như Thanh Niên đã thông tin, ngày 26.8, chị Nguyễn Ánh Tuyết (trú tại xã Hiệp Lực, tỉnh Thái Nguyên) chia sẻ trên mạng xã hội về việc gia đình phải trả 21 triệu đồng cho một chuyến xe cấp cứu chở người nhà từ Bắc Ninh về Thái Nguyên.

Cụ thể, ngày 15.8, bố chị là ông Nguyễn Văn T. (lao động tự do tại tỉnh Bắc Ninh) bị bệnh nguy kịch và được đưa vào Bệnh viện đa khoa Bắc Ninh số 1, điều trị tại Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc. Tuy nhiên, sức khỏe của ông T. không tiến triển nên gia đình xin đưa ông về quê, đồng thời đề nghị bệnh viện hỗ trợ xe cấp cứu đưa bệnh nhân về nhà.

Khi về đến nơi, tài xế báo chi phí cả chuyến là 22 triệu đồng, trong đó 4 triệu là tiền bác sĩ đi kèm. Tuy nhiên, thấy gia đình khó khăn nên "giảm giá" còn 21 triệu đồng.

Chị Tuyết đã đăng tải câu chuyện lên mạng xã hội, gây xôn xao dư luận. Tài xế lái xe sau đó đã liên hệ với gia đình và hoàn lại 16 triệu đồng, nói là trả lại 15 triệu và gửi 1 triệu phúng viếng người đã khuất.