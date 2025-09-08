Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Sức khỏe

Ong vò vẽ tấn công hai mẹ con, mẹ tử vong, con nguy kịch

Gia Bách
Gia Bách
08/09/2025 10:47 GMT+7

Trên đường cùng con nhỏ đi lấy cơm cho chồng, một phụ nữ ở Cà Mau không may bị đàn ong vò vẽ tấn công 200 đốt, tử vong sau nhiều giờ cấp cứu. Con trai 3 tuổi của chị hiện vẫn đang nguy kịch.

Ngày 7.9, lãnh đạo UBND xã Khánh Lâm (huyện U Minh, Cà Mau) xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc ong vò vẽ tấn công hai mẹ con. Người mẹ đã tử vong, còn bé trai 3 tuổi hiện trong tình trạng nguy kịch.

Theo đó, sáng 6.9, chị D.T.Q (35 tuổi, ngụ xã Khánh Lâm, Cà Mau) cùng chồng đi cắt lúa thuê gần nhà và mang theo con trai T.V.P (3 tuổi). Đến trưa cùng ngày, chị Q. cùng con trai đi về nhà lấy cơm thì bất ngờ bị tổ ong vò vẽ trên cây tràm bông vàng rơi xuống ngay trước mặt. Đàn ong lao vào đốt chị Q. và con trai. 

Người thân nhanh chóng đưa cả hai đi cấp cứu, nhưng đến 22 giờ cùng ngày, chị Q. không qua khỏi. Bé trai vẫn trong tình trạng nguy kịch, đang được điều trị tích cực tại Bệnh viện Sản - Nhi Cà Mau. Kiểm tra, chị Q. bị khoảng 200 vết ong vò vẽ đốt, còn cháu P. khoảng 50 vết đốt.

Người dân chứng kiến cho biết, do có con nhỏ đi cùng nên chị Q. không kịp chạy, còn cố lấy thân mình che chắn cho con. Chính vì vậy, chị bị đàn ong đốt nhiều hơn. Theo lãnh đạo Bệnh viện Sản - Nhi Cà Mau, hiện bé P. đã được ngưng thở máy nhưng men gan tăng cao, cần tiếp tục theo dõi chặt chẽ.

Gia đình chị Q. thuộc diện khó khăn ở địa phương, vợ chồng chị Q. có 3 người con. Sau sự việc, chính quyền xã Khánh Lâm đã đến thăm hỏi, hỗ trợ gia đình.

Sáng 7.9, lãnh đạo Bệnh viện Sản - Nhi Cà Mau thông tin, hiện cháu P. đã ngưng thở máy nhưng men gan của cháu còn quá cao nên cần phải theo dõi chặt chẽ.

Ong vò vẽ nguy hiểm như thế nào?

Các chuyên gia cảnh báo ong vò vẽ là loài có tính hung hãn, thường làm tổ trên cây tràm, bụi rậm hoặc gần khu vực dân sinh. Khi bị quấy động, chúng có thể tấn công theo bầy đàn và nọc độc của chúng gây nguy hiểm đến tính mạng, đặc biệt với trẻ nhỏ, người già và người có bệnh nền.

