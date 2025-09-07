Hơn 4.700 ca tử vong do bệnh tả, nguy cơ dịch bệnh xâm nhập Việt Nam

Nguy cơ bệnh tả xâm nhập Việt Nam do giao lưu thương mại, du lịch

Chiều 7.9, Cục Phòng bệnh (Bộ Y tế) cho biết, 4.738 ca tử vong trong số 409.222 trường hợp mắc bệnh tả được báo cáo tại 31 quốc gia. Bộ Y tế đã chủ động liên hệ với Tổ chức Y tế thế giới (WHO) để cập nhật, trao đổi thông tin về tình hình dịch bệnh trên toàn cầu, đánh giá nguy cơ mắc bệnh tả tại Việt Nam.

Vi khuẩn tả dễ lây lan do nguồn nước ô nhiễm, không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm ẢNH: TL

Theo Bộ Y tế, 12 năm gần đây, Việt Nam chưa ghi nhận trường hợp mắc bệnh tả. Hiện, khu vực châu Âu và Tây Thái Bình Dương cũng chưa ghi nhận bất kỳ đợt bùng phát nào, các nước ghi nhận ca bệnh tả hiện chủ yếu ở khu vực khu vực Đông Địa Trung Hải và châu Phi.

"Tuy nhiên không loại trừ nguy cơ bệnh tả xâm nhập Việt Nam do sự giao lưu thương mại, du lịch rộng mở của nước ta với các nước khác trên thế giới và có thể lây lan ra cộng đồng", Bộ Y tế nhận định.

Bộ Y tế đề nghị các viện vệ sinh dịch tễ, Pasteur, bệnh viện tuyến T.Ư phối hợp với các tỉnh tập trung giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh; tăng cường chỉ đạo công tác phòng, chống bệnh tả trên địa bàn phụ trách.

Đồng thời đề nghị người dân cần thực hiện tốt các biện pháp phòng bệnh chủ động: vệ sinh cá nhân (rửa tay thường xuyên bằng xà phòng trước khi chế biến thức ăn, trước khi ăn, sau khi đi vệ sinh); vệ sinh môi trường, thu gom rác, diệt ruồi; đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm (ăn chín, uống sôi); bảo vệ nguồn nước, dùng nước sạch.

Khi có dấu hiệu bất thường về sức khỏe (nôn và tiêu chảy với số lượng lớn dẫn đến mất nước và điện giải trầm trọng, gây sốc nặng …) đến ngay cơ sở y tế để được khám và tư vấn điều trị, không tự ý điều trị tại nhà.

Tử vong do bệnh tả tăng 46%

WHO cho biết, từ đầu năm 2025 đến 29.8, có 4.09.222 ca bệnh tả được báo cáo tại 31 quốc gia trên toàn cầu. Trong đó, 6/31 quốc gia báo cáo tỷ lệ tử vong trên 1%. Số ca mắc tả giảm 20% so với cùng kỳ 2024 nhưng số ca tử vong lại tăng 46%.

WHO đánh giá tình hình dịch tả toàn cầu đang trở nên phức tạp, với các đợt bùng phát xảy ra ở 31 quốc gia, tỷ lệ tử vong tăng cao và được đánh giá là "do quy mô, mức độ nghiêm trọng và tính chất liên kết của các đợt bùng phát này, nguy cơ lây lan thêm trong và giữa các quốc gia là rất cao".