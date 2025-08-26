Cà Mau: Lãnh 9 tháng tù vì dùng xuyệt điện bắt cá

Ngày 6.8, tại xã Khánh Bình (Cà Mau), TAND khu vực 3 mở phiên tòa lưu động xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Từ Minh Kha (30 tuổi, ngụ ấp 5, xã Khánh Bình) về tội hủy hoại nguồn lợi thủy sản.

Từ Minh Kha bị tuyên phạt 9 tháng tù về hành vi dùng xuyệt điện bắt cá ẢNH: G.B

Theo cáo trạng, khoảng 23 giờ 30 ngày 28.3, Kha điều khiển phương tiện vỏ composite gắn máy nổ mang theo bộ kích điện tự chế cùng dụng cụ bắt cá, ra đoạn kênh xáng Cả Giữa (ấp Phạm Kiệt, giáp ranh ấp Ông Bích, xã Khánh Bình) để xuyệt điện cá. Đến rạng sáng 29.3, khi đang thực hiện hành vi, Kha bị lực lượng Công an xã Khánh Bình phát hiện, lập biên bản và thu giữ tang vật cùng số cá đã bắt được.

Tại phiên tòa, cũng như trong quá trình điều tra, bị cáo thừa nhận toàn bộ hành vi. HĐXX nhận định việc sử dụng kích điện để khai thác thủy sản không chỉ mang tính tận diệt, khiến hệ sinh thái thủy sinh khó phục hồi, mà còn tiềm ẩn nguy hiểm đến tính mạng người sử dụng và cộng đồng. Đây là hành vi bị pháp luật nghiêm cấm nhưng Kha vẫn cố tình vi phạm.

Kết thúc phiên xét xử, HĐXX tuyên phạt bị cáo Từ Minh Kha 9 tháng tù giam.



