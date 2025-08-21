Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau: Khẩn trương lắp đặt mái che ở tháp cổ Vĩnh Hưng

Chiều 21.8, tại quảng trường Hùng Vương, P.Bạc Liêu (Cà Mau), Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh Cà Mau phối hợp Hội Nhiếp ảnh TP.HCM tổ chức khai mạc triển lãm ảnh nghệ thuật, với chủ đề "Tình yêu biển, đảo quê hương", nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2.9.

Lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Cà Mau tham quan triển lãm ảnh nghệ thuật về tình yêu biển, đảo quê hương ẢNH: TRẦN THANH PHONG

Dự triển lãm có ông Nguyễn Hồ Hải, Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau; ông Phạm Văn Thiều, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Cà Mau; đại tá, nghệ sĩ nhiếp ảnh (NSNA) Đoàn Hoài Trung, Chủ tịch Hội Nhiếp ảnh TP.HCM.

Triển lãm trưng bày, giới thiệu 272 tác phẩm ảnh tiêu biểu về Trường Sa, Nhà giàn DK1 và vùng biển đảo quê hương Cà Mau. Các tác phẩm là kết tinh tâm huyết, lao động nghệ thuật và tình yêu cháy bỏng của các NSNA ở TP.HCM và tỉnh Cà Mau đối với biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Cà Mau cắt băng khai mạc triển lãm ảnh nghệ thuật về tình yêu biển, đảo quê hương ẢNH: TRẦN THANH PHONG

Thông qua hoạt động góp phần nâng cao nhận thức, lòng tự hào dân tộc và trách nhiệm của cộng đồng trong công tác quản lý, bảo tồn và phát huy những giá trị lịch sử, tài nguyên và môi trường văn hóa du lịch biển, đảo; đồng thời, tăng cường giao lưu tổ chức các hoạt động văn hóa nghệ thuật, quảng bá về du lịch giữa tỉnh Cà Mau với TP.HCM. Từ đó, khẳng định quyết tâm bảo vệ các giá trị của biển, đảo Việt Nam, khẳng định chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.

Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau kiểm tra Tháp cổ Vĩnh Hưng

Chiều cùng ngày, ông Nguyễn Hồ Hải, Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau, đã đến kiểm tra, nghe báo cáo kết quả thực hiện công tác bảo tồn, phát huy giá trị các công trình, di tích lịch sử tháp cổ Vĩnh Hưng (xã Châu Thới); Nhà hát hát Cao Văn Lầu và Bảo tàng tổng hợp tỉnh Cà Mau (P.Bạc Liêu).

Lãnh đạo tỉnh Cà Mau đã nghe nghe báo cáo những khó khăn trong công tác bảo tồn, phát huy giá trị các công trình, di tích lịch sử. Đặc biệt, tháp cổ Vĩnh Hưng hiện có nhiều hạng mục, trang thiết bị xuống cấp, hư hỏng do tác động của môi trường, thời tiết nhưng kinh phí tu bổ, nâng cấp lại chưa đáp ứng yêu cầu.

Qua kiểm tra thực tế, ông Nguyễn Hồ Hải đề nghị UBND tỉnh Cà Mau và Sở VH-TT-DL nhanh chóng triển khai các dự án nâng cấp, quy hoạch mở rộng các công trình, di tích để thực hiện tốt công tác bảo vệ và phát huy giá trị các công trình, nhất là tổ chức các hoạt động giáo dục truyền thống lịch sử, niềm tự hào văn hóa Cà Mau cho thế hệ hôm nay và khai thác phát triển du lịch.

Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau cũng yêu cầu khẩn trương lắp đặt mái che ở khuôn viên tháp cổ Vĩnh Hưng nhằm hạn chế tình trạng xuống cấp, chỉnh trang cảnh quan khuôn viên di tích để thu hút khách du lịch; đồng thời, tích cực khắc phục những bất cập về cơ sở vật chất, trang thiết bị của Nhà hát Cao Văn Lầu.