Khởi tố nhóm bị can đem dao tự chế, vỏ chai bia ‘truy sát’ đối thủ

Ngày 23.4, Cơ quan CSĐT Công an TP.Trà Vinh (Trà Vinh) cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Trọng Triết (18 tuổi); Trần Văn Truyền (19 tuổi); Trịnh Trí Phong (17 tuổi); Nguyễn Cao Hoài An (17 tuổi); Nguyễn Quốc Thiện (17 tuổi, cùng ngụ TP.Trà Vinh) và Thạch Hoàng Anh (17 tuổi, ngụ xã Song Lộc, H.Châu Thành, Trà Vinh) về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Các bị can từ trái qua: Nguyễn Trọng Triết, Trần Văn Truyền, Trịnh Trí Phong, Thạch Hoàng Anh Nguyễn Cao Hoài An và Nguyễn Quốc Thiện tại cơ quan công an NAM LONG

Theo kết quả điều tra, do có mâu thuẫn từ trước nên 6 bị can trên rủ thêm 9 người khác đi tìm Phan Ngọc Nhân (17 tuổi, ngụ khóm 7, P.6, TP.Trà Vinh) và nhóm người của Nhân để đánh nhau.

Khi đến một quán nước tại khóm 3, P.6, TP.Trà Vinh người của Triết có hành vi khiêu khích thì bị nhóm của Nhân cầm hung khí rượt đánh thì cả nhóm bỏ chạy.

Sau đó qua bàn tính chuyện trả thù, nhóm của Triết chuẩn bị 7 dao tự chế, 1 thùng vỏ chai bia đến nhà Nhân nhưng thấy nhà đóng cửa nên một số người đã dùng dao tự chế chặt, đập phá cửa.

Tiếp đến, nhóm của Triết tiếp tục đến nhà Trầm Đăng Khoa (17 tuổi, ngụ khóm 8, P.7, TP.Trà Vinh) để tìm người nhưng không gặp. Tức giận, những người này đã dùng dao chém và đập cửa, ném 20 vỏ chai bia vào nhà của Khoa.

Chưa dừng lại ở đó, nhóm người này tiếp tục đến nhà của Đỗ Tấn Đạt (ngụ ấp Tân Đại, xã Long Đức, TP.Trà Vinh), ném 6 vỏ chai bia, lúc này trong nhà có ông Huỳnh Văn Linh mở cửa ra thì cả nhóm lên xe bỏ chạy, ông Linh chạy đuổi theo, trong lúc giằng co, Phan Quí Thịnh (17 tuổi, khóm 2, P.1, TP.Vĩnh Long) và Huỳnh Gia Bảo (17 tuổi, ngụ khóm 8, P.6, TP.Trà Vinh) đã dùng dao chém gây thương tích cho ông Linh là 36%.

Trước đó, Cơ quan CSĐT Công an TP.Trà Vinh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Phan Quí Thịnh và Huỳnh Gia Bảo về hành vi cố ý gây thương tích. Đối với Nguyễn Trọng Nam (18 tuổi); Trần Quốc Tân (17 tuổi, cùng ngụ TP.Trà Vinh); Thạch Tấn Nam (17 tuổi) và Lý Quốc Hải (18 tuổi, cùng ngụ H.Châu Thành, Trà Vinh) đã bị khởi tố, bắt tạm giam trước đó.

Hiện, vụ việc Cơ quan CSĐT Công an TP.Trà Vinh đang tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý theo quy định của pháp luật.