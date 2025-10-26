Quảng Ngãi: Giao thông miền núi bị ảnh hưởng trầm trọng do sạt lở sau mưa lớn

Khắc phục sạt lở trên đèo Lò Xo

Ngày 26.10, Văn phòng Quản lý đường bộ 3.3 (Khu Quản lý đường bộ 3, Cục Đường bộ Việt Nam) cho biết, lực lượng chức năng đang khẩn trương khắc phục các điểm sạt lở trên tuyến đường Hồ Chí Minh, đoạn qua xã Đăk Pék (Quảng Ngãi).

Cảnh sạt lở trên đèo Lò Xo, đoạn qua thôn Đăk Nớ, xã Đăk Pék (Quảng Ngãi) ẢNH: VĂN PHÒNG QUẢN LÝ ĐƯỜNG BỘ 3.3 CUNG CẤP

Khoảng 10 giờ cùng ngày, tại Km1430+500 trên quốc lộ 14 (đường Hồ Chí Minh), đất đá từ taluy dương bất ngờ đổ ập xuống mặt đường, vùi lấp gần 200 m³ đất, đá, khiến toàn bộ phương tiện phải dừng lại, không thể di chuyển.

Nhận tin báo, Văn phòng Quản lý đường bộ 3.3 đã chỉ đạo Công ty CP Quản lý và xây dựng đường bộ Kon Tum huy động máy móc, nhân lực đến hiện trường san gạt, thu dọn đất đá. Đến 14 giờ cùng ngày, tuyến đường đã tạm lưu thông được.

Một điểm sạt lở trên đèo Lò Xo D.CHÍ

Trước đó, từ 9 giờ 15 đến 9 giờ 33 cùng ngày, trên tuyến này cũng xảy ra hai điểm sạt lở (tại Km1411+400 và Km1411+500), với tổng khối lượng đất đá khoảng 400 m³. Các đơn vị thi công đã nhanh chóng xử lý, dọn dẹp, giúp giao thông không bị ách tắc lâu.

Không chỉ đèo Lò Xo, tại tuyến tỉnh lộ 673 nối từ ngã ba Đăk Tả (đường Hồ Chí Minh) đi các xã Xốp và xã Ngọc Linh, có hàng chục điểm sạt lở cùng cây ngã đổ chắn ngang mặt đường, khiến việc đi lại khó khăn.

Theo ông Lê Hải Lâm, Chủ tịch UBND xã Xốp, từ ngày 25.10 đến nay, trên địa bàn mưa lớn kéo dài, xuất hiện hơn 10 điểm sạt lở lớn, nhỏ. Lãnh đạo các xã đi kiểm tra tại các thôn, làng để kịp thời có giải pháp ứng phó, đặc biệt với những hộ dân sống gần sườn núi hoặc ven suối, có nguy cơ ngập úng hoa màu, cây trồng của người dân.

Sạt lở trên tuyến tỉnh lộ 673 ẢNH: D.CHÍ

Khoảng 16 giờ 10 ngày 26.10, ông Lê Hải Lâm kiểm tra tại hiện trường sạt lở và cho biết tại tỉnh lộ 673 đã sạt lở thêm 1 điểm nữa. "Đất đá đổ ngang ven đường, không thể đi lại", ông Lâm cho hay.

Tại xã Ngọc Linh, mưa lớn cũng làm sạt lở một số đoạn trên tuyến đường Ngọc Hoàng - Măng Bút - Tu Mơ Rông - Ngọc Linh. Đáng chú ý, hai căn nhà thuộc diện xóa nhà tạm của người dân địa phương bị sạt phần móng, đã được chính quyền và dân quân hỗ trợ di dời người và tài sản đến nơi an toàn.

Móng nhà dân ở xã Ngọc Linh (Quảng Ngãi) bị xói lở ẢNH: D.CHÍ

Theo Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Quảng Ngãi, trong 6 giờ tới, toàn tỉnh tiếp tục có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to, lượng mưa phổ biến 20 - 40 mm, có nơi trên 60 mm. Nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ vùng núi và sạt lở đất tại các khu vực có địa hình dốc lớn vẫn ở mức cao.

Chi cục Thủy lợi, Sở NN-MT tỉnh Quảng Ngãi cho biết từ ngày 25 - 11 giờ ngày 26.10, nhiều địa phương trong tỉnh ghi nhận lượng mưa to đến rất to, tập trung ở khu vực phía đông và tây của tỉnh, khiến mực nước các sông: Trà Khúc, Trà Bồng, Vệ và Phước Giang đang dao động tăng nhanh.

Sạt lở đất tràn xuống nhà dân ở xã Ngọc Linh ẢNH: D.CHÍ

Xói lở bờ suối làm sạt lở taluy ẢNH: D.CHÍ

Theo thống kê của Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh Quảng Ngãi, toàn tỉnh hiện có hơn 4.500 hộ dân với khoảng 14.000 nhân khẩu có khả năng phải di dời khi lũ đạt mức báo động 2 trở lên, chủ yếu tập trung dọc các lưu vực sông lớn. Ngoài ra, 49 xã với 301 điểm có nguy cơ sạt lở, lũ quét, ảnh hưởng trực tiếp đến hơn 4.000 hộ dân.

Lực lượng chức năng đang được bố trí túc trực tại các điểm xung yếu, kiểm soát đường ngầm, tràn, khu vực có nguy cơ sạt lở cao; đồng thời cảnh báo, hướng dẫn người dân không di chuyển qua các đoạn đường nguy hiểm trong thời tiết xấu.

Trước tình hình mưa lớn kéo dài thường gây ra sạt lở, lũ quét và ngập úng cục bộ, ông Đỗ Tâm Hiển, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi đã chỉ đạo các địa phương của tỉnh tuyệt đối không được chủ quan. Phải chủ động ứng phó từ sớm, từ xa, cập nhật liên tục tình hình thời tiết và sẵn sàng các phương án bảo vệ tính mạng người dân, đảm bảo nguồn lương thực, nước uống, nhu yếu phẩm thiết yếu trong mưa bão.