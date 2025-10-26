Đà Nẵng: Hàng ngàn người dân bị cô lập, loạt thủy điện tăng lưu lượng xả tràn

Chiều 26.10, ông Châu Minh Nghĩa, Chủ tịch UBND xã Trà Leng (TP.Đà Nẵng), cho biết do mưa lớn kéo dài, trên địa bàn xã đã xảy ra nhiều điểm sạt lở. Chính quyền địa phương đã di dời 51 hộ với 163 nhân khẩu ở vùng nguy cơ sạt lở cao về địa điểm an toàn.

Tuyến đường ĐH1 đoạn đi thôn 4 (xã Trà Leng) đã bị sạt lở đất đá, giao thông không đi được. Ước tính khối lượng sạt lở khoảng 1.500 m3. Trên tuyến Đ1K8, mưa lớn làm sạt lở nhiều đoạn đường, khiến giao thông bị tắc nghẽn hoàn toàn.

Nhiều nơi bị cô lập do sạt lở ẢNH: NGỌC THƠM

Theo ông Nghĩa, đây là 2 tuyến đường huyết mạch để đi vào xã Trà Leng cũ, tuy nhiên do sạt lở nên giao thông bị chia cắt hoàn toàn, do đó gần 600 hộ dân với khoảng 2.500 người đã bị cô lập.

Nhằm đảm bảo an toàn, địa phương đã phát đi cảnh báo đến người dân không được đi lại tại những khu vực sạt lở, cắm biển cảnh báo tại những nơi có nguy cơ sạt lở. Đồng thời, tổ chức ứng trực 24/24 để ứng cứu khi có sự cố thiên tai xảy ra.

Ngoài ra, nước sông Leng dâng cao và chảy xiết dẫn đến nguy cơ sạt lở bờ kè tại Trường tiểu học Trà Leng 2 (ở thôn 4) và gây sạt lở đất bên phía taluy dương tại vị trí đầu cầu Trà Dơn hướng đi vào UBND xã Trà Leng.

Tại Khu thể thao xã Trà Leng, đất đá sạt lở cũng đã làm hư hỏng nghiêm trọng, bờ kè chắn đất và hàng rào phía taluy dương đã bị đất đá sạt lở làm hư hỏng.

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, mưa lớn kéo dài khiến nhiều địa phương ở các xã miền núi của TP.Đà Nẵng như Phước Thành, Phước Hiệp, Lãnh Ngọc, Trà Leng, Nam Trà My, xã Trà Liên... xảy ra sạt lở nghiêm trọng.

Nước trên sông Tiên dâng cao do mưa lớn ẢNH: NGỌC THƠM

Đáng chú ý, khoảng 6 giờ cùng ngày (26.10), Công ty cổ phần thủy điện Đak Mi có thông báo vận hành hồ chứa thủy điện Đak Mi 4. Thời điểm dự kiến bắt đầu vận hành lúc 6 giờ 15 phút ngày 26.10; lưu lượng điều tiết qua tràn dự kiến từ 50 m3/giây đến 1.000 m3/giây.

Thế nhưng đến 9 giờ, Công ty cổ phần Thủy điện Đak Mi tiếp tục có điều chỉnh tăng lưu lượng điều tiết tại hồ thủy điện Đak Mi 4 với lưu lượng điều tiết qua tràn dự kiến từ 500 m3/giây đến 2.500 m3/giây.

Chưa dừng lại ở đó, lúc 11 giờ cùng ngày, Công ty cổ phần Thủy điện Đak Mi có thông báo thứ 3 tăng lưu lượng điều tiết qua cửa van cung hồ chứa thủy điện Đak Mi 4, lưu lượng điều tiết qua tràn dự kiến từ 500 m3/giây đến 4.500 m3/giây, thời gian bắt đầu từ 11 giờ 30 cùng ngày.

Ngoài thủy điện Đak Mi 4, các hồ chứa thủy điện lớn khác, như: Sông Tranh, A Vương, Sông Bung 2, Sông Bung 4… cũng có thông báo điều tiết xả lũ từ 700 m3/giây đến 1.490 m3/giây.