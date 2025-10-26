Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Đà Nẵng: Đi bán cá, người phụ nữ bị gió thổi rơi xuống vực, tử vong

Mạnh Cường
Mạnh Cường
26/10/2025 14:03 GMT+7

Trên đường chạy xe máy đi bán cá, một phụ nữ ở TP.Đà Nẵng bị gió cuốn dẫn đến mất lái, rơi xuống vực tử vong.

Ngày 26.10, ông Nguyễn Văn Hiệu, Phó chủ tịch UBND P.Quảng Phú (TP.Đà Nẵng), cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn làm một người tử vong khi đang trên đường đi bán cá.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 4 giờ cùng ngày (26.10), bà P.T.T.S (55 tuổi, ở khối phố Hòa Hạ, P.Quảng Phú) đi xe máy đến chợ Tam Kỳ thuộc P.Tam Kỳ (TP.Đà Nẵng) để bán cá.

Đà Nẵng: Đi bán cá, người phụ nữ bị gió thổi rơi xuống vực, tử vong- Ảnh 1.

Rất đông người dân tập trung theo dõi vụ việc

ẢNH: NGỌC THƠM

Khi gần đến cầu Kỳ Phú 2, mưa lớn kèm gió mạnh làm bà S. mất tay lái, lao xe xuống vực, lúc đó không ai phát hiện. Đến 9 giờ cùng ngày, một người dân gần đó nhìn thấy nên đã báo cho lực lượng chức năng.

Tiếp nhận thông tin, Phòng CSGT Công an TP.Đà Nẵng đã đến hiện trường thu thập thông tin, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Một cán bộ Phòng CSGT cho biết nguyên nhân khiến bà S. tử vong là do gió thổi mạnh khiến nạn nhân mất tay lái nên rơi xuống vực. Vụ việc đã được camera an ninh ghi lại rất rõ.

Tin liên quan

Tai nạn giao thông liên hoàn tại Gia Lai, 1 người bị chấn thương sọ não

Tai nạn giao thông liên hoàn tại Gia Lai, 1 người bị chấn thương sọ não

Trưa 7.10, trên QL1 đoạn qua xã Phù Mỹ (Gia Lai) xảy ra tai nạn giao thông liên hoàn giữa xe khách, xe tải và xe máy.

Khám phá thêm chủ đề

Đà Nẵng xe lao xuống vực xe mất lái tử vong Rơi xuống vực
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận