Đà Nẵng: Đi bán cá, người phụ nữ bị gió thổi rơi xuống vực, tử vong

Ngày 26.10, ông Nguyễn Văn Hiệu, Phó chủ tịch UBND P.Quảng Phú (TP.Đà Nẵng), cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn làm một người tử vong khi đang trên đường đi bán cá.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 4 giờ cùng ngày (26.10), bà P.T.T.S (55 tuổi, ở khối phố Hòa Hạ, P.Quảng Phú) đi xe máy đến chợ Tam Kỳ thuộc P.Tam Kỳ (TP.Đà Nẵng) để bán cá.

Rất đông người dân tập trung theo dõi vụ việc ẢNH: NGỌC THƠM

Khi gần đến cầu Kỳ Phú 2, mưa lớn kèm gió mạnh làm bà S. mất tay lái, lao xe xuống vực, lúc đó không ai phát hiện. Đến 9 giờ cùng ngày, một người dân gần đó nhìn thấy nên đã báo cho lực lượng chức năng.

Tiếp nhận thông tin, Phòng CSGT Công an TP.Đà Nẵng đã đến hiện trường thu thập thông tin, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Một cán bộ Phòng CSGT cho biết nguyên nhân khiến bà S. tử vong là do gió thổi mạnh khiến nạn nhân mất tay lái nên rơi xuống vực. Vụ việc đã được camera an ninh ghi lại rất rõ.