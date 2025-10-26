Đà Nẵng: Mưa lớn gây sạt lở, cô lập nhiều nơi, di dời hàng trăm người dân

Ngày 26.10, trao đổi với PV Thanh Niên, ông Châu Minh Nghĩa, Chủ tịch UBND xã Trà Leng (TP.Đà Nẵng), cho biết mưa lớn kéo dài đã khiến nhiều nơi trên địa bàn xã sạt lở nghiêm trọng, gây cô lập.

Theo ông Nghĩa, địa phương đã di dời 51 hộ (với 163 nhân khẩu) đến nơi an toàn. Ngoài ra, nước sông đang dâng cao, chảy xiết và giao thông bị sạt lở nhiều điểm.

Sạt lở nghiêm trọng gây chia cắt ở xã miền núi Nam Trà My ẢNH: NGỌC THƠM

"Mưa rất lớn, chúng tôi đang lo cho bà con chạy trước đã. Hiện nay, xã Trà Leng cũ cũng đã cô lập hoàn toàn do tuyến đường DH1, D128 sạt lở rất nghiêm trọng", ông Nghĩa nói.

Mưa lớn kéo dài trong những ngày qua đã gây ra tình trạng sạt lở đất, ngập lụt cục bộ tại một số nơi ở các địa phương như các xã Phước Thành, Phước Hiệp, Lãnh Ngọc, Trà Leng, Nam Trà My...

Nhằm đảm bảo an toàn, chính quyền địa phương đã di dời khẩn cấp hàng trăm hộ dân cùng tài sản đến ở tại nhà sinh hoạt thôn, trường học cũng như ở xen ghép tại nhà dân.

Sạt lở đe dọa nhiều nhà dân ẢNH: NGỌC THƠM

Ông Đỗ Hoài Xoan, Chủ tịch UBND xã Phước Thành, cho biết do mưa lớn kéo dài những ngày qua đã gây ra tình trạng sạt lở, chia cắt cục bộ một số nơi trên địa bàn xã như khu vực Đồi Chim trên tuyến ĐH1.PS, khu vực thôn 3…

Trên địa bàn xã Phước Thành vẫn đang có mưa rất to, công tác khắc phục sạt lở gặp nhiều khó khăn. Bên cạnh đó, do mực nước sông Nước Xa dâng cao đã gây ngập sâu hơn 0,5 m tại Trạm y tế Phước Kim, một số nơi trên địa bàn xã Phước Thành cũng bị nước lũ ngập sâu gây chia cắt như tại cầu Tràn, thôn 8.

Nước lũ dâng cao gây chia cắt tại cầu Tràn, thôn 8 (xã Phước Thành) ẢNH: NGỌC THƠM

Chính quyền xã Phước Thành đã chỉ đạo lực lượng chức năng căng dây cảnh báo người dân tại những khu vực nguy hiểm và đã kích hoạt phương án phòng, chống thiên tai theo phương châm "4 tại chỗ", sẵn sàng di dời người dân ở những vùng xung yếu đến nơi an toàn khi có tình huống xảy ra.

Sạt lở gây hư hỏng một nhà dân ẢNH: NGỌC THƠM

Mưa lớn kéo dài cũng đã gây ra 2 điểm sạt lở lớn trên tuyến QL14E qua địa bàn xã Phước Hiệp tại Km 84 thuộc thôn 6 và Km 66 thuộc thôn 5, gây chia cắt giao thông qua khu vực này. Đơn vị chức năng đang nỗ lực khắc phục tình trạng sạt lở tại các vị trí này.

Ngoài ra, một cầu tạm trên QL40B đoạn ngã ba Tiên Hiệp (xã Lãnh Ngọc) và một số cầu tạm trên đường vào xã Trà Liên đã bị ngập sâu, giao thông chia cắt.

Theo dự báo từ ngày 26 - 28.10 trên địa bàn TP.Đà Nẵng có mưa vừa, mưa to đến rất to, mưa lớn tập trung nhiều vào đêm và sáng sớm. Dự báo lượng mưa phổ biến từ 300 - 500 mm, có nơi trên 600 mm.

Nước sông dâng cao, chảy xiết do mưa lớn ẢNH: NGỌC THƠM

Trên các sông khả năng xuất hiện một đợt lũ. Đỉnh lũ trên sông Vu Gia - Thu Bồn dao động ở mức báo động 1 (BĐ1) đến BĐ2, có nơi trên BĐ2; sông Hàn và sông Tam Kỳ ở mức BĐ1 đến BĐ2.

Trong đêm 26 đến sáng 27.10, có khả năng cao ngập úng trong khu đô thị TP.Đà Nẵng đặc biệt là các phường Hòa Khánh, Thanh Khê, Hòa Cường, Hải Châu, An Khê, Bàn Thạch, Hương Trà, Tam Kỳ, Hội An Đông, Hội An Tây, Hội An.

Từ ngày 26 - 28.10 có nguy cơ rất cao lũ quét, sạt lở đất khu vực vùng núi TP.Đà Nẵng.