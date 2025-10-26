Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Đà Nẵng: Mưa lớn gây sạt lở, cô lập nhiều nơi, di dời hàng trăm người dân

Mạnh Cường
Mạnh Cường
26/10/2025 12:30 GMT+7

Mưa lớn kéo dài nhiều ngày qua khiến nhiều nơi trên địa bàn các xã miền núi của TP.Đà Nẵng sạt lở nghiêm trọng, gây cô lập. Nhằm đảm bảo an toàn, lực lượng chức năng đã phải di dời hàng trăm người dân đến nơi an toàn.

Ngày 26.10, trao đổi với PV Thanh Niên, ông Châu Minh Nghĩa, Chủ tịch UBND xã Trà Leng (TP.Đà Nẵng), cho biết mưa lớn kéo dài đã khiến nhiều nơi trên địa bàn xã sạt lở nghiêm trọng, gây cô lập.

Theo ông Nghĩa, địa phương đã di dời 51 hộ (với 163 nhân khẩu) đến nơi an toàn. Ngoài ra, nước sông đang dâng cao, chảy xiết và giao thông bị sạt lở nhiều điểm.

Đà Nẵng: Sạt lở gây cô lập nhiều nơi, sơ tán hàng trăm người dân - Ảnh 1.

Sạt lở nghiêm trọng gây chia cắt ở xã miền núi Nam Trà My

ẢNH: NGỌC THƠM

"Mưa rất lớn, chúng tôi đang lo cho bà con chạy trước đã. Hiện nay, xã Trà Leng cũ cũng đã cô lập hoàn toàn do tuyến đường DH1, D128 sạt lở rất nghiêm trọng", ông Nghĩa nói.

Mưa lớn kéo dài trong những ngày qua đã gây ra tình trạng sạt lở đất, ngập lụt cục bộ tại một số nơi ở các địa phương như các xã Phước Thành, Phước Hiệp, Lãnh Ngọc, Trà Leng, Nam Trà My...

Nhằm đảm bảo an toàn, chính quyền địa phương đã di dời khẩn cấp hàng trăm hộ dân cùng tài sản đến ở tại nhà sinh hoạt thôn, trường học cũng như ở xen ghép tại nhà dân.

Đà Nẵng: Sạt lở gây cô lập nhiều nơi, sơ tán hàng trăm người dân - Ảnh 2.

Sạt lở đe dọa nhiều nhà dân

ẢNH: NGỌC THƠM

Ông Đỗ Hoài Xoan, Chủ tịch UBND xã Phước Thành, cho biết do mưa lớn kéo dài những ngày qua đã gây ra tình trạng sạt lở, chia cắt cục bộ một số nơi trên địa bàn xã như khu vực Đồi Chim trên tuyến ĐH1.PS, khu vực thôn 3…

Trên địa bàn xã Phước Thành vẫn đang có mưa rất to, công tác khắc phục sạt lở gặp nhiều khó khăn. Bên cạnh đó, do mực nước sông Nước Xa dâng cao đã gây ngập sâu hơn 0,5 m tại Trạm y tế Phước Kim, một số nơi trên địa bàn xã Phước Thành cũng bị nước lũ ngập sâu gây chia cắt như tại cầu Tràn, thôn 8.

Đà Nẵng: Sạt lở gây cô lập nhiều nơi, sơ tán hàng trăm người dân - Ảnh 3.

Nước lũ dâng cao gây chia cắt tại cầu Tràn, thôn 8 (xã Phước Thành)

ẢNH: NGỌC THƠM

Chính quyền xã Phước Thành đã chỉ đạo lực lượng chức năng căng dây cảnh báo người dân tại những khu vực nguy hiểm và đã kích hoạt phương án phòng, chống thiên tai theo phương châm "4 tại chỗ", sẵn sàng di dời người dân ở những vùng xung yếu đến nơi an toàn khi có tình huống xảy ra.

Đà Nẵng: Sạt lở gây cô lập nhiều nơi, sơ tán hàng trăm người dân - Ảnh 4.

Sạt lở gây hư hỏng một nhà dân

ẢNH: NGỌC THƠM

Mưa lớn kéo dài cũng đã gây ra 2 điểm sạt lở lớn trên tuyến QL14E qua địa bàn xã Phước Hiệp tại Km 84 thuộc thôn 6 và Km 66 thuộc thôn 5, gây chia cắt giao thông qua khu vực này. Đơn vị chức năng đang nỗ lực khắc phục tình trạng sạt lở tại các vị trí này.

Ngoài ra, một cầu tạm trên QL40B đoạn ngã ba Tiên Hiệp (xã Lãnh Ngọc) và một số cầu tạm trên đường vào xã Trà Liên đã bị ngập sâu, giao thông chia cắt.

Theo dự báo từ ngày 26 - 28.10 trên địa bàn TP.Đà Nẵng có mưa vừa, mưa to đến rất to, mưa lớn tập trung nhiều vào đêm và sáng sớm. Dự báo lượng mưa phổ biến từ 300 - 500 mm, có nơi trên 600 mm.

Đà Nẵng: Sạt lở gây cô lập nhiều nơi, sơ tán hàng trăm người dân - Ảnh 5.

Nước sông dâng cao, chảy xiết do mưa lớn

ẢNH: NGỌC THƠM

Trên các sông khả năng xuất hiện một đợt lũ. Đỉnh lũ trên sông Vu Gia - Thu Bồn dao động ở mức báo động 1 (BĐ1) đến BĐ2, có nơi trên BĐ2; sông Hàn và sông Tam Kỳ ở mức BĐ1 đến BĐ2.

Trong đêm 26 đến sáng 27.10, có khả năng cao ngập úng trong khu đô thị TP.Đà Nẵng đặc biệt là các phường Hòa Khánh, Thanh Khê, Hòa Cường, Hải Châu, An Khê, Bàn Thạch, Hương Trà, Tam Kỳ, Hội An Đông, Hội An Tây, Hội An.

Từ ngày 26 - 28.10 có nguy cơ rất cao lũ quét, sạt lở đất khu vực vùng núi TP.Đà Nẵng.

Tin liên quan

Sạt lở nhiều nơi, Đà Nẵng yêu cầu thủy điện điều tiết, xả lũ tránh đột biến

Sạt lở nhiều nơi, Đà Nẵng yêu cầu thủy điện điều tiết, xả lũ tránh đột biến

Mưa lớn kéo dài khiến nhiều địa phương trên địa bàn TP.Đà Nẵng xảy ra sạt lở nghiêm trọng. Chính quyền địa phương yêu cầu phải bảo đảm nguyên tắc vận hành thủy điện, tránh đột biến, theo quy định.

Cảnh sát biển kịp thời cứu 4 ngư dân gặp nạn trên vùng biển Trường Sa

Khám phá thêm chủ đề

mưa lớn cô lập di dời khẩn cấp Đà Nẵng Sạt lở xã Trà Leng
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận