Sạt lở nhiều nơi, Đà Nẵng yêu cầu thủy điện điều tiết, xả lũ tránh đột biến

Sáng 26.10, ông Trương Xuân Tý, Phó giám đốc Sở NN-MT TP.Đà Nẵng đã ký ban hành văn bản gửi Công ty cổ phần Thủy điện Đak Mi; Công ty Thủy điện Sông Bung; Công ty cổ phần Thủy điện A Vương và Công ty Thủy điện Sông Tranh, về việc vận hành các hồ thủy điện Đak Mi 4, Sông Bung 2, Sông Bung 4, A Vương, Sông Tranh 2.

Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự TP.Đà Nẵng yêu cầu các công ty chủ động tính toán, tổ chức vận hành đảm bảo mực nước các hồ thủy điện Sông Bung 2, Sông Bung 4 không lớn hơn mực nước đón lũ thấp nhất. Thời gian bắt đầu vận hành từ 12 giờ 30 phút ngày 26.10.

Tuyến đường ở xã Lãnh Ngọc bị cuốn trôi ẢNH: NGỌC THƠM

Ngoài ra, chủ động tính toán, tổ chức vận hành đảm bảo mực nước các hồ thủy điện không lớn hơn cao trình mực nước: Đak Mi 4 là 253,5 m, A Vương là 372 m, Sông Tranh 2 là 168 m.

Đáng chú ý, Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự TP.Đà Nẵng đề nghị việc tổ chức vận hành phải bảo đảm nguyên tắc vận hành, tránh đột biến theo quy định. Tổ chức thực hiện việc thông tin, thông báo đến chính quyền, nhân dân vùng hạ du về công tác vận hành, điều tiết hồ.

Thường xuyên cung cấp bản tin dự báo lũ về hồ và số liệu mưa các trạm đo trên lưu vực hồ về Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự thành phố, Sở NN-MT, Sở Công thương và các đơn vị, địa phương liên quan để phục vụ cho công tác theo dõi, tham mưu chỉ đạo.

Trong sáng nay, Công ty cổ phần Thuỷ điện A Vương đã phát đi thông báo về việc vận hành hồ thủy điện A Vương để duy trì mực nước không lớn hơn mực nước 372 m.

Nhiều nơi trên địa bàn TP.Đà Nẵng sạt lở do mưa lớn ẢNH: NGỌC THƠM

Theo đó, lúc 9 giờ ngày 26.10, mực nước tại hồ A Vương đạt 371,33 m, lưu lượng nước về hồ hơn 272 m³/giây. Do đó, thủy điện A Vương sẽ vận hành xả tràn đảm bảo mực nước hồ không lớn hơn mực nước 372 m theo đúng quy trình.

Mưa lớn cũng đã gây sạt lở nhiều tuyến đường ở các xã vùng cao. Cụ thể, đường liên xã ở xã Trà Tập nhiều đoạn bị đang bị sạt lở nghiêm trọng khiến hàng trăm khối lượng đất đá tràn xuống.

Qua thống kê ban đầu của chính quyền địa phương, hiện trên địa bàn các xã Nam Trà My, Trà Tập, Trà Linh xuất hiện hàng chục điểm có nguy cơ sạt lở, trong đó riêng xã Nam Trà My có hơn 10 điểm nguy cơ sạt lở cao.

Đặc biệt, tại Km84+700 trên QL14E (thuộc xã Hiệp Đức) xảy ra sạt lở đất nghiêm trọng, bùn đất và cây cối tràn xuống mặt đường gây tắc nghẽn hoàn toàn, các phương tiện không thể lưu thông. Khu vực vẫn đang có nguy cơ tiếp tục sạt trượt do mưa lớn kéo dài.

Ngoài ra, cầu tạm trên tuyến đường QL40B ở Lãnh Ngọc bị ngập nước sâu, gây chia cắt.