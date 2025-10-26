Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Cao Bằng gượng dậy sau thiên tai mưa lũ lịch sử

Mai Thanh Hải
Mai Thanh Hải
26/10/2025 09:57 GMT+7

Mưa lũ lịch sử đã tàn phá nhiều khu vực ở Cao Bằng, làm thiệt hại lớn cho cuộc sống người dân. Những nỗ lực khắc phục hạ tầng và hỗ trợ sản xuất đang giúp cộng đồng từng bước ổn định.

Cao Bằng gượng dậy sau thiên tai mưa lũ lịch sử- Ảnh 1.

Nước ngập ngang nhà văn hóa xóm Nà Tẻng, xã Hòa An (xóm Vò Rài, xã Hồng Việt, huyện Hòa An cũ)

ẢNH: MAI THANH HẢI

Hoàn lưu bão số 11 đã gây ra đợt mưa lũ lịch sử tại Cao Bằng với đỉnh lũ vượt mức lũ lịch sử năm 1986 gần 1 m. 

Thiên tai khiến 1 người chết, 2 người bị thương, hơn 7.500 ngôi nhà bị ngập, hư hại, trên 5.000 ha lúa, hoa màu bị mất trắng, tổng thiệt hại ước hơn 2.000 tỉ đồng.

Cao Bằng gượng dậy sau thiên tai mưa lũ lịch sử- Ảnh 2.

Đi đến đâu cũng gặp cảnh phơi sách giáo khoa

ẢNH: MAI THANH HẢI

Theo báo cáo của UBND tỉnh Cao Bằng, từ ngày 6 - 9.10, toàn tỉnh ghi nhận 1 người chết, 2 người bị thương do sạt lở đất; 7.500 ngôi nhà bị ảnh hưởng, trong đó hơn 7.200 nhà ngập sâu, 210 nhà hư hỏng. 

Cao Bằng gượng dậy sau thiên tai mưa lũ lịch sử- Ảnh 3.

Bát đĩa, đồ dùng nấu ăn vẫn ngập bùn đất

ẢNH: MAI THANH HẢI

Trên 5.000 ha lúa, hoa màu bị mất trắng; 91 điểm giao thông sạt lở, ngập úng, 23 cầu dân sinh hư hỏng; 5 hồ chứa nước bị sự cố; 13 điểm trường và 2 trạm y tế bị ngập, sạt lở... 

Cao Bằng gượng dậy sau thiên tai mưa lũ lịch sử- Ảnh 4.

Chỗ ngủ tạm của vợ chồng anh Long Văn Hùng và chị Trần Thị Lới ở xóm Nà Tẻng (xã Hòa An)

ẢNH: MAI THANH HẢI

Đặc biệt, xã Hòa An có 350 nhà dân bị ngập, hơn 320 ha ngô, lúa, rau màu bị ngập úng, hư hỏng nặng; nhiều tuyến đường giao thông, mương thủy lợi bị sạt lở, ách tắc cục bộ. Các khu vực chịu ảnh hưởng nặng gồm: Nà Tẻng, Mã Quan, Thái Cường, xóm 6 Bế Triều, Nà Mè, xóm 9 và xóm 10 Bế Triều...

Cao Bằng gượng dậy sau thiên tai mưa lũ lịch sử- Ảnh 5.

Ông Bàn Văn Thiện (trưởng xóm Nà Tẻng) ngồi lau ảnh Bác Hồ, trước căn nhà bị mưa lũ cuốn trôi mọi đồ đạc, vật dụng

ẢNH: MAI THANH HẢI

Mặc dù, Chính phủ và tỉnh Cao Bằng đã nhanh chóng triển khai các biện pháp khắc phục hạ tầng, hỗ trợ sản xuất, bổ sung kinh phí khắc phục hậu quả thiên tai sau bão... Tuy nhiên, do mưa lũ quá tàn khốc, kinh phí - nhân lực hạn hẹp, nên ở nhiều hộ gia đình vẫn chưa thực sự trở lại cuộc sống bình thường.

Ghi nhận của phóng viên Thanh Niên, tại một số địa bàn thuộc xã Hòa An.

Cao Bằng gượng dậy sau thiên tai mưa lũ lịch sử- Ảnh 6.

Mực nước cao ngập tường rào, ngày 8.10.2025

ẢNH: MAI THANH HẢI

Cao Bằng gượng dậy sau thiên tai mưa lũ lịch sử- Ảnh 7.

Các căn nhà ở vùng lũ Hòa An đều được đánh dấu mực nước ngập lịch sử

ẢNH: MAI THANH HẢI

Cao Bằng gượng dậy sau thiên tai mưa lũ lịch sử- Ảnh 8.

Bùn đất vẫn ngập đầy sân hộ gia đình anh Tạ Lưu Huân (xóm Nà Tẻng)

ẢNH: MAI THANH HẢI

Cao Bằng gượng dậy sau thiên tai mưa lũ lịch sử- Ảnh 9.

Bùn đất đóng chặt trong nhà

ẢNH: MAI THANH HẢI

Cao Bằng gượng dậy sau thiên tai mưa lũ lịch sử- Ảnh 10.

Thu gom đồ đạc còn sót lại sau mưa lũ

ẢNH: MAI THANH HẢI

Cao Bằng gượng dậy sau thiên tai mưa lũ lịch sử- Ảnh 11.

Bà Bàn Thị Liêm (ở xóm Nà Tẻng) đang sắp xếp lại túi quần áo được đoàn thiện nguyện tặng, trong căn nhà vẫn ngập bùn đất

ẢNH: MAI THANH HẢI

Cao Bằng gượng dậy sau thiên tai mưa lũ lịch sử- Ảnh 12.

Ông Đàm Văn Nhân (xóm Nà Tẻng) thu dọn đồ đạc trên chuồng trâu xuống đất. Căn gác ở chuồng trâu này là nơi ông đã "bám trụ" trong suốt 5 ngày mưa lũ, gần giữa tháng 10.2025

ẢNH: MAI THANH HẢI

Cao Bằng gượng dậy sau thiên tai mưa lũ lịch sử- Ảnh 13.

Những gì còn lại của 1 căn bếp

ẢNH: MAI THANH HẢI

Cao Bằng gượng dậy sau thiên tai mưa lũ lịch sử- Ảnh 14.

Tranh thủ ngày nắng để giặt giũ, phơi khô quần áo, đồ đạc

ẢNH: MAI THANH HẢI

Cao Bằng gượng dậy sau thiên tai mưa lũ lịch sử- Ảnh 15.

Ông Đàm Văn Nhân chỉ mực nước dâng ngang ngôi nhà, giữa ảnh cưới của con trai

ẢNH: MAI THANH HẢI

Cao Bằng gượng dậy sau thiên tai mưa lũ lịch sử- Ảnh 16.

Dọn dẹp lại đồ đạc sau mưa lũ

ẢNH: MAI THANH HẢI

Cao Bằng gượng dậy sau thiên tai mưa lũ lịch sử- Ảnh 17.

Gia tài còn sót lại sau đợt mưa lũ của gia đình anh Tạ Lưu Huân là chiếc tủ lạnh đã hỏng do ngập nước

ẢNH: MAI THANH HẢI

Cao Bằng gượng dậy sau thiên tai mưa lũ lịch sử- Ảnh 18.

Gia tài còn lại của gia đình anh Bành Văn Lâm là chiếc... khung giường

ẢNH: MAI THANH HẢI

Cao Bằng gượng dậy sau thiên tai mưa lũ lịch sử- Ảnh 19.

Gần 20 ngày sau đợt mưa lũ, gia đình anh Sầm Văn Lập vẫn ngủ trên gác mái của ngôi nhà tranh dột nát

ẢNH: MAI THANH HẢI

Cao Bằng gượng dậy sau thiên tai mưa lũ lịch sử- Ảnh 20.

Chị Hoàng Thị Xuân (xóm Lũng Phầy) dọn dẹp đống bùn đất, tìm lại đồ dùng trong căn nhà bị sạt lở sau đợt mưa bão vừa qua

ẢNH: MAI THANH HẢI

Cao Bằng gượng dậy sau thiên tai mưa lũ lịch sử- Ảnh 21.

Một phần quà tặng của các đoàn thiện nguyện trong mấy ngày vừa qua, với một hộ dân xóm Nà Tẻng, xã Hòa An, Cao Bằng

ẢNH: MAI THANH HẢI

Cao Bằng gượng dậy sau thiên tai mưa lũ lịch sử- Ảnh 22.

Người dân Hòa An dọn dẹp bùn đất sau lũ, ổn định đời sống và sản xuất

ẢNH: MAI THANH HẢI

Khám phá thêm chủ đề

tỉnh Cao Bằng Mưa lũ xã Hoà An UBND tỉnh Cao Bằng xóm Nà Tẻng mưa bão vùng lũ Sạt lở nhà bị ngập Hòa An
Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.
