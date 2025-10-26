Cao Bằng gượng dậy sau thiên tai mưa lũ lịch sử

Mưa lũ lịch sử đã tàn phá nhiều khu vực ở Cao Bằng, làm thiệt hại lớn cho cuộc sống người dân. Những nỗ lực khắc phục hạ tầng và hỗ trợ sản xuất đang giúp cộng đồng từng bước ổn định.
Hoàn lưu bão số 11 đã gây ra đợt mưa lũ lịch sử tại Cao Bằng với đỉnh lũ vượt mức lũ lịch sử năm 1986 gần 1 m.
Thiên tai khiến 1 người chết, 2 người bị thương, hơn 7.500 ngôi nhà bị ngập, hư hại, trên 5.000 ha lúa, hoa màu bị mất trắng, tổng thiệt hại ước hơn 2.000 tỉ đồng.
Theo báo cáo của UBND tỉnh Cao Bằng, từ ngày 6 - 9.10, toàn tỉnh ghi nhận 1 người chết, 2 người bị thương do sạt lở đất; 7.500 ngôi nhà bị ảnh hưởng, trong đó hơn 7.200 nhà ngập sâu, 210 nhà hư hỏng.
Trên 5.000 ha lúa, hoa màu bị mất trắng; 91 điểm giao thông sạt lở, ngập úng, 23 cầu dân sinh hư hỏng; 5 hồ chứa nước bị sự cố; 13 điểm trường và 2 trạm y tế bị ngập, sạt lở...
Đặc biệt, xã Hòa An có 350 nhà dân bị ngập, hơn 320 ha ngô, lúa, rau màu bị ngập úng, hư hỏng nặng; nhiều tuyến đường giao thông, mương thủy lợi bị sạt lở, ách tắc cục bộ. Các khu vực chịu ảnh hưởng nặng gồm: Nà Tẻng, Mã Quan, Thái Cường, xóm 6 Bế Triều, Nà Mè, xóm 9 và xóm 10 Bế Triều...
Mặc dù, Chính phủ và tỉnh Cao Bằng đã nhanh chóng triển khai các biện pháp khắc phục hạ tầng, hỗ trợ sản xuất, bổ sung kinh phí khắc phục hậu quả thiên tai sau bão... Tuy nhiên, do mưa lũ quá tàn khốc, kinh phí - nhân lực hạn hẹp, nên ở nhiều hộ gia đình vẫn chưa thực sự trở lại cuộc sống bình thường.
Ghi nhận của phóng viên Thanh Niên, tại một số địa bàn thuộc xã Hòa An.
Bình luận (0)