Cao Bằng gượng dậy sau thiên tai mưa lũ lịch sử

Nước ngập ngang nhà văn hóa xóm Nà Tẻng, xã Hòa An (xóm Vò Rài, xã Hồng Việt, huyện Hòa An cũ) ẢNH: MAI THANH HẢI

Hoàn lưu bão số 11 đã gây ra đợt mưa lũ lịch sử tại Cao Bằng với đỉnh lũ vượt mức lũ lịch sử năm 1986 gần 1 m.

Thiên tai khiến 1 người chết, 2 người bị thương, hơn 7.500 ngôi nhà bị ngập, hư hại, trên 5.000 ha lúa, hoa màu bị mất trắng, tổng thiệt hại ước hơn 2.000 tỉ đồng.

Đi đến đâu cũng gặp cảnh phơi sách giáo khoa ẢNH: MAI THANH HẢI

Theo báo cáo của UBND tỉnh Cao Bằng, từ ngày 6 - 9.10, toàn tỉnh ghi nhận 1 người chết, 2 người bị thương do sạt lở đất; 7.500 ngôi nhà bị ảnh hưởng, trong đó hơn 7.200 nhà ngập sâu, 210 nhà hư hỏng.

Bát đĩa, đồ dùng nấu ăn vẫn ngập bùn đất ẢNH: MAI THANH HẢI

Trên 5.000 ha lúa, hoa màu bị mất trắng; 91 điểm giao thông sạt lở, ngập úng, 23 cầu dân sinh hư hỏng; 5 hồ chứa nước bị sự cố; 13 điểm trường và 2 trạm y tế bị ngập, sạt lở...

Chỗ ngủ tạm của vợ chồng anh Long Văn Hùng và chị Trần Thị Lới ở xóm Nà Tẻng (xã Hòa An) ẢNH: MAI THANH HẢI

Đặc biệt, xã Hòa An có 350 nhà dân bị ngập, hơn 320 ha ngô, lúa, rau màu bị ngập úng, hư hỏng nặng; nhiều tuyến đường giao thông, mương thủy lợi bị sạt lở, ách tắc cục bộ. Các khu vực chịu ảnh hưởng nặng gồm: Nà Tẻng, Mã Quan, Thái Cường, xóm 6 Bế Triều, Nà Mè, xóm 9 và xóm 10 Bế Triều...

Ông Bàn Văn Thiện (trưởng xóm Nà Tẻng) ngồi lau ảnh Bác Hồ, trước căn nhà bị mưa lũ cuốn trôi mọi đồ đạc, vật dụng ẢNH: MAI THANH HẢI

Mặc dù, Chính phủ và tỉnh Cao Bằng đã nhanh chóng triển khai các biện pháp khắc phục hạ tầng, hỗ trợ sản xuất, bổ sung kinh phí khắc phục hậu quả thiên tai sau bão... Tuy nhiên, do mưa lũ quá tàn khốc, kinh phí - nhân lực hạn hẹp, nên ở nhiều hộ gia đình vẫn chưa thực sự trở lại cuộc sống bình thường.

Ghi nhận của phóng viên Thanh Niên, tại một số địa bàn thuộc xã Hòa An.

Mực nước cao ngập tường rào, ngày 8.10.2025 ẢNH: MAI THANH HẢI

Các căn nhà ở vùng lũ Hòa An đều được đánh dấu mực nước ngập lịch sử ẢNH: MAI THANH HẢI

Bùn đất vẫn ngập đầy sân hộ gia đình anh Tạ Lưu Huân (xóm Nà Tẻng) ẢNH: MAI THANH HẢI

Bùn đất đóng chặt trong nhà ẢNH: MAI THANH HẢI

Thu gom đồ đạc còn sót lại sau mưa lũ ẢNH: MAI THANH HẢI

Bà Bàn Thị Liêm (ở xóm Nà Tẻng) đang sắp xếp lại túi quần áo được đoàn thiện nguyện tặng, trong căn nhà vẫn ngập bùn đất ẢNH: MAI THANH HẢI

Ông Đàm Văn Nhân (xóm Nà Tẻng) thu dọn đồ đạc trên chuồng trâu xuống đất. Căn gác ở chuồng trâu này là nơi ông đã "bám trụ" trong suốt 5 ngày mưa lũ, gần giữa tháng 10.2025 ẢNH: MAI THANH HẢI

Những gì còn lại của 1 căn bếp ẢNH: MAI THANH HẢI

Tranh thủ ngày nắng để giặt giũ, phơi khô quần áo, đồ đạc ẢNH: MAI THANH HẢI

Ông Đàm Văn Nhân chỉ mực nước dâng ngang ngôi nhà, giữa ảnh cưới của con trai ẢNH: MAI THANH HẢI

Dọn dẹp lại đồ đạc sau mưa lũ ẢNH: MAI THANH HẢI

Gia tài còn sót lại sau đợt mưa lũ của gia đình anh Tạ Lưu Huân là chiếc tủ lạnh đã hỏng do ngập nước ẢNH: MAI THANH HẢI

Gia tài còn lại của gia đình anh Bành Văn Lâm là chiếc... khung giường ẢNH: MAI THANH HẢI

Gần 20 ngày sau đợt mưa lũ, gia đình anh Sầm Văn Lập vẫn ngủ trên gác mái của ngôi nhà tranh dột nát ẢNH: MAI THANH HẢI

Chị Hoàng Thị Xuân (xóm Lũng Phầy) dọn dẹp đống bùn đất, tìm lại đồ dùng trong căn nhà bị sạt lở sau đợt mưa bão vừa qua ẢNH: MAI THANH HẢI

Một phần quà tặng của các đoàn thiện nguyện trong mấy ngày vừa qua, với một hộ dân xóm Nà Tẻng, xã Hòa An, Cao Bằng ẢNH: MAI THANH HẢI