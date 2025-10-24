Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Chủ động ứng phó thiên tai sau bão số 12

Phan Hậu
Phan Hậu
24/10/2025 07:07 GMT+7

Ngày 22.10, ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, cho biết do chịu tác động của khối không khí lạnh khô, cường độ mạnh nên hoàn lưu bão số 12 suy yếu rất nhanh và tan ngay trên biển.

Theo đó, mưa bão số 12 ở miền Trung không còn lớn như dự báo ban đầu. Tuy nhiên, cơn bão đã mang theo lượng ẩm rất lớn vào đất liền nên sau khi bão tan, nhiễu động gió đông, không khí lạnh kết hợp địa hình chắn gió ở miền Trung tiếp tục gây mưa lớn, kéo dài trong những ngày tới. 

Dự báo từ chiều tối 23 - 25.10, các địa phương từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi có mưa lớn, tập trung ở ven biển, với tổng lượng mưa phổ biến 150 - 300 mm, có nơi mưa trên 500 mm.

Do ảnh hưởng mưa lớn bão số 12, từ chiều tối 23 - 28.10, trên các sông từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có khả năng xuất hiện một đợt lũ, cảnh báo nguy cơ cao xảy ra ngập lụt diện rộng và nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông suối, sạt lở đất trên các sườn dốc.

Cũng trong ngày 23.10, Biển Đông đón áp thấp nhiệt đới mới nhưng được dự báo sẽ suy yếu và tan trên biển. Tuy nhiên, hoàn lưu áp thấp nhiệt đới kết hợp với không khí lạnh tăng cường nên vùng biển phía đông khu vực bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6 - 7, giật cấp 9. Sóng biển cao 3 - 5 m, biển động mạnh.

Cùng ngày, trung tướng Lê Quang Đạo, Phó tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân VN, ký công điện hỏa tốc gửi Quân khu 4, 5; các quân chủng: Hải quân, Phòng không - Không quân, Bộ đội biên phòng, Cảnh sát biển VN và Binh đoàn 18 yêu cầu các đơn vị chủ động ứng phó áp thấp nhiệt đới gây ra gió mạnh, mưa giông trên biển. Bộ Tổng tham mưu yêu cầu các đơn vị nắm chắc tình hình thời tiết, diễn biến của áp thấp trên biển, bảo đảm an toàn cho lực lượng, phương tiện khi làm nhiệm vụ; chủ động lực lượng, phương tiện sẵn sàng tham gia tìm kiếm cứu nạn khi có yêu cầu.

Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng từ Nghệ An đến Khánh Hòa phối hợp với chính quyền địa phương, cơ quan chức năng thông báo kịp thời cho các phương tiện, thuyền trưởng tàu, thuyền đang hoạt động trên biển để biết vị trí, hướng đi của áp thấp nhiệt đới để chủ động phòng, tránh, đảm bảo an toàn về người, phương tiện, tài sản.

Tin liên quan

Sau bão số 12, áp thấp nhiệt đới có mạnh lên thành bão số 13?

Sau bão số 12, áp thấp nhiệt đới có mạnh lên thành bão số 13?

Sau bão số 12 (bão Fengshen), áp thấp nhiệt đới trên vùng biển Philippines đã đi vào Biển Đông sẽ tương tác với không khí lạnh gây ra gió mạnh, sóng lớn ở vùng biển bắc Biển Đông.

Bão số 12 chưa tan, chiều nay áp thấp nhiệt đới mới đi vào Biển Đông

Bão số 12 suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, mưa lớn trên 700 mm

Khám phá thêm chủ đề

bão số 12 mưa bão mưa lớn áp thấp nhiệt đới
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận