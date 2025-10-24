Chủ động ứng phó thiên tai sau bão số 12

Theo đó, mưa bão số 12 ở miền Trung không còn lớn như dự báo ban đầu. Tuy nhiên, cơn bão đã mang theo lượng ẩm rất lớn vào đất liền nên sau khi bão tan, nhiễu động gió đông, không khí lạnh kết hợp địa hình chắn gió ở miền Trung tiếp tục gây mưa lớn, kéo dài trong những ngày tới.

Dự báo từ chiều tối 23 - 25.10, các địa phương từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi có mưa lớn, tập trung ở ven biển, với tổng lượng mưa phổ biến 150 - 300 mm, có nơi mưa trên 500 mm.

Do ảnh hưởng mưa lớn bão số 12, từ chiều tối 23 - 28.10, trên các sông từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có khả năng xuất hiện một đợt lũ, cảnh báo nguy cơ cao xảy ra ngập lụt diện rộng và nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông suối, sạt lở đất trên các sườn dốc.

Cũng trong ngày 23.10, Biển Đông đón áp thấp nhiệt đới mới nhưng được dự báo sẽ suy yếu và tan trên biển. Tuy nhiên, hoàn lưu áp thấp nhiệt đới kết hợp với không khí lạnh tăng cường nên vùng biển phía đông khu vực bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6 - 7, giật cấp 9. Sóng biển cao 3 - 5 m, biển động mạnh.

Cùng ngày, trung tướng Lê Quang Đạo, Phó tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân VN, ký công điện hỏa tốc gửi Quân khu 4, 5; các quân chủng: Hải quân, Phòng không - Không quân, Bộ đội biên phòng, Cảnh sát biển VN và Binh đoàn 18 yêu cầu các đơn vị chủ động ứng phó áp thấp nhiệt đới gây ra gió mạnh, mưa giông trên biển. Bộ Tổng tham mưu yêu cầu các đơn vị nắm chắc tình hình thời tiết, diễn biến của áp thấp trên biển, bảo đảm an toàn cho lực lượng, phương tiện khi làm nhiệm vụ; chủ động lực lượng, phương tiện sẵn sàng tham gia tìm kiếm cứu nạn khi có yêu cầu.

Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng từ Nghệ An đến Khánh Hòa phối hợp với chính quyền địa phương, cơ quan chức năng thông báo kịp thời cho các phương tiện, thuyền trưởng tàu, thuyền đang hoạt động trên biển để biết vị trí, hướng đi của áp thấp nhiệt đới để chủ động phòng, tránh, đảm bảo an toàn về người, phương tiện, tài sản.