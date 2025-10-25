Mưa lớn từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, 8 tỉnh nguy cơ sạt lở đất, lũ quét

Dự báo thời tiết hôm nay 25.10, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo về mưa lớn, nguy cơ sạt lở đất, lũ quét ở miền Trung.

Nhiều tỉnh miền Trung hôm nay vẫn còn mưa lớn ẢNH: HUY ĐẠT

Trong đêm qua 24.10 và sáng sớm nay 25.10, địa bàn Huế, Lâm Đồng, khu vực duyên hải nam Trung bộ và Nam bộ có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to.

Lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 24.10 đến 3 giờ ngày 25.10 có nơi trên 60 mm, như: trạm Vườn quốc gia Bạch Mã (Huế) là 71,8 mm; trạm Hương Trà (Quảng Ngãi) 61,6 mm; trạm Ninh Hải (Khánh Hòa) 72,4 mm; trạm Cư Pui (Đắk Lắk) 66.8 mm.

Dự báo từ sáng sớm nay đến sáng sớm 27.10, khu vực từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi và phía đông các tỉnh Gia Lai và Đắk Lắk có mưa vừa, mưa to và giông, với lượng mưa phổ biến 80 - 170 mm, có nơi mưa rất to trên 350 mm. Mưa lớn tập trung ở khu vực ven biển.

Thời tiết hôm nay 25.10 tại các tỉnh Khánh Hòa, Lâm Đồng và khu vực Nam bộ sẽ có mưa vừa và giông, với lượng mưa 20 - 40 mm, có nơi mưa to đến rất to trên 100 mm. Trong mưa giông, người dân cần đề phòng khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

8 tỉnh nguy cơ sạt lở đất, lũ quét sau mưa lớn

Cũng theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trong 24 giờ qua (từ 3 giờ ngày 24.10 đến 3 giờ ngày 25.10), nhiều địa bàn các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Gia Lai có mưa vừa, mưa to đến rất to như: Kỳ Phú (Hà Tĩnh) lượng mưa lên tới 143,8 mm; Vĩnh Tú (Quảng Trị) là 107,2 mm; Phú Sơn (Huế) 174 mm; Bà Nà (Đà Nẵng) 140,2 mm; Ba Điền (Quãng Ngãi) 173,2 mm; An Quang (Gia Lai) 258,1 mm...

Danh sách xã, phường ở 8 tỉnh, thành phố miền Trung nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất do mưa lớn ẢNH; NCHMF

Trong 6 giờ qua (từ 21 giờ ngày 24.10 đến 3 giờ ngày 25.10), nhiều khu vực ở các tỉnh Đắk Lắk và Khánh Hòa có mưa vừa, có nơi mưa to như: Ea Tran (Đắk Lắk) là 63 mm; Ninh Hải (Khánh Hòa) 80,1 mm...

Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc các tỉnh trên đã gần bão hòa (trên 85%) hoặc đạt trạng thái bão hòa. Trong hôm nay, các tỉnh trên tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến như sau: Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi từ 10 - 30 mm, có nơi trên 50 mm; Gia Lai và Khánh Hòa từ 20 - 40 mm, có nơi trên 80 mm.

Theo đó, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo nhiều xã, phường tại 8 tỉnh, thành phố gồm: Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa trong hôm nay có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất.