Cảnh sát biển kịp thời cứu 4 ngư dân gặp nạn trên vùng biển Trường Sa

Ngày 26.10, Bộ Tư lệnh Vùng cảnh sát biển 2 cho biết, Tàu 369 của đơn vị vừa cứu 4 ngư dân trên tàu cá PY 91243 TS bị hỏng máy, vỡ mũi tàu khi đang hoạt động tại khu vực biển Trường Sa.

Trước đó, khoảng 10 giờ ngày 25.10, khi đang làm nhiệm vụ cách đông nam đảo Song Tử Tây khoảng 2 hải lý, Tàu 369 nhận được đề nghị hỗ trợ cứu nạn từ đảo Đá Nam về việc tàu cá PY 91243 TS gặp sự cố trên biển.

Tàu 369 cơ động trên vùng biển Trường Sa, kịp thời tiếp cận và cứu tàu cá gặp nạn ẢNH: Đ.X

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng Cảnh sát biển nhanh chóng cơ động đến vị trí tàu bị nạn. Sau khoảng 30 phút, Tàu 369 đã tiếp cận được tàu cá và tổ chức lai dắt an toàn về âu tàu Đá Nam.

Tàu cá PY 91243 TS có 4 ngư dân do ông Huỳnh Kim (40 tuổi, trú tỉnh Đắk Lắk) làm thuyền trưởng. Khi gặp nạn, 2 ngư dân bị thương ở vùng đầu, 1 người bị mảnh chai găm vào chân; tàu hư hỏng chân vịt và phần mũi, khả năng cơ động bị hạn chế.

Cán bộ, chiến sĩ cảnh sát biển 2 hỗ trợ ngư dân khắc phục sự cố trên vùng biển Trường Sa ẢNH: Đ.X

Ngay khi đưa tàu vào nơi an toàn, tổ quân y Tàu 369 đã tiến hành sơ cứu các ngư dân bị thương, cấp phát lương thực, nước uống và phối hợp tổ sửa chữa cơ động hỗ trợ khắc phục sự cố cho tàu cá.

Đến nay, sức khỏe các ngư dân đã ổn định, tàu cá đang được tiếp tục hỗ trợ để sớm trở lại hành trình khai thác trên ngư trường.

