Thời sự

Bị khởi tố do tắt thiết bị theo dõi hành trình khi đánh bắt hải sản

Bá Cường
24/10/2025 19:14 GMT+7

Một chủ tàu cá tại tỉnh Quảng Trị vừa bị khởi tố về tội cản trở hoặc gây rối loạn hoạt động của mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử khi cố ý tắt thiết bị theo dõi hành trình để đánh bắt hải sản trái phép.

Ngày 24.10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị cho biết vừa có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Hành (42 tuổi, trú tại xã Đông Trạch, Quảng Trị), là chủ tàu cá QB-92083 TS, về tội cản trở hoặc gây rối loạn hoạt động của mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử.

Bị khởi tố do tắt thiết bị theo dõi khi hành trình khi đánh bắt hải sản - Ảnh 1.

Bị can Nguyễn Văn Hành tại cơ quan điều tra

ẢNH: CÔNG AN TỈNH QUẢNG TRỊ

Cụ thể, qua quá trình điều tra, lực lượng chức năng xác định từ 20 giờ ngày 18.5, bị can Hành đã điều khiển và tắt nguồn điện 2 thiết bị giám sát hành trình trên tàu cá QB-92083 TS khi rời cảng Gianh để đi đánh bắt hải sản tại khu vực vùng biển Việt Nam và Trung Quốc.

Đến 16 giờ 30 phút ngày 21.5, khi tàu cá này đang hoạt động tại vùng biển Trung Quốc thì bị lực lượng Cảnh sát biển Trung Quốc phát hiện, bắt giữ và bàn giao cho Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 Việt Nam để xử lý theo quy định.

Hành vi này khiến hệ thống giám sát tàu cá bị gián đoạn hơn 68 giờ, gây rối loạn hoạt động quản lý, theo dõi của cơ quan chức năng.

Đây là vụ việc được đánh giá có tính nghiêm trọng và gây ảnh hưởng trực tiếp đến nỗ lực của Việt Nam trong việc gỡ cảnh báo thẻ vàng của Ủy ban Châu Âu (EC) trong khuyến nghị về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định (IUU).

Vụ án đang được Công an tỉnh Quảng Trị mở rộng điều tra, làm rõ và xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

